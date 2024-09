NSND Hữu Quốc, NSND Thu Huyền bất ngờ xuất hiện ở 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Công diễn 4 của Anh trai vượt ngàn chông gai đậm đà bản sắc văn hóa Việt với dàn khách mời là loạt nghệ sĩ theo đuổi các loại hình nghệ thuật truyền thống ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong trailer tập 10 của Anh trai vượt ngàn chông gai vừa được nhà sản xuất hé lộ, 4 nhà lớn đang cạnh tranh ở vòng công diễn 4 tiếp tục so tài ở màn trình diễn song ca và màn trình diễn nhóm. Đặc biệt, ở tiết mục nhóm, các "anh tài" sẽ kết hợp với các nghệ sĩ của nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống để đem đến cho khán giả những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.



Với Nhà Cá lớn do Cường Seven dẫn dắt, họ có màn kết hợp với nghệ sĩ sáo mèo Đinh Nhật Minh trong tiết mục Chiếc khăn piêu. Nhà Chín muồi của S.T Sơn Thạch thể hiện ca khúc Mưa trên phố Huế với sự hỗ trợ của NSƯT Anh Tấn, nghệ sĩ Hồ Nga và nhóm Mặt Trời Đỏ. Ở tiết mục Dạ cổ hoài lang của Nhà Mứt gừng do Trương Thế Vinh làm thủ lĩnh lại có sự tham gia của NSND Hữu Quốc. Còn với tiết mục Đào liễu của Nhà Trẻ (Đinh Tiến Đạt, Tiến Luật, Quốc Thiên...), các "anh tài" có sự đồng hành của NSND Thu Huyền.

NSND Thu Huyền trong tiết mục Đào liễu. Cô có 35 năm gắn bó với nghệ thuật chèo, được công chúng biết đến nhiều nhất với vai Thị Mầu trong vở Quan Âm Thị Kính ẢNH: NSX

NSND Hữu Quốc biểu diễn tại Anh trai vượt ngàn chông gai. Ông là gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương, kịch nói ẢNH: NSX

NSƯT Anh Tấn, nghệ sĩ Hồ Nga và nhóm Mặt Trời Đỏ trong tiết mục cùng với Nhà Chín muồi. Nghệ sĩ Anh Tấn đang là Trưởng đoàn nhạc của Nhà hát dân tộc Bông Sen (TP.HCM) còn Hồ Nga là nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực biểu diễn nhạc cụ dân tộc (T'rưng, Tranh, Tam thập lục, Kìm) ẢNH: NSX

Nghệ sĩ sáo mèo Đinh Nhật Minh có 18 năm theo đuổi bộ môn nghệ thuật này. Anh xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật: ông nội là NSƯT Đinh Thìn, bố là NSƯT Đinh Linh và mẹ là NSND Ngô Tuyết Mai ẢNH: NSX

Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ tên tuổi kể trên khiến khán giả không khỏi bất ngờ, thích thú. Bên dưới mục bình luận về trailer, nhiều người xem khen ngợi dàn nghệ sĩ khách mời chất lượng đồng thời mong chờ thưởng thức những màn kết hợp đặc biệt giữa các "anh tài" và dàn nghệ sĩ tài năng với các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Không ít khán giả bày tỏ sự phấn khích trước sự góp mặt của dàn khách mời: "Chân thành cảm ơn sự góp mặt của các nghệ sĩ tài hoa, đỉnh của đỉnh", "Đây không còn là công diễn 4, đây là festival văn hóa", "Cuối cùng thì cũng có sân khấu to, hoành tráng tôn vinh văn hóa Việt, đưa văn hóa dân tộc trở nên phổ biển, được yêu thích như vậy", "Trời ơi, một dàn nghệ sĩ gạo cội về văn hóa, truyền thống dân tộc sắp xuất hiện. Quá tuyệt vời. Cảm ơn chương trình. Tôi yêu Việt Nam", "Một bầu trời văn hóa, nghệ thuật của nước nhà. Chỉ biết tự hào và tự hào thôi", "Chèo cổ Bắc Bộ, cải lương và đờn ca tài tử Nam Bộ, nhã nhạc cung đình Huế, nhạc cụ truyền thống Tây Bắc, chương trình mang cả một nền văn hóa truyền thống Việt Nam vào 1 vòng công diễn, quá đỉnh rồi"…

Các thành viên Nhà Cá lớn khi nhận kết quả công diễn 4 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh những tiết mục được mong chờ, tập 10 Anh trai vượt ngàn chông gai còn khiến nhiều người xem hồi hộp khi công bố kết quả chung của công diễn 4. Ở các tiết mục sắp tới, khán giả tại trường quay tiếp tục đóng vai trò quyết định khi bình chọn cho phần trình diễn họ yêu thích. Tổng điểm hỏa lực của cả ba vòng đấu (solo, song ca và nhóm) sẽ quyết định 1 nhà an toàn, 3 nhà nguy hiểm. 4 "anh tài" có điểm bình chọn cá nhân thấp nhất trong 3 nhà nguy hiểm sẽ phải rời chương trình.

Ngay khi nhận kết quả, NSND Tự Long bày tỏ: "Với những 'anh tài' ít tuổi thì bất ngờ nhưng mà như chúng mình thì không bất ngờ, nhìn vào kết quả này tôi hơi bất lực". BB Trần cũng tỏ ra rất lo lắng vì những gì bản thân nhận định về các tiết mục chưa chắc sẽ giống với những gì khán giả tại trường quay cảm nhận. Trước kết quả của công diễn 4, ca sĩ Bằng Kiều cũng rất bất ngờ: "Cũng có đoán trước là sẽ cao nhưng mà không nghĩ là nó lại chênh lệch như thế". Những chi tiết này càng khiến khán giả hoang mang không biết "anh tài" mình yêu thích sẽ an toàn hay phải tạm dừng cuộc chơi.

Tập 10 của Anh trai vượt ngàn chông gai dự kiến lên sóng tối 7.9.