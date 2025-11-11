Chiều 10.11, ca sĩ Soobin tổ chức họp báo ra mắt MV Mục hạ vô nhân đồng thời công bố live concert All-Rounder The Final sẽ được diễn vào ngày 29.11 tại TP.HCM, đánh dấu hai cột mốc đặc biệt trong hành trình 15 năm hoạt động nghệ thuật của anh. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như Tiến Luật, BinZ, Rhymastic, cùng dàn học trò Tân binh toàn năng và KINGDOM – cộng đồng người hâm mộ của Soobin

Soobin và NSND Huỳnh Tú (bố của Soobin) tại sự kiện ra mắt MV Ảnh: NVCC

MV mới của Soobin có gì?

MV Mục hạ vô nhân được xây dựng theo phong cách hài hước, dí dỏm, kể câu chuyện về hai chàng trai giả làm thầy bói trêu ghẹo một cô gái, để rồi bị cả làng "dạy cho một bài học nhớ đời". Tác phẩm tái hiện khung cảnh làng quê Bắc Bộ một cách mộc mạc, trào phúng mà vẫn toát lên hơi thở hiện đại trong từng khung hình. MV còn quy tụ dàn diễn viên khách mời nổi tiếng như NSND Huỳnh Tú, NSND Tự Long, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Lan Thy, cùng sự góp mặt của các nghệ nhân nhạc cụ dân gian, góp phần tạo nên màu sắc văn hóa đậm đà cho sản phẩm.

NSND Huỳnh Tú nói gì về tiêu chuẩn chọn con dâu tương lai cho Soobin?

Đồng hành cùng con trai suốt hơn một thập niên hoạt động nghệ thuật, NSND Huỳnh Tú bày tỏ niềm tự hào khi Soobin đã làm được điều mà chính ông từng ấp ủ và ao ước, đó là mang hơi thở của nghệ thuật dân gian truyền thống hòa quyện vào âm nhạc hiện đại. Theo ông, con đường Soobin đang đi không chỉ là hành trình nghệ thuật của riêng con trai mình, mà còn là cách để gìn giữ, lan tỏa bản sắc Việt trong đời sống âm nhạc đương đại.