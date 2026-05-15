NSND Lê Khanh tiết lộ mối quan hệ với NSƯT Thành Lộc

Ngoài Quỳnh Thy, Quốc Trường… phim điện ảnh Một thời ta đã yêu còn quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc và NSND Kim Xuân. Đặc biệt, NSND Lê Khanh không chỉ tham gia diễn xuất mà còn đồng hành cùng đoàn phim trong quá trình casting, huấn luyện dàn diễn viên trẻ.

Vai diễn mới của NSND Lê Khanh

Trong phim NSND Lê Khanh thủ vai bà Bích, gây ấn tượng bởi tính cách nóng nảy. Chia sẻ về vai diễn mới, nữ nghệ sĩ cho biết: “Ở dự án này, tôi vào vai một người mẹ, người vợ tần tảo, là chủ một tiệm vàng ở chợ quê. Nhưng có mấy khi bán được vàng đâu, nên bà Bích có rất nhiều áp lực. Mỗi lần bà ấy xuất hiện là khung cảnh sẽ trở nên rất ồn ào, hở chút là nạt chồng, nạt con”.

Màn kết hợp giữa NSƯT Thành Lộc và NSND Lê Khanh trong phim mới gây tò mò cho khán giả Ảnh: ĐPCC

Nhà sản xuất Quỳnh Thy cũng bật mí: “Đối lập với chị Lê Khanh giản dị, tình cảm ngoài đời là một bà Bích rất độc tài, hay bắt nạt chồng. Để đối trọng với một vai diễn như thế, nhân vật ông Trọng (chồng bà Bích) cũng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều xem ai sẽ hợp nhất”.

Người vào vai ông Trọng là NSƯT Thành Lộc, cũng là một bạn diễn lâu năm của NSND Lê Khanh. Nữ nghệ sĩ hài hước kể về mối quan hệ của cả hai: “Tôi và anh Thành Lộc là bạn thâm niên, vậy mà mãi đến năm nay mới lại được đóng chung một dự án phim. Tôi cứ nói vui với anh ấy: Tôi "tán" ông bao nhiêu năm mà giờ mới chịu "cưới" tôi. Chúng tôi không cần thỏa thuận gì nhiều khi diễn, chỉ cần bên tung bên hứng vì đã quá hiểu nhau”.

Đáp lại, NSƯT Thành Lộc chia sẻ: “Có lẽ đó cũng là lý do Lê Khanh thuyết phục tôi bằng mọi giá để nhận vai diễn này”. Trong phim, ông Trọng từng là một luật sư có tiếng ở Sài Gòn trước khi quyết định rời thành phố để sống tại một vùng biển yên bình. Theo nhà sản xuất, nhân vật do nghệ sĩ Thành Lộc thủ vai là người từng có nhiều hoài bão nhưng cuối cùng lại lựa chọn một cuộc sống giản dị, bình lặng.

Phim chính thức ra rạp ngày 15.5. Trong ngày đầu công chiếu, tác phẩm có sự góp mặt của NSND Lê Khanh hiện thu hơn 367,6 triệu đồng (tính đến 11 giờ). Ảnh: NSX

NSƯT Thành Lộc lý giải thêm về tâm lý nhân vật: “Có những người may mắn được sống trong hoài bão của mình, nhưng cũng có người không được như vậy. Ông Trọng không thực hiện được lý tưởng sống nên mong con trai sẽ làm được điều đó. Lo quá thì thành ra áp đặt, vì bố mẹ nào cũng nghĩ mình nhiều trải nghiệm hơn và không muốn con lặp lại những va vấp của mình”.

NSND Lê Khanh cho rằng điểm đặc biệt của Một thời ta đã yêu nằm ở việc bộ phim không cố gắng phân định đúng sai: “Trong câu chuyện này không có phản diện. Những người cha mẹ áp chế con cái cũng là vì yêu thương. Nhưng nếu không cẩn thận, tình yêu đó có thể làm tổn thương con lúc nào không hay. Đôi khi đến khi nhận ra thì đã muộn rồi”. Còn NSƯT Thành Lộc gửi gắm: “Cha mẹ chỉ là người hướng dẫn để con ít va vấp nhất có thể thôi. Nhưng có những va vấp là cần thiết để trưởng thành”.

Một thời ta đã yêu là bộ phim điện ảnh xoay quanh bộ ba Bảo (Quốc Huy/Phát Đạt), Quỳnh (Quỳnh Thy) và Toàn (Quốc Trường). Lấy bối cảnh thành phố biển những năm 2000, phim mở đầu bằng câu chuyện của Bảo ở tuổi 18 rung động mạnh mẽ trước Quỳnh - một cựu người mẫu trưởng thành, quyến rũ. Từ đó, mối quan hệ giữa ba nhân vật dần kéo theo nhiều cảm xúc mãnh liệt, những lựa chọn sai lầm và ảnh hưởng đến cuộc đời Bảo suốt nhiều năm sau đó.