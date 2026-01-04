NSND Lệ Thủy tiết lộ mối duyên thân thiết với nghệ sĩ Phượng Liên

Nghệ sĩ Phượng Liên trong buổi tiệc gặp mặt nhân dịp chuyến trở về thăm quê hương hôm 16.12 Ảnh: FBNV

Nhân chuyến về thăm quê hương sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ, nghệ sĩ Phượng Liên có dịp tái ngộ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết trong làng sân khấu. Buổi gặp mặt diễn ra hôm 16.12 tại TP.HCM quy tụ những cái tên thuộc thế hệ vàng son của cải lương Nam bộ như NSND Ngọc Giàu, NSND Lệ Thủy, NSND Thoại Miêu, NSƯT Diệu Hiền, NSƯT Thanh Nguyệt…

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, nghệ sĩ Phượng Liên cho biết nhiều năm qua bà không thể về nước do tuổi tác cao, sức khỏe suy giảm. Gần đây, khi thể trạng ổn định hơn, nỗi nhớ đồng nghiệp cũ và khán giả quê nhà ngày càng thôi thúc nữ nghệ sĩ trở lại Việt Nam. Bên cạnh đó, NSND Lệ Thủy cũng nhiều lần động viên Phượng Liên thực hiện chuyến trở về này. "Tôi được em Lệ Thủy và Dương Đình Trí nói rằng, lần này tôi về không biết tới khi nào mới có dịp về lại, nên phải tranh thủ làm một buổi gặp gỡ", nàng Giáng Hương trong Sân khấu về khuya chia sẻ.

Phượng Liên cho biết quãng đường từ Mỹ về Việt Nam xa xôi, tuổi cao khiến việc di chuyển không còn dễ dàng. Vì vậy, mỗi lần có cơ hội về nước, bà đều mong được gặp lại những đồng nghiệp và cất tiếng hát cho khán giả đã yêu thương.

Phượng Liên dành thời gian ghi hình buổi trò chuyện thân mật cùng NSND Lệ Thủy và ca sĩ Dương Đình Trí để ôn lại kỷ niệm Ảnh: FBNV

Sau hơn nửa tháng về thăm quê hương, trước khi trở lại Mỹ, nghệ sĩ Phượng Liên dành thời gian đi thăm hỏi đồng nghiệp, bạn bè thân quen. Bên cạnh đó, để lưu giữ kỷ niệm trong chuyến trở về đặc biệt này, bà cùng NSND Lệ Thủy và ca sĩ Dương Đình Trí (con trai Lệ Thủy) đã ghi hình một buổi trò chuyện thân mật, ôn lại những câu chuyện xưa của đời nghệ sĩ.

Trong buổi trò chuyện, NSND Lệ Thủy xúc động chia sẻ về mối duyên gắn bó hiếm có với nghệ sĩ Phượng Liên. "Tôi và chị Phượng Liên đi hát với nhau từ năm mười mấy tuổi, đến nay đã hơn 60 năm. Hai chị em vừa gặp là thân ngay. Dù không thường xuyên đứng chung sân khấu, nhưng khi thu âm hay ghi hình, chúng tôi vẫn gặp nhau liên tục", nữ nghệ sĩ tâm sự. Theo NSND Lệ Thủy, mối quan hệ ấy càng trở nên thân thiết hơn khi chồng của hai nghệ sĩ có quan hệ tộc họ, thường xuyên qua lại thân tình. Từ chỗ đồng nghiệp sân khấu, về sau cả hai xem nhau như những "chị em bạn dâu" trong gia đình.

Trên cả tình đồng nghiệp sân khấu, hai nữ nghệ sĩ gắn bó và xem nhau như "chị em bạn dâu" Ảnh: FBNV

Dương Đình Trí cũng kể thêm: "Từ khi mẹ tôi đi Mỹ diễn thường xuyên, lần nào sang cũng được nhiều người mời về nhà chơi, nhưng tối mẹ vẫn về nhà cô Phượng Liên ngủ". Nghệ sĩ Phượng Liên cho biết tình cảm giữa bà và NSND Lệ Thủy gắn bó đến mức trong suốt những lần chuyển nhà tại Mỹ, Lệ Thủy đều ở cùng bà. "Tôi chuyển bao nhiêu căn nhà thì Lệ Thủy ở từng ấy căn. Có lần tôi còn nói, chị mà ra đường ở vô gia cư thì em cũng ra đường ở với chị", giọng ca cải lương kể. Tiếp mạch lời kể của "đàn chị", giọng ca Cô gái bán sầu riêng bộc bạch: "Tôi ở đâu quen đó, ngay từ lần đầu qua Mỹ đã ở nhà chị Phượng Liên thì cứ thế ở nhà chị".

Sau khi đoạn clip ghi lại cuộc hội ngộ của hai nữ tài danh của sân khấu cải lương - Phượng Liên và Lệ Thủy được đăng tải, đông đảo khán giả bày tỏ sự xúc động khi thấy hai giọng ca gạo cội vẫn minh mẫn, khỏe mạnh.

Cuộc sống ở tuổi U.80 của nghệ sĩ Phượng Liên nơi xứ người

Nghệ sĩ Phượng Liên Ảnh: T.L

Nghệ sĩ Phượng Liên tên thật Lữ Phụng Liên, sinh năm 1947 tại Cần Thơ. Bà sớm bộc lộ đam mê cải lương và được người thầy - nghệ sĩ Phước Hậu dìu dắt vào nghề. Tên tuổi nữ nghệ sĩ gắn với nhiều đoàn hát như Tuấn Kiệt, Kim Chưởng, Dạ Lý Hương, Thanh Minh - Thanh Nga... Giọng ca cải lương nhanh chóng trở thành ngôi sao và đạt đỉnh cao sự nghiệp khi giành Huy chương vàng giải Thanh Tâm triển vọng năm 1966. Bên cạnh sân khấu, Phượng Liên còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực thu âm, cùng nghệ sĩ Mỹ Châu được mệnh danh là "hai bà hoàng đĩa nhựa" trước năm 1975, với nhiều tác phẩm kinh điển như Lấy chồng xứ lạ, Đời cô Hạnh, Manh áo quê nghèo, Người phu khiêng kiệu cưới, Hẹn một mùa xuân...

Từng là một trong những giọng ca đào thương nổi bật của sân khấu cải lương miền Nam, nghệ sĩ Phượng Liên để lại dấu ấn sâu đậm nhờ chất giọng ngọt buồn, lối ca diễn tinh tế và những vai diễn giàu số phận. Sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu, cuộc sống của bà ở tuổi xế chiều vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng yêu cải lương.

Ở tuổi gần 80, bà vẫn rất "thèm" được hát. Mỗi khi điều kiện cho phép, bà vẫn tranh thủ đến phòng thu để thu những bài ca mới Ảnh: FBNV

Sau biến cố mất người bạn đời vào năm 2022, nghệ sĩ Phượng Liên từng trải qua giai đoạn suy sụp, cần sự hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày. Dù đã dần lấy lại tinh thần, tuổi tác và sức khỏe không còn cho phép bà di chuyển nhiều hay tham gia các hoạt động nghệ thuật thường xuyên. Tuy vậy, với nữ nghệ sĩ, cải lương vẫn là máu thịt, là ký ức không thể tách rời của cả cuộc đời làm nghề.

Hiện tại, nghệ sĩ Phượng Liên sống bình yên bên gia đình tại Mỹ, chọn cho mình nhịp sống chậm rãi, giản dị. Không còn lịch diễn dày đặc như thuở vàng son, cuộc sống của bà gắn liền với những sinh hoạt đời thường, nghe lại các trích đoạn cải lương xưa, chăm sóc bàn thờ tổ nghiệp và giữ liên lạc với những người bạn cũ trong nghề. Ở thời điểm hiện tại, nữ nghệ sĩ cải lương không còn tham gia biểu diễn nhiều trên sân khấu, lặng lẽ lui về hậu trường như một người lưu giữ ký ức vàng son của cải lương.