NSND Minh Châu: Tôi như bị cướp khi bị ép mua 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Nghệ sĩ tốn hàng trăm triệu đồng cho 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Trong vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ" khiến dư luận xôn xao, Công an Hà Nội đã khởi tố 194 bị can, trong đó có 34 bị can là chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc của các công ty lừa đảo. Vụ án này, phần lớn các bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có 2 bị can bị khởi tố về tội rửa tiền. Lãnh đạo Phòng PC03, Công an Hà Nội cho hay, đến nay, lực lượng chức năng đã chứng minh được các đối tượng phạm tội với số tiền hơn 2.700 tỉ đồng. Khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, nhiều nghệ sĩ Việt thừa nhận mình chính là nạn nhân của những "hợp đồng kỳ nghỉ".

NSND Minh Châu trình báo với cơ quan chức năng sau 3 lần bị lừa mua hợp đồng kỳ nghỉ Ảnh: NVCC

Tin vào những lời "như rót mật vào tai" của các nhân viên tư vấn về những kỳ nghỉ sang trọng cùng những bản hợp đồng chuyển nhượng có lời, các nạn nhân nhanh chóng chi tiền mà không biết mình bị lừa. Khi muốn rút lui, họ tiếp tục bị vướng vào hàng loạt bẫy phí ảo, càng gỡ càng lún sâu. Đó là câu chuyện của NSND Minh Châu, NSND Hương Dung, bố của biên tập viên Xuân Anh và mẹ của siêu mẫu Hà Anh.

Theo NSND Minh Châu, bà đã chi hàng trăm triệu đồng để sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ với mong muốn có những chuyến du lịch với gia đình. Tuy nhiên, sau 3 lần sụp bẫy thì bà mới biết mình bị lừa nên quyết dừng lại. Đồng thời, bà mời luật sư và trình báo với cơ quan chức năng.

"Thế là mình mở túi đưa thẻ, mình cứ nghĩ thẻ đó phải ra ngân hàng, trung tâm nào mới quẹt thẻ được. Vậy mà chúng nó lấy thẻ của mình quẹt luôn để mua hợp đồng kỳ nghỉ, nó cướp trắng trợn như thế. Chúng nó cũng không nói gì cho đến khi điện thoại mình thông báo là đã xử lý hơn 100 triệu đồng. Tôi mới hỏi vì sao lại quẹt thẻ của tôi thì chúng nó bảo đằng nào tôi chẳng mua. Họ nói quẹt thẻ rồi nên mình phải ký thôi nhưng mình thấy như bị cướp ấy", NSND Minh Châu kể lại.

BTV Xuân Anh chia sẻ bố cô từng là nạn nhân của 'hợp đồng kỳ nghỉ' Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, BTV Xuân Anh cho biết bố cô đã mua gói hợp đồng kỳ nghỉ trị giá vài trăm triệu đồng sau khi tham dự hội thảo và được nhân viên tư vấn thuyết phục bằng những cam kết về nghỉ dưỡng cao cấp. Do không đủ tiền, ông được hướng dẫn vay ngân hàng bằng lương hưu để thanh toán và sau đó phải gánh khoản nợ cùng phí duy trì hằng năm. Khi ngừng đóng phí, ông tiếp tục bị một nhóm người tự nhận có thể hỗ trợ bán lại hợp đồng với giá cao nhưng yêu cầu đặt cọc trước. Tổng số tiền ông thiệt hại gần 800 triệu đồng trước khi được gia đình ngăn chặn.

Tương tự, mẹ của siêu mẫu Hà Anh cũng trở thành nạn nhân khi được thuyết phục mua các gói hợp đồng kỳ nghỉ kết hợp đầu tư. Bà từng vay ngân hàng 330 triệu đồng để tham gia và tổng số tiền đã bỏ ra gần 700 triệu đồng. Theo Hà Anh, các đơn vị này thường nhắm đến người cao tuổi bằng những lời hứa về thu nhập khi nghỉ hưu và các kỳ nghỉ ưu đãi. Sau khi nhiều vụ án liên quan bị khởi tố, Hà Anh đã trình báo công an với mong muốn tìm hướng giải quyết cho mẹ và các nạn nhân khác.

Loạt nghệ sĩ Việt bị hại vì hợp đồng kỳ nghỉ



