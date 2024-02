NSND Minh Vương gặp lại 3 cô đào thân thiết trong live show đầu tiên của ông

NSND Minh Vương thuộc "thế hệ vàng" cùng thời với Phượng Liên, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Thanh Sang, Thanh Tuấn, Minh Phụng… Nhưng trong lúc nhiều người đã tổ chức live show thì Minh Vương lại chỉ tham gia chứ chưa làm live show cho riêng mình bao giờ. Vì vậy ông bầu Gia Bảo quyết tâm khuyến khích Minh Vương thực hiện.

Họp báo live show NSND Minh Vương chiều 19.2 H.K

Minh Vương có quá nhiều vai diễn hay, nhưng sức khỏe ông không mấy tốt bởi đã 74 tuổi, cho nên Gia Bảo chọn lọc những trích đoạn nào ít hành động để Minh Vương bớt lo. Và quan trọng là Minh Vương sẽ gặp lại 3 cô đào nổi tiếng từng đóng chung rất ăn ý với ông. Với Lệ Thủy sẽ là trích đoạn Tô Ánh Nguyệt và Chung Vô Diệm, với Bạch Tuyết là trích đoạn Đời cô Lựu, với Ngọc Giàu là Rạng ngọc Côn Sơn.

Nhiều khán giả yêu cầu Đêm lạnh chùa hoang, nhưng vở này Minh Vương - Lệ Thủy phải đánh kiếm nhiều và khi nhân vật Bảo Xuyên chết thì Tần Lĩnh Sơn phải đỡ nàng, e rằng cả hai nghệ sĩ sẽ không kham nổi, vì vậy trích đoạn này sẽ do Ngọc Huyền - Vũ Luân đảm nhiệm. Trích đoạn Nửa đời hương phấn cũng do thế hệ đàn em biểu diễn, là Trọng Phúc, Trọng Hữu, Thoại Mỹ, Tú Sương. Ngoài ra, còn nhiều bài vọng cổ khác sẽ do Kim Tử Long, Thanh Hằng, Phương Hồng Thủy, Phượng Loan, Thanh Tuấn, Võ Minh Lâm… góp mặt. Đặc biệt ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cũng tham gia hát vọng cổ vì anh cũng từng tham gia nhiều lần Vầng trăng cổ nhạc, luyện vọng cổ "tới bến". Anh cũng cất giọng ca thử bài Tình anh bán chiếu, ngọt ngào đến bất ngờ.

NSND Minh Vương và NSND Bạch Tuyết H.K

Tổng cộng có khoảng 30 "ngôi sao" của làng cải lương đều vui vẻ tham gia show của Minh Vương, vì họ cảm mến một đồng nghiệp, một đàn anh tài năng và hiền lành, dễ chịu.

Minh Vương cho biết: "Từ mấy tháng trước để chuẩn bị cho chương trình tôi đã giữ sức khỏe rất cẩn thận, không dám nói lớn sợ ảnh hưởng đến hơi hám, ăn ngủ điều độ, lâu lâu thử giọng coi có rè không… Lo từng li từng tí, cố gắng không phụ lòng khán giả". Ông bầu Gia Bảo tiết lộ thêm, nếu sau đêm diễn 16.3 mà khán giả yêu cầu nhiều thì sẽ diễn thêm một đêm vào tháng 4.

Hy vọng điều này sẽ thành sự thật, vì bây giờ vé live show MInh Vương đã bán được phân nửa, nhất là các hạng vé từ 2 - 3 triệu đồng. Ngoài ra, vé còn có mức giá mềm hơn, từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, đủ đáp ứng nhu cầu các thành phần khán giả.