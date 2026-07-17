NSND Minh Vương, NSND Lệ Thủy... cùng tôn vinh soạn giả Viễn Châu

NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương cùng nhiều nghệ sĩ sẽ tái hiện những tác phẩm vọng cổ kinh điển, những trích đoạn cải lương nổi tiếng gắn liền tên tuổi Viễn Châu Ảnh: T.L

Tri ân một tên tuổi lớn của sân khấu cải lương

Chương trình nghệ thuật với chủ đề Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm tôn vinh những cống hiến to lớn của NSND, soạn giả Viễn Châu đối với nghệ thuật cải lương, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo công chúng.

NSND, soạn giả Viễn Châu (1924 - 2016), tên thật Huỳnh Trí Bá, quê Trà Vinh, còn được biết đến với tên gọi danh cầm Bảy Bá. Ông nổi tiếng bởi tài năng sáng tác cổ nhạc, cải lương và nghệ thuật đờn ca tài tử.

Trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật, ông có những đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của sân khấu cải lương, góp phần đưa nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương đến gần hơn với công chúng, khơi dậy tình yêu và ý thức gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Hơn nửa thế kỷ cống hiến, ông để lại hàng ngàn tác phẩm có giá trị, góp phần định hình ngôn ngữ biên kịch và thi pháp của cải lương hiện đại.

NSND, soạn giả Viễn Châu đã để lại di sản nghệ thuật quý báu cho nhiều thế hệ Ảnh: TL

Giới chuyên môn đánh giá soạn giả Viễn Châu là một trong những người có đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển của bản vọng cổ. Ông cũng là người tiên phong và thành công với thể loại tân cổ giao duyên - sự kết hợp giữa tân nhạc và cổ nhạc.

Phải mất gần một thập niên, những tìm tòi sáng tạo của ông mới được giới chuyên môn và công chúng đón nhận, mở ra không gian biểu đạt mới cho nghệ sĩ trong làn hơi, giọng ca.

Các sáng tác tân cổ giao duyên của Viễn Châu vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức tân nhạc, vừa giữ được tinh thần của cổ nhạc, tạo nên nhiều tác phẩm sống mãi với thời gian và khẳng định sức sống của loại hình nghệ thuật này.

Chương trình do Sở VH-TT TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM phối hợp Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện. NSND Hữu Quốc và Dương Thảo đảm nhận vai trò đạo diễn, soạn giả Hoàng Song Việt phụ trách biên tập nội dung; được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM.

Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội cùng các thế hệ nghệ sĩ cải lương, vọng cổ và tân nhạc. Tham gia chương trình có các NSND Lệ Thủy, Minh Vương, Trọng Hữu, Thanh Nam, Thoại Miêu, Hữu Quốc, Mỹ Hằng; các NSƯT Kim Tử Long, Phượng Hằng, Vân Khánh, Lê Tứ, Quỳnh Hương, Lam Tuyền, Lê Hồng Thắm, Thu Vân, Diễm Thanh, Thy Trang; cùng các nghệ sĩ Võ Thành Phê, Hà Như và Thu Ngát. Đại diện thế hệ Chuông vàng vọng cổ góp mặt gồm Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Văn Khởi, Minh Trường, Điền Trung, Nhã Thy, Phùng Ngọc Bảy, Nguyễn Văn Hợp và Võ Hoài Long.

Đồng hành cùng chương trình là dàn nhạc cổ quy tụ các nghệ nhân, nghệ sĩ: NNND Út Tỵ, NNƯT Duy Kim, NNƯT Huỳnh Tuấn, NSƯT Văn Môn, NSƯT Hoàng Kha và Phú Quý. Phần tân nhạc có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Thanh Liêm.



