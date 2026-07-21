NSND Phượng Loan chấm 'Chuông vàng vọng cổ', trải lòng về nỗi trăn trở tuổi 60

NSND Phượng Loan có mặt tại lễ công bố cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 và xác nhận sẽ đảm nhận vai trò giám khảo vòng chung kết. Chia sẻ với Thanh Niên, nữ nghệ sĩ cho biết điều khiến bà nhận lời đồng hành là mong muốn phát hiện những giọng ca triển vọng, góp phần bổ sung lực lượng kế cận cho sân khấu cải lương.

Lý do NSND Phượng Loan đồng hành với Chuông vàng vọng cổ

NSND Phượng Loan bộc bạch: "Là người nghệ sĩ gắn bó với sân khấu, tôi luôn mong muốn bộ môn nghệ thuật này được gìn giữ và phát triển. Năm nay, tôi tham gia chấm vòng chung kết nên không theo dõi cuộc thi từ đầu. Tuy nhiên, qua báo chí và truyền hình, tôi thấy số lượng thí sinh dự thi đông hơn. Tôi hy vọng sẽ tìm được những bạn có giọng ca hay, màu sắc riêng để tiến sâu trong cuộc thi và sau này trở thành đồng nghiệp của mình".

NSND Phượng Loan tại lễ công bố Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 Ảnh: T.A

Đánh giá về thế hệ nghệ sĩ trẻ, NSND Phượng Loan cho rằng nhiều thí sinh hiện nay mới chỉ biết "ca" mà chưa thực sự biết "diễn". Theo bà, Chuông vàng vọng cổ là cơ hội để các bạn được rèn luyện kỹ năng "ca trong diễn" - yếu tố quan trọng giúp người nghệ sĩ truyền tải cảm xúc và tự tin hơn trên con đường theo đuổi sân khấu cải lương.

Ở cương vị giám khảo, NSND Phượng Loan cho biết sẽ đồng hành cùng các thí sinh bằng kinh nghiệm tích lũy sau nhiều thập niên gắn bó với nghề. Cô khẳng định đến với cuộc thi không chỉ để tìm kiếm những giọng ca triển vọng mà còn mong góp sức bồi dưỡng lực lượng kế cận, tiếp nối hành trình gìn giữ và phát huy nghệ thuật cải lương.

Nữ nghệ sĩ cũng nhấn mạnh mình không phải là giám khảo "dễ tính", nhưng cũng không quá khắt khe. "Đây là một sân chơi nên điều quan trọng nhất là sự công bằng. Tôi không có chuyện ưu ái ai cả, tất cả đều phụ thuộc vào năng lực của từng thí sinh. Nếu ưu ái mà bạn không làm được thì chính bạn ấy sẽ khó xử. Tôi không dễ cũng không khó, chỉ làm đúng trách nhiệm của một giám khảo và đúng với những gì mình tin là phù hợp", cô chia sẻ.

NSND Phượng Loan mong có sức khỏe để tiếp tục hành trình truyền lửa nghề đến thế hệ trẻ Ảnh: T.A

Nhắc đến cải lương, NSND Phượng Loan không giấu được sự xúc động. Với bà, sân khấu đã trở thành một phần máu thịt nên suốt nhiều thập niên gắn bó, chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Nữ nghệ sĩ tâm niệm, mỗi khi gặp khó khăn hay chưa đạt được điều mong muốn, cô xem đó là do mình chưa đủ duyên, đủ phước và chỉ biết tiếp tục nỗ lực với niềm tin "còn yêu nghề thì Tổ sẽ thương".

Ở thời điểm hiện tại, điều khiến NSND Phượng Loan trăn trở nhất là sức khỏe. Cô mong có đủ thể lực để tiếp tục làm cầu nối, truyền lại kinh nghiệm và tình yêu nghề cho lớp nghệ sĩ kế cận.

"Thế hệ của tôi đã qua rồi. Điều tôi mong nhất bây giờ là tiếp sức để các bạn trẻ tiếp tục con đường này. Chỉ khi có lớp nghệ sĩ trẻ nối nghề thì cải lương mới có thể phát triển, nếu không sẽ dần mai một. Vì yêu nghề nên tôi muốn dấn thân cho công tác truyền nghề. Chỉ sợ sức khỏe không cho phép, còn nếu vẫn còn sức, tôi sẽ cố gắng đến khi không làm được nữa mới thôi", NSND Phượng Loan bộc bạch.

Lương Vĩ - con trai nghệ sĩ Chiêu Hùng cũng tham gia tranh tài tại Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 Ảnh: T.A

Ra đời từ năm 2006, Chuông vàng vọng cổ đã trở thành sân chơi uy tín dành cho những người yêu thích vọng cổ, cải lương. Từ cuộc thi, nhiều nghệ sĩ đã trưởng thành, khẳng định tên tuổi trên các sân khấu chuyên nghiệp, góp phần tiếp nối sức sống của nghệ thuật cải lương.

Sau vòng thử giọng và sơ tuyển, ban tổ chức đã công bố 32 thí sinh bước vào vòng tuyển chọn để tranh suất góp mặt ở vòng chung kết. Đồng hành cùng cuộc thi là hội đồng giám khảo gồm nhiều nghệ sĩ, chuyên gia uy tín như NSND Phượng Loan, NSND Trọng Phúc, NSND Hữu Quốc, NSND Quế Trân, NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Kim Phương, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Ngọc Đợi, NSƯT Kim Tử Long và nhạc sĩ Kiều Tấn.

Ở mùa giải thứ 21, Chuông vàng vọng cổ có nhiều đổi mới về nội dung và cách tổ chức, hướng đến mục tiêu đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là giới trẻ sân chơi nghệ thuật dành cho những người yêu thích vọng cổ, cải lương.