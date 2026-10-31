NSND Tạ Minh Tâm, Trần Mạnh Tuấn thăng hoa trong đêm nhạc 'Di sản tiếp nối'

NSND Tạ Minh Tâm thể hiện Một đời người một rừng cây và Bài ca xây dựng ẢNH: BTC

Không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển của Searefico, Di sản tiếp nối còn kể câu chuyện về những con người đã dành nhiều năm tháng lao động, kiến tạo và bền bỉ theo đuổi những giá trị chung. Qua ngôn ngữ âm nhạc, sân khấu và chuyển động, hành trình ấy được tái hiện như một bản hòa ca giữa ký ức, hiện tại và khát vọng tương lai. Trong thời lượng 120 phút, sáu chương nghệ thuật dẫn dắt khán giả qua những chặng đường từ buổi đầu hình thành, quá trình phát triển đến những thử thách và khát vọng phía trước.

Qua giọng hát giàu nội lực của NSND Tạ Minh Tâm, những tác phẩm quen thuộc được đặt trong không gian giao hưởng, tạo sự kết nối giữa ký ức âm nhạc và câu chuyện về những con người làm nghề ẢNH: BTC

Điểm đáng chú ý của Di sản tiếp nối là cách đặt người lao động vào trung tâm câu chuyện nghệ thuật. Những thước phim tư liệu, hình ảnh công trình và con người không chỉ đóng vai trò minh họa, mà trở thành chất liệu để sân khấu tái hiện hành trình của một tập thể. Ở đó, thành quả không xuất hiện như những con số hay dấu mốc khô cứng, mà được nhìn từ mồ hôi, sự kiên trì và tinh thần cộng tác của nhiều thế hệ.

Âm nhạc góp phần mở rộng chiều sâu cảm xúc ấy. NSND Tạ Minh Tâm thể hiện Một đời người một rừng cây, Bài ca xây dựng, gợi nhắc vẻ đẹp của những con người âm thầm góp sức cho cộng đồng. Tiếng saxophone của Trần Mạnh Tuấn trong Tình yêu của biển tạo nên khoảng lắng đầy chất tự sự. Trong khi đó, NSƯT Phạm Khánh Ngọc với Khát vọng, Phương Vy qua You Raise Me Up, Đào Mác với The Impossible Dream mang đến những sắc thái khác nhau về niềm tin và nghị lực.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn mang đến Tình yêu của biển, tiết mục kết hợp hòa tấu giao hưởng và múa đương đại, tạo khoảng lặng giàu cảm xúc cho chương trình ẢNH: BTC

Sự kết hợp giữa giao hưởng, thanh nhạc, saxophone, múa đương đại và trình diễn sân khấu tạo nên cấu trúc đa tầng, giúp câu chuyện về lao động vượt khỏi khuôn khổ một buổi lễ kỷ niệm. Mỗi tiết mục như một lát cắt cảm xúc, kết nối nỗ lực cá nhân với sức mạnh tập thể.

Khép lại bằng ca khúc Khát vọng Searefico, chương trình gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối. Di sản, trong cách kể này, không chỉ nằm ở những công trình đã được dựng xây, mà còn hiện diện trong tinh thần lao động, trách nhiệm và khát vọng sáng tạo được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ca sĩ Phương Vy thể hiện You Raise Me Up, ca khúc về sự nâng đỡ và sức mạnh tinh thần giữa con người với con người ẢNH: BTC