NSND Thanh Hoa nói gì về học trò Đinh Hiền Anh?

Tại buổi gặp gỡ giới thiệu MV mới Áo dài người Việt đánh dấu sự trở lại của Đinh Hiền Anh sau 3 năm, câu chuyện độc quyền ca khúc trở thành một trong những nội dung được quan tâm. Khi được hỏi về tiêu chí hợp tác với ca sĩ, đặc biệt là việc đồng ý để một sáng tác trở thành sản phẩm độc quyền của Đinh Hiền Anh, cha đẻ ca khúc Ai chung tình được mãi cho biết anh không đặt ra những điều kiện quá phức tạp.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức bày tỏ mong muốn ca sĩ Đinh Hiền Anh không giữ độc quyền ca khúc mới Áo dài người Việt, để tác phẩm có thể đến với nhiều giọng hát và khán giả hơn Ảnh: NVCC

Theo nam nhạc sĩ, điều anh quan tâm trước hết là người hát có khả năng thể hiện ca khúc và thực sự dành tình yêu cho nghề. Anh tin rằng khi một nghệ sĩ làm nghề bằng sự đam mê và quyết tâm, giọng hát cũng như khả năng biểu đạt sẽ ngày càng tiến bộ.

Đáng chú ý, Đông Thiên Đức thừa nhận bản thân chưa bao giờ muốn bán độc quyền các sáng tác về cha mẹ, gia đình, quê hương, đất nước, thậm chí không đặt nặng vấn đề thu phí bản quyền thể loại này. Riêng với các ca khúc tình yêu, anh cũng không muốn giới hạn quyền thể hiện của những ca sĩ khác.

Lý giải việc đồng ý để Đinh Hiền Anh độc quyền ca khúc trong dự án lần này, nhạc sĩ Ngày mai người ta lấy chồng cho biết quyết định xuất phát từ sự trân trọng tâm huyết của nữ ca sĩ. Cô đã dành nhiều công sức, chất xám và huy động sự tham gia của nhiều người có chuyên môn để thực hiện MV. Vì vậy, việc độc quyền ban đầu được xem như cách giúp nữ ca sĩ yên tâm tập trung nguồn lực, bảo vệ thành quả đầu tư và phát triển sản phẩm.

Lời khuyên của NSND Thanh Hoa dành cho Đinh Hiền Anh

Trong buổi giao lưu, NSND Thanh Hoa cho rằng học trò nên tạo cơ hội để tác phẩm được lan tỏa rộng rãi hơn Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, từ phản hồi của NSND Thanh Hoa tại buổi giao lưu rằng học trò nên tạo cơ hội để tác phẩm được lan tỏa rộng rãi hơn, Đông Thiên Đức bày tỏ mong muốn Đinh Hiền Anh cân nhắc bỏ thế độc quyền. Anh cho rằng nếu ca khúc được nhiều nghệ sĩ thể hiện, tác phẩm sẽ có thêm đời sống và cơ hội tiếp cận những nhóm khán giả khác nhau. Nam nhạc sĩ còn bày tỏ nếu như Đinh Hiền Anh nghe theo lời khuyên của NSND Thanh Hoa, anh sẽ tặng bài hát này cho Đinh Hiền Anh vĩnh viễn

Bên cạnh câu chuyện bản quyền, NSND Thanh Hoa dành nhiều lời ghi nhận cho giọng hát của học trò. Bà cho rằng nữ ca sĩ có thế mạnh ở chất giọng mềm mại, giàu cảm xúc và không cần cố gắng phô diễn nội lực theo cách thông thường. Điều đáng quý là cô kiên định với màu sắc riêng, dù theo đuổi dòng nhạc này đòi hỏi sự tinh tế để tạo được sức hút và dấu ấn với người nghe.

Trước đó, khi nói về học trò, NSND Thanh Hoa từng chia sẻ Đinh Hiền Anh là ca sĩ "rất bướng". Lý giải về điều này, bà cho hay: "Tôi từng nhận xét cô ấy có giọng hát rất lạ, muốn hướng đi nhạc nhẹ. Nhưng Đinh Hiền Anh chỉ thích những bài hát mang âm hưởng dân gian quê hương. Đó là sự liều".

Ở phần giao lưu, Đinh Hiền Anh cũng chia sẻ quan điểm về việc khai thác hình ảnh áo dài trong sản phẩm âm nhạc. Theo cô, áo dài là biểu tượng vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam, mang giá trị văn hóa có sức sống lâu dài. Mỗi nghệ sĩ có thể lựa chọn một góc nhìn và cách thể hiện khác nhau, vì vậy chủ đề này không dễ trở nên cũ hay cạn cảm hứng.