Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
NSND Trịnh Kim Chi bị chồng ‘nhắc khéo’ vì ít dành thời gian cho gia đình
Video Giải trí

NSND Trịnh Kim Chi bị chồng ‘nhắc khéo’ vì ít dành thời gian cho gia đình

Hải Duy - Hữu Tín
09/12/2025 14:00 GMT+7

Ngoài tuổi 50, NSND Trịnh Kim Chi vẫn hăng say với hoạt động nghệ thuật, làm giám đốc sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, vừa giữ vai trò là Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM. Dù công việc bận rộn, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được cuộc hôn nhân viên mãn bên doanh nhân Võ Trấn Phương, đôi khi bị chồng nhắc khéo vì ít thời gian dành cho gia đình

NSND Trịnh Kim Chi bị chồng ‘nhắc khéo’ vì ít dành thời gian cho gia đình - Ảnh 1.

Ở tuổi ngoài 50, NSND Trịnh Kim Chi có cuộc sống sung túc, viên mãn bên chồng doanh nhân Võ Trấn Phương và hai con gái

Ảnh: FBNV

NSND Trịnh Kim Chi sinh năm 1971 tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa Đạo diễn điện ảnh - truyền hình của Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và vừa nhận bằng thạc sĩ tại Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô từng đoạt Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994. Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Kim Chi sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ, góp mặt trong loạt tác phẩm gây tiếng vang như Sóng gió thương trường, Cô gái xấu xí, Gạo nếp gạo tẻ, Tình như tia nắng, Những đứa con thành phố, Những nẻo đường phù sa, Oan gia đại chiến, Anh yêu mẹ đơn thân…

NSND Trịnh Kim Chi bị chồng 'nhắc khéo'

NSND Trịnh Kim Chi bị chồng 'nhắc khéo' vì ít dành thời gian cho gia đình

Ngoài hoạt động nghệ thuật, NSND Trịnh Kim Chi còn đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghệ thuật Sân khấu và Giám đốc Sân khấu Trịnh Kim Chi. Bên cạnh đó, cô còn tham gia công việc giảng dạy, đào tạo nhiều học trò. Ở tuổi 54, bà bầu sân khấu kịch có cuộc hôn nhân viên mãn với ông xã là doanh nhân Võ Trấn Phương. Cặp đôi có với nhau hai con gái Khánh Ngân và Khánh Vy. Vì tính chất công việc bận rộn, nữ nghệ sĩ cho biết đôi khi bị chồng nhắc khéo ít thời gian dành cho gia đình.

Nhìn lại hành trình đã qua, nữ nghệ sĩ bộc bạch rằng vừa qua là một năm đầy biến động, đan xen giữa niềm vui và những mất mát. Dẫu vậy, cô vẫn giữ cho mình tâm thế lạc quan và hy vọng thời gian tới sẽ đón nhận nhiều tín hiệu khởi sắc hơn, cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Tin liên quan

Thương Tín nói lý do tháo răng giả, tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền từ thiện

Thương Tín nói lý do tháo răng giả, tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền từ thiện

Trong buổi livestream tối 24.12.2021, nam diễn viên Thương Tín cho rằng nữ nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã không làm đúng như lời hứa là mua bảo hiểm cho con gái anh, vì thế anh đã đòi khoảng tiền đó lại.

Khám phá thêm chủ đề

Trịnh Kim Chi NSND Trịnh Kim Chi cuộc sống sao gia đình sao sao việt showbiz việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận