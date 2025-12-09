Ở tuổi ngoài 50, NSND Trịnh Kim Chi có cuộc sống sung túc, viên mãn bên chồng doanh nhân Võ Trấn Phương và hai con gái Ảnh: FBNV

NSND Trịnh Kim Chi sinh năm 1971 tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa Đạo diễn điện ảnh - truyền hình của Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và vừa nhận bằng thạc sĩ tại Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô từng đoạt Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994. Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Kim Chi sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ, góp mặt trong loạt tác phẩm gây tiếng vang như Sóng gió thương trường, Cô gái xấu xí, Gạo nếp gạo tẻ, Tình như tia nắng, Những đứa con thành phố, Những nẻo đường phù sa, Oan gia đại chiến, Anh yêu mẹ đơn thân…

NSND Trịnh Kim Chi bị chồng 'nhắc khéo' vì ít dành thời gian cho gia đình

Ngoài hoạt động nghệ thuật, NSND Trịnh Kim Chi còn đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghệ thuật Sân khấu và Giám đốc Sân khấu Trịnh Kim Chi. Bên cạnh đó, cô còn tham gia công việc giảng dạy, đào tạo nhiều học trò. Ở tuổi 54, bà bầu sân khấu kịch có cuộc hôn nhân viên mãn với ông xã là doanh nhân Võ Trấn Phương. Cặp đôi có với nhau hai con gái Khánh Ngân và Khánh Vy. Vì tính chất công việc bận rộn, nữ nghệ sĩ cho biết đôi khi bị chồng nhắc khéo ít thời gian dành cho gia đình.

Nhìn lại hành trình đã qua, nữ nghệ sĩ bộc bạch rằng vừa qua là một năm đầy biến động, đan xen giữa niềm vui và những mất mát. Dẫu vậy, cô vẫn giữ cho mình tâm thế lạc quan và hy vọng thời gian tới sẽ đón nhận nhiều tín hiệu khởi sắc hơn, cả trong công việc lẫn cuộc sống.