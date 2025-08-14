NSND Tự Long, BB Trần làm điều đặc biệt cho Tăng Phúc sau show 'Anh trai'

Tăng Phúc trải nghiệm công việc múa lân trong buổi gặp gỡ người hâm mộ ở Hà Nội ẢNH: NVCC

Sau fan meeting tại TP.HCM vào tháng 5, Tăng Phúc tiếp tục tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ ở Hà Nội với tên gọi Hội trăng Hải Ly. Đây là dịp anh cùng khán giả ôn lại chặng đường gần 10 năm hoạt động nghệ thuật của mình.

Chương trình kéo dài 12 tiếng, gồm nhiều hoạt động để khán giả kết nối và trải nghiệm Tết Trung thu. Tăng Phúc cùng ê kíp tái hiện không gian của những khu phố cổ, làng nghề truyền thống ngay tại buổi gặp gỡ khán giả lần này. Anh chia sẻ: “Bây giờ, gen Z có nhiều lựa chọn vui chơi dịp Trung thu, nhưng thế hệ 8X - 9X như tôi lại gắn bó với hình ảnh lồng đèn, tò he, tiếng trống múa lân… Khi lựa chọn những hình ảnh này, tôi muốn cùng mọi người hoài niệm ký ức đó”.

Giọng ca 9X có dịp ôn lại chặng đường nghệ thuật trong chương trình ẢNH: NVCC

Một trong những hoạt động khiến Tăng Phúc ấn tượng là việc trải nghiệm múa lân. Anh nói trước đó bản thân chỉ quan sát chứ chưa có dịp được học hỏi hay thực hành. Để mang lại niềm vui cho khán giả, giọng ca Kỳ vọng sai lầm tranh thủ học trong thời gian ngắn với những động tác cơ bản. “Điều này không hề dễ dàng với một 'lính mới'. Tôi tin khán giả sẽ cảm nhận được tinh thần của món quà mà tôi dành tặng mọi người”, giọng ca 9X bộc bạch.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, phần âm nhạc cũng được Tăng Phúc chú trọng. Trên sân khấu, nam ca sĩ chia sẻ nhiều câu chuyện khi nhìn lại hành trình gần 10 năm làm nghề. Tăng Phúc còn tiết lộ về những người ơn trong chặng đường sự nghiệp của mình, từ nhạc sĩ Hamlet Trương - người nâng đỡ anh thời mới vào nghề đến Nguyễn Đình Vũ - người bạn đồng hành tạo ra những ca khúc triệu lượt nghe như Anh không quan trọng nữa, Kỳ vọng sai lầm… Trước đó, Tăng Phúc tổ chức một đêm nhạc mang chủ đề The Sinful Dreams, với sự tham gia của Minh Tuyết, Ái Phương và Phương Phương Thảo.

NSND Tự Long bất ngờ xuất hiện trong fan meeting của Tăng Phúc ẢNH: NVCC

Điểm đặc biệt trong fan meeting của Tăng Phúc

Tại buổi gặp gỡ, Tăng Phúc gây bất ngờ cho khán giả khi thử sức với một vở kịch mang tên Kẻ cắp mặt trắng. Đáng chú ý, NSND Tự Long, BB Trần cũng góp mặt trong tiết mục này bên cạnh Ngọc Phước, mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Có thể thấy sau Anh trai vượt ngàn chông gai, các nghệ sĩ vẫn đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong sự nghiệp. NSND Tự Long nhận xét Tăng Phúc có nhiều lý do để có đông khán giả như hiện tại, một trong số đó là việc giọng ca 9X rất chiều lòng người hâm mộ và lăn xả hết mình trong mỗi lần xuất hiện.

Dịp này, Tăng Phúc cũng tiết lộ về vai trò diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Cá Mập trong phim Băng đảng quái kiệt 2. Tác phẩm dự kiến ra mắt vào 29.8. Ở lần lồng tiếng này, nam nghệ sĩ là người chủ động đến casting, vượt qua nhiều nghệ sĩ để được trao cơ hội. “Tăng Phúc là trường hợp đặc biệt vì cậu ấy học hỏi, tiếp thu rất nhanh và truyền tải tốt bằng giọng điệu, ngôn ngữ”, "phù thủy lồng tiếng" Đạt Phi nhận xét.