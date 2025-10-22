NSND Tự Long livestream bán 'gạo ngon nhất thế giới' trong Tuần lễ Nông sản Việt

Ngày 22.10, Cục Quản lý và Phát triển thị trường - đơn vị tổ chức Tuần lễ Nông sản Việt năm 2025 cho biết, NSND Tự Long, MC Mai Phương sẽ trực tiếp lên song, tham gia phiên livestream kết nối tiêu thụ cho sản phẩm Gạo ST25.

Đây là một trong những hoạt động tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025 diễn ra từ ngày 24 - 25.10 tại Hà Nội, lần đầu tiên Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức. Ngoài NSND Tự Long, MC Mai Phương, phiên livestream này còn có sự tham gia của nhiều nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Cũng theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, phiên livestream này diễn ra từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 25.10, trên kênh Tiktok Hello Vietnam, với tâm điểm là gạo ST25 - giống gạo từng đạt danh hiệu "ngon nhất thế giới".

Trong chương trình này sẽ có 3 thương hiệu gạo được giới thiệu và chào bán gồm ST25 Lúa Tôm, ST25 Ruộng Rươi và Gạo Điện Biên gặt non. Người tiêu dùng theo dõi có cơ hội mua hàng với mức giá ưu đãi đặc biệt, nhờ chính sách hỗ trợ từ nhà phân phối, chương trình khuyến mại của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas).

Chương trình không giới hạn số lượng mua và miễn phí vận chuyển toàn quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm gạo Việt chất lượng cao với mức giá hấp dẫn.

Ban tổ chức lựa chọn gạo ST25 làm sản phẩm chính trong phiên livestream, không chỉ bởi chất lượng đã được khẳng định, mà còn vì đây là biểu tượng cho niềm tự hào của nông sản Việt. Trong phiên livestream nay, người tiêu dùng không chỉ tương tác, giao lưu trực tiếp tìm hiểu về chất lượng và giá trị dinh dưỡng của gạo Việt mà còn có thể "chốt đơn" ngay những sản phẩm gạo ngon, giá ưu đãi hấp dẫn.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường, cho biết phiên livestream kết nối tiêu thụ nông sản là cách làm mới, phù hợp với xu hướng thương mại số.

"Qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn không chỉ lan tỏa giá trị của gạo ST25 - niềm tự hào của gạo Việt mà còn góp phần đưa nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước", ông Linh nói.

Cũng theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, livestream bán hàng đã trở thành xu hướng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ. Cơ quan quản lý nhà nước chủ động tham gia và đồng hành cùng nghệ sĩ trong một phiên livestream thương mại khẳng định nỗ lực gắn kết chính sách với thực tiễn, đưa sản phẩm nông sản chất lượng đến tay người tiêu dùng bằng phương thức hiện đại, gần gũi và hiệu quả hơn.

Với cách tiếp cận mới mẻ, phiên livestream không chỉ là điểm nhấn nổi bật của Tuần lễ Nông sản Việt 2025 mà còn mở ra hướng tiếp cận hiện đại trong quảng bá và phát triển thị trường nông sản nội địa.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường khẳng định, hoạt động này cho thấy sự linh hoạt, đổi mới trong phương thức quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế, khẳng định thương hiệu và giá trị của nông sản Việt trong kỷ nguyên số.

Tuần lễ nông sản Việt diễn ra từ ngày 24 - 25.10 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. Đây là sự kiện đầu tiên về nông sản được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức với quy mô lớn ngay tại trung tâm thủ đô Hà Nội, hội tụ sản phẩm tiêu biểu, đặc sản vùng miền của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.