NSƯT Diệu Hiền trải lòng về tuổi thơ gian khó và cuộc sống hiện tại ở tuổi 80
NSƯT Diệu Hiền trải lòng về tuổi thơ gian khó và cuộc sống hiện tại ở tuổi 80

Hải Duy - Diệu Tú
18/10/2025 20:00 GMT+7

NSƯT Diệu Hiền khiến nhiều người xúc động khi trải lòng về tuổi thơ cơ cực, những tháng ngày rong ruổi mưu sinh để theo đuổi nghệ thuật. Dù tuổi đã cao và sức khỏe không còn như trước, ‘đệ nhất đào võ’ vẫn giữ tinh thần lạc quan, sống trọn với niềm đam mê sân khấu cải lương đã gắn bó cả đời.

NSƯT Diệu Hiền trải lòng về tuổi thơ cơ cực.

Từng là một trong những cô đào tài sắc của sân khấu cải lương, NSƯT Diệu Hiền ghi dấu ấn với giọng ca ngọt ngào và những vai diễn để đời như Nhụy Kiều tướng quân, Nữ tướng cờ đào, Thoại Khanh Châu Tuấn, Người nhện xám... Thế nhưng sau ánh hào quang, bà có một tuổi thơ nhiều nước mắt. Sau khi cha qua đời, mẹ dắt theo bà rong ruổi mưu sinh, có thời gian hai mẹ con phải sống dưới gầm cầu. Những nhọc nhằn thời thơ ấu trở thành điểm tựa để bà sống mạnh mẽ, kiên cường cả trên sân khấu lẫn cuộc đời.

Ở tuổi 80, NSƯT Diệu Hiền phải đối mặt với nhiều căn bệnh tuổi già như tim, gai cột sống và những cơn đau kéo dài. Thế nhưng bà giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vững vàng. Nghệ sĩ gạo cội quyết định sống tại viện dưỡng lão, không trở thành gánh nặng cho con cháu.

NSƯT Diệu Hiền trải lòng về tuổi thơ gian khó - Ảnh 1.

NSƯT Diệu Hiền ở tuổi 80, hiện bà đang sống tại Viện dưỡng lão Thị Nghè.

ẢNH: DIỆU TÚ

Giờ đây, bà chỉ còn nhớ được một vài bài hát quen thuộc, những vai diễn nặng hơi như Nhụy Kiều tướng quân đã trở thành ký ức. Dẫu vậy, tình yêu cải lương trong bà vẫn nguyên vẹn. Ở tuổi xế chiều, “đệ nhất đào võ” một thời chọn sống an yên, dành phần lớn thời gian để niệm Phật, nghe lại những bài kinh đã thu sẵn, giữ một nhịp sống chậm rãi.

