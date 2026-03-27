NSƯT Đức Khuê lấy vợ là đồng nghiệp, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi U.60

NSƯT Đức Khuê sinh năm 1968, công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Ngoài sân khấu kịch, nam nghệ sĩ còn góp mặt trong một số dự án điện ảnh. Gần đây, ông gây chú ý khi xác nhận tham gia Đại tiệc trăng máu 8 cùng dàn nghệ sĩ như Vân Sơn, Quang Minh, Hồng Ánh, Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát… Màn tái xuất của ông khiến nhiều khán giả tò mò.

Tạo hình ấn tượng của NSƯT Đức Khuê trong Đại tiệc trăng máu Ảnh: NSX

Chia sẻ với chúng tôi, NSƯT Đức Khuê cho biết vai diễn trong Đại tiệc trăng máu 8 là một nhân vật thú vị, khiến ông hào hứng tham gia. Trước đó, nam nghệ sĩ từng cộng tác với Phan Gia Nhật Linh trong Em là bà nội của anh, hiểu rằng đây là một đạo diễn cầu toàn, kỹ tính trong cách làm việc.

“Khi Linh gửi kịch bản, tôi đọc phần đầu thấy không hấp dẫn lắm. Nhưng càng về sau, các tình tiết càng thú vị. Làm việc với anh em mang lại cho tôi những trải nghiệm thú vị. Mỗi đồng nghiệp có một thế mạnh, cá tính riêng biệt, thế mới là nghệ sĩ. Làm xong một tháng trời, chúng tôi thân thiết như người nhà”, ông cho hay.

Ở hiện tại, tiêu chí chọn vai của NSƯT Đức Khuê là phải có thời gian phù hợp để ông tập trung toàn tâm toàn ý cho dự án. Nam nghệ sĩ quan niệm dù vai ngắn hay dài, dù là phim của ai thì khi góp mặt cũng sẽ cố gắng hết sức.

“Khi Phan Gia Nhật Linh mời tôi vào dự án này lại đúng vào thời điểm sân khấu đã ổn nên tôi vào Nam quay hơn 1 tháng rồi về. Lý do đơn giản là mình là con tằm, mình phải nhả tơ”, diễn viên 6X bày tỏ.

NSƯT Đức Khuê hào hứng khi làm việc cùng Vân Sơn, Quang Minh hay những gương mặt trẻ như Miu Lê, Liên Bỉnh Phát... Ảnh: NSX

Về cảnh quay one shot kéo dài khoảng 30 phút trong phim, NSƯT Đức Khuê cho biết vì đã hoạt động ở lĩnh vực sân khấu nên việc giữ mạch tâm lý cho nhân vật với ông là điều bình thường. Theo nam nghệ sĩ, để làm được phân đoạn đó đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng từ phía từng thành viên.

“Trong đoàn phim cũng vậy, không gian quá rộng, nếu sơ sẩy một điều gì đó thì phải làm lại từ đầu. Do đó, sự đồng bộ, chuyên nghiệp phải đạt đỉnh. Rất mừng anh em trong nghề đã hoàn thành”, diễn viên 6X bộc bạch.

Cuộc sống của NSƯT Đức Khuê

Nói về việc cân bằng giữa công việc và gia đình, NSƯT Đức Khuê cho biết thỉnh thoảng ông góp mặt trong một số dự án nên vẫn có thời gian cho tổ ấm nhỏ. Theo diễn viên 6X, việc di chuyển vào Nam để đóng phim cũng là điều bình thường, vì phương tiện đi lại không còn khó khăn như xưa.

"Các nhà sản xuất bây giờ cũng muốn diễn viên ngoài Bắc vào tham gia cùng và ngược lại, để tạo ra sự giao thoa văn hóa. May mắn là tôi còn sức khỏe nên không có gì phải lăn tăn cả", diễn viên phim Đừng nói khi yêu bày tỏ.

Nói về bản thân so với thời điểm mới vô nghề, nghệ sĩ Đức Khuê chia sẻ: "Công việc và niềm đam mê vẫn vậy, chỉ khác ở vấn đề sức khỏe" Ảnh: NSX

Chia sẻ nhiều về nghệ thuật, NSƯT Đức Khuê chọn kín tiếng trong chuyện đời tư. Lý giải về điều này, nam nghệ sĩ bày tỏ ông muốn giữ sự riêng tư cho bản thân và cho người thân. “Vì có những người thông cảm thì không sao, nhưng có những người không hiểu thì người ta lại dè bỉu. Nên thôi cái gì là riêng tư thì để riêng, cái nào chung là chung, mọi thứ phải rõ ràng”, diễn viên 6X thẳng thắn.

Dù vậy, NSƯT Đức Khuê vẫn dành những lời có cánh cho người bạn đời. Theo ông, vợ đóng vai trò quan trọng, là hậu phương để ông an tâm khi có dự án mới. “Tôi may mắn vì vợ cũng làm liên quan đến nghệ thuật, cùng cơ quan nên hiểu được những vất vả của chồng, chẳng hạn như việc đi sớm về hôm hay sự thất thường. Cho nên sự thấu hiểu, thông cảm là điều cần có. Chính điều đó mang lại sự yên tâm, giúp duy trì tổ ấm viên mãn”, ông tâm sự.