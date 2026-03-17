NSƯT Hạnh Thúy nói gì về danh xưng 'diễn viên xấu nhất màn ảnh'?

Hạnh Thúy không buồn vì những lời chê

Hạnh Thúy không chỉ cái tên nổi bật ở lĩnh vực sân khấu kịch và phim truyền hình, mà còn là gương mặt được đạo diễn phim điện ảnh yêu thích. Hạnh Thúy từng góp mặt trong nhiều phim chiếu rạp như Sống trong sợ hãi, Trái tim quái vật, Tro tàn rực rỡ, Vong nhi, Quỷ cẩu, Nhà gia tiên, Thiên đường máu... và mới nhất là phim Tài của nhà sản xuất Mỹ Tâm và đạo diễn Mai Tài Phến. Tuy chỉ thuộc tuyến nhân vật phụ nhưng cách nữ diễn viên 7X "thổi hồn" cho vai diễn hay nhấn nhá trong từng câu thoại khiến người xem ấn tượng.

Hạnh Thúy sẵn sàng đón nhận những lời khen chê từ khán giả Ảnh: FBNV

Việc liên tục đảm nhận những vai có số phận gian truân, vất vả, nghèo khổ, có tạo hình gầy guộc khiến Hạnh Thúy bị gán mác là "nữ diễn viên xấu nhất màn ảnh". Đối diện với những nhận xét này, nữ diễn viên tỏ ra khá bình thản và cho rằng đó chính là dấu ấn của mình trong nghệ thuật. Ngoài ra, cô còn cảm thấy hạnh phúc khi nhiều khán giả phản đối danh xưng này, thẳng thắn lên tiếng bênh vực và dành lời khen cho nhan sắc của mình ngoài đời.

Hạnh Thúy sinh năm 1976, từng học diễn viên ở Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM), cùng lớp với Thúy Nga, Việt Hương, Cao Minh Đạt, Tiết Cương... Năm 2007, cô đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 nhờ phim điện ảnh Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Ngoài ra, vở diễn Dòng nhớ (chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư) do cô làm đạo diễn cũng đoạt giải B Giải thưởng tác phẩm sân khấu năm 2009. Năm 2015, Hạnh Thúy nhận danh hiệu NSƯT và đến 2025 cô lấy bằng thạc sĩ ngành Điện ảnh - Truyền hình ở tuổi 49.