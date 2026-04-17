NSƯT Hạnh Thúy nói về việc học tiến sĩ ở tuổi 50

Tạo hình nhân vật của NSƯT Hạnh Thúy trong Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng Ảnh: ĐPCC

NSƯT Hạnh Thúy đánh dấu một năm hoạt động sôi nổi khi liên tiếp góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Quỷ nhập tràng 2, Hẹn em ngày nhật thực, Tài. Mới đây, nữ NSƯT tiếp tục gây chú ý khi góp mặt tác phẩm kinh dị - Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng do Đỗ Quốc Trung đạo diễn. Trong phim này, sao nữ 7X tiếp tục đảm nhận vai người mẹ, đóng cùng các diễn viên Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, Sỹ Hậu, Huy Tít…

NSƯT Hạnh Thúy cho biết đây là một nhân vật mang đến nhiều yếu tố mới mẻ, từ câu chuyện, bối cảnh, không gian đến đề tài đều được làm mới, dù thể loại kinh dị vốn không còn xa lạ. Tuy nhiên, chính trong khuôn khổ quen thuộc ấy, nữ nghệ sĩ lại có cơ hội làm mới bản thân. Cô cho biết, nếu ở các phim trước thường đảm nhận những vai ma, quỷ hoặc người mẹ với nhiều sắc thái tính cách khác nhau thì lần này là một bước chuyển đáng chú ý khi hóa thân thành một pháp sư sở hữu năng lực đặc biệt. Không chỉ thay đổi về nội tâm nhân vật, tạo hình của vai diễn cũng khiến chính cô cảm thấy rợn người khi nhìn lại.

Đáng chú ý, ở những tác phẩm kinh dị trước, nhân vật của Hạnh Thúy thường giữ vai trò trung tâm, là mấu chốt của câu chuyện, còn với Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, cấu trúc này đã có sự thay đổi. Theo nữ nghệ sĩ, chính sự "đổi trục" này đã mang đến màu sắc mới, giúp vai diễn trở nên khác biệt so với những gì từng thể hiện trước đây.

Gia đình "nhắc nhở" vì dành quá nhiều thời gian cho công việc

Cô thừa nhận bản thân không phải là người cân bằng cuộc sống Ảnh: H.D

Bước qua tuổi 50, diễn viên quê Vĩnh Long vẫn giữ trọn tâm huyết với nghệ thuật. Với cô, được làm nghề là một niềm vinh hạnh mà cuộc đời ban tặng. Dù đôi lúc bị gia đình "nhắc nhở" vì dành quá nhiều thời gian cho công việc, cô khẳng định chưa bao giờ bỏ bê tổ ấm của mình. "Lúc nhỏ, con tôi hay hỏi rằng liệu mẹ có thể làm công nhân hay nhân viên văn phòng được không, vì những người đó có thể về nhà lúc 5 giờ chiều. Tôi cũng chia sẻ để con hiểu rằng công việc của tôi không thể thay đổi, nhưng vẫn dành thời gian để nấu ăn, đi chơi cùng con. Giờ tôi vui vì con đã thấu hiểu cho mình. Bên cạnh đó, tôi cũng sắp xếp lại cuộc sống, chí ít là không để bản thân bị mất tự chủ về thời gian của mình", cô trải lòng.

Theo NSƯT Hạnh Thúy, cô không phải là người có thể cân bằng các yếu tố trong cuộc sống và điều này đối với cô cũng không hề dễ dàng. Vì vậy, diễn viên 7X chọn cách ưu tiên những điều quan trọng theo từng thời điểm trong cuộc sống. Cô cho biết thêm, do tính chất công việc đặc thù nên đôi khi chính những người xung quanh lại là người cân bằng cuộc sống giúp cô. Chẳng hạn, ê kíp trên phim trường luôn cố gắng đẩy nhanh tiến độ để cô có thể hoàn thành công việc sớm và trở về nhà. Hay các sinh viên cũng tôn trọng, tuân thủ nghiêm túc những quy định về giờ giấc mà cô đặt ra để tránh lãng phí thời gian.

Tiếp tục hành trình phát triển bản thân

Ở tuổi 50, nữ nghệ sĩ vẫn tất bật với nghệ thuật Ảnh: H.D

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, NSƯT Hạnh Thúy còn chú trọng việc "nâng cấp bản thân". Vào tháng 6.2025, NSƯT Hạnh Thúy cùng các nghệ sĩ như Hoàng Mập, Trịnh Kim Chi, Hữu Tiến… nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật điện ảnh - truyền hình tại Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Chia sẻ về cột mốc đáng nhớ này, nữ diễn viên Tro tàn rực rỡ bày tỏ niềm vui khi được cùng các đồng nghiệp đón nhận thành quả sau hành trình học tập nhiều nỗ lực và tâm huyết. Để có được tấm bằng danh giá, theo NSƯT Hạnh Thúy, đó là cả một quá trình kiên trì và không ngừng cố gắng.

Được biết, để theo đuổi việc học, nữ nghệ sĩ từng bán xe hơi làm chi phí. Cô khẳng định không hề hối hận về quyết định này, bởi với cô, chiếc xe chỉ là phương tiện. Sau khi ổn định công việc, cô đã mua lại xe mới và tiếp tục hành trình phát triển bản thân.

Sao nữ đang ấp ủ dự định "nâng cấp bản thân" Ảnh: H.D

Chia sẻ với chúng tôi, Hạnh Thúy cho biết cô đang ấp ủ dự định học lên tiến sĩ. Song, với Hạnh Thúy điều này đòi hỏi nhiều yếu tố như sức khỏe, thời gian và đặc biệt là tài chính. Theo nữ nghệ sĩ, dù chi phí học tập không quá lớn, nhưng áp lực ở việc trang trải cuộc sống khi không thể tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều.

Cô cũng bộc bạch, bản thân là người luôn dồn nhiều tâm sức cho công việc, thường đặt tiêu chuẩn cao hơn bình thường nên việc sắp xếp thời gian cho những kế hoạch dài hạn gặp không ít khó khăn. Dù vậy, NSƯT Hạnh Thúy khẳng định hiện tại dự định theo đuổi bậc học tiến sĩ đang được cô lưu tâm.