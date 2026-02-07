NSƯT Kim Phương chi 200 triệu cho con dâu Trà Ngọc sinh tại BV Phương Nam

Không chỉ đồng hành cùng con trong suốt thai kỳ, nghệ sĩ Kim Phương còn “chốt đơn” gói sinh SAMA trị giá 200 triệu đồng tại Bệnh viện Phương Nam (Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) như một món quà chào đón cháu nội.

Mẹ chồng nàng dâu luôn là đề tài muôn thuở với nhiều ý kiến trái chiều. Và câu chuyện của gia đình nghệ sĩ Kim Phương và cô con dâu - diễn viên Trà Ngọc lại là một gam màu ấm áp, chứng minh rằng sự yêu thương và thấu hiểu vẫn luôn hiện hữu.

Món quà "khủng" và tình thương của "má chồng quốc dân"

Được khán giả yêu mến qua những vai diễn "má chồng" khó tính trên màn ảnh, nhưng ngoài đời, nghệ sĩ Kim Phương lại là một người mẹ tâm lý và hiện đại. Hiểu được những vất vả, lo toan của phụ nữ khi mang nặng đẻ đau, bà đã không ngần ngại dành tặng con dâu những điều tốt đẹp nhất.

Sự quan tâm ấy được thể hiện rõ khi nghệ sĩ Kim Phương quyết định "tài trợ" toàn bộ chi phí sinh nở cho Trà Ngọc với gói sinh cao cấp trị giá 200 triệu đồng tại Bệnh viện Phương Nam. Đây không chỉ là giá trị vật chất mà còn là sự ghi nhận, trân trọng của mẹ chồng dành cho nàng dâu, mong muốn con mình được hưởng thụ những dịch vụ y tế an toàn và thoải mái nhất trong khoảnh khắc "vượt cạn".

Điều mà diễn viên Kim Phương làm đã phần nào gửi gắm đến nhiều người thông điệp: Mẹ chồng thời nay không chỉ là người đi trước, mà còn là người bạn đồng hành, sẵn sàng sẻ chia và dành sự ưu tiên tuyệt đối cho sức khỏe của con cháu.

Điều gì cũng tốt, bác sĩ cũng là bác sĩ giỏi

Để đi đến quyết định chọn nơi đón thành viên mới, cả gia đình nghệ sĩ Kim Phương và Trà Ngọc đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng. Yếu tố then chốt khiến cả gia đình hoàn toàn yên tâm "chọn mặt gửi vàng" tại Bệnh viện Phương Nam chính là sự hiện diện của BSCKII Văn Phụng Thống - Giám đốc Chuyên môn Khối Sản Phụ khoa.

Trong giới sản khoa, bác sĩ Văn Phụng Thống là một cái tên bảo chứng cho sự an toàn và tận tâm. Với hơn 30 năm kinh nghiệm "đỡ đầu" cho hàng ngàn thiên thần nhỏ, từng giữ những vị trí chủ chốt tại các bệnh viện phụ sản đầu ngành, bác sĩ Thống được nhiều mẹ bầu yêu thích.

Không chỉ giỏi về chuyên môn, xử lý nhạy bén các ca sinh khó, bác sĩ Thống còn nổi tiếng bởi sự nhẹ nhàng và thấu hiểu tâm lý sản phụ. Đối với Trà Ngọc, sự đồng hành của bác sĩ Thống trong suốt thai kỳ cho đến ngày đi sinh đã giúp cô và chồng gạt bỏ mọi lo âu, tự tin bước vào phòng sinh, chào đón thiên thần nhỏ thứ 2. Tại Bệnh viện Phương Nam, sự kết hợp giữa chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ đầu ngành và quy trình chuẩn quốc tế đã chinh phục hoàn toàn gia đình nữ diễn viên.

Trải nghiệm đi sinh như đi nghỉ dưỡng

Gói sinh SAMA 200 triệu mà nghệ sĩ Kim Phương dành tặng con dâu bao gồm các đặc quyền chăm sóc toàn diện: Từ phòng lưu viện tiện nghi, sang trọng, chế độ dinh dưỡng được thiết kế riêng, cho đến sự chăm sóc 24/7 của đội ngũ nữ hộ sinh.

Hành trình chào đón thiên thần nhỏ của Trà Ngọc tại Bệnh viện Phương Nam không chỉ là một ca sinh nở mẹ tròn con vuông, mà còn là kỷ niệm đẹp của cả gia đình, nơi tình thân được gắn kết và sự chăm sóc sức khỏe được đặt lên hàng đầu.

Câu chuyện của mẹ chồng Kim Phương và nàng dâu Trà Ngọc là minh chứng đẹp đẽ cho thấy: Khi có sự yêu thương của gia đình và sự hỗ trợ từ y tế chất lượng cao, hành trình làm mẹ sẽ trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

