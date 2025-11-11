Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

NSƯT Kim Phương ngồi ghế nóng, tiết lộ cuộc sống tuổi ngoài 70

Thạch Anh
11/11/2025 18:11 GMT+7

Ngồi ghế giám khảo cuộc thi về diễn xuất, NSƯT Kim Phương hào hứng khi vừa được truyền đạt kinh nghiệm, vừa được học hỏi từ thế hệ đàn em.

Ở tuổi ngoài 70, NSƯT Kim Phương vẫn miệt mài với các dự án nghệ thuật. Không chỉ đóng phim, bà còn tham gia làm giám khảo, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ hậu bối. Gần đây, nữ diễn viên Cổng mặt trời có dịp hội ngộ NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân và Đức Thịnh trong chương trình Chinh phục đam mê. Với gameshow này, NSƯT Kim Phương có dịp theo dõi dàn diễn viên trẻ bộc lộ năng khiếu, từ đó đưa ra những góp ý cho đàn em.

Quan điểm của NSƯT Kim Phương khi làm giám khảo

NSƯT Kim Phương ngồi ghế nóng, tiết lộ cuộc sống tuổi ngoài 70 - Ảnh 1.

NSƯT Kim Phương tại chương trình Chinh phục đam mê. Bà không ngại góp ý để diễn viên trẻ hoàn thiện trong chặng đường làm nghề

Ảnh: BTC

Trong vai trò giám khảo, NSƯT Kim Phương cho biết bản thân sẽ cố gắng giúp đỡ các đàn em qua những lời góp ý thẳng thắn, để các thí sinh làm tốt hơn khi theo nghề. Đồng thời, nữ nghệ sĩ gạo cội xem việc ngồi ghế nóng là cơ hội để giao lưu, học hỏi nhiều điều. “Tôi muốn học những điều mới mẻ và tươi mát từ các thế hệ diễn viên trẻ hiện nay. Cũng muốn đưa ra những góp ý từ kinh nghiệm bản thân để giúp các em tốt hơn”, NSƯT Kim Phương chia sẻ.

Dù có kinh nghiệm mấy chục năm làm nghề song NSƯT Kim Phương khẳng định đến hiện tại, bà vẫn không ngừng học hỏi. Mỗi khi được trao một vai diễn hay tham gia chương trình, nữ nghệ sĩ xem đây là cơ hội để có thể biết thêm những điều mới, khiến bản thân không bị thụt lùi trong nghề. 

“Bây giờ mình phải học những cái tươi mới để theo cho kịp. Yêu nghề là phải học. Đóng với các bạn trẻ, tôi thấy mình cũng trẻ ra và nghề mình được nâng lên. Với tôi được tham gia phim là hạnh phúc, càng cực khổ vì nghề thì tôi càng phấn đấu”, NSƯT Kim Phương cho hay. 

NSƯT Kim Phương ngồi ghế nóng, tiết lộ cuộc sống tuổi ngoài 70 - Ảnh 2.

NSƯT Kim Phương gây ấn tượng với khán giả qua các vai diễn cá tính, phản diện

Ảnh: TL

Bày tỏ thêm về quan điểm làm nghề, diễn viên Cổng mặt trời cho rằng để làm một tiểu phẩm có nội dung hài hước không hề đơn giản. NSƯT Kim Phương chia sẻ thêm: “Muốn tìm một kịch bản mười mấy phút mà chọc cười khán giả thì rất khó. Một diễn viên “độc”, diễn viên “mùi” có thể rất dễ, các bạn có thể học được. Nhưng một diễn viên đóng hài thì cần nhất là phải có duyên bẩm sinh. Hài là khó nhất với tôi”.

60 năm gắn bó với sân khấu, NSƯT Kim Phương nói mình là nghệ sĩ “có tuổi nhưng không có tên”. Bởi khán giả thường nhớ bà qua những vai diễn thay vì tên thật. Theo nữ diễn viên, thời điểm chuyển từ chính kịch sang những dạng vai cá tính, bà cũng từng bất ngờ trước phản ứng người xem. Thậm chí, có người còn nói rằng NSƯT Kim Phương “chuyên gia đóng vai ác”. Ban đầu, nữ nghệ sĩ hơi lăn tăn, song sau đó lại thấy tự hào vì khán giả nhớ đến mình qua những nhân vật.

Chuyển hướng sang lĩnh vực phim ảnh, song nghệ sĩ Kim Phương vẫn duy trì tình yêu dành cho nghệ thuật cải lương - mối duyên đầu tiên đưa bà đến với nghệ thuật. Ở tuổi ngoài 70, bà cũng chú trọng vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là khi tham gia các dự án phim ảnh. “Bây giờ sức khỏe tôi tương đối ổn định, không có bệnh nền gì khó khăn cả”, bà bày tỏ. Tuy nhiên, NSƯT Kim Phương cân nhắc lựa chọn vai diễn phù hợp với bản thân để có thể “đã” với nghề và không làm khán giả thất vọng.

