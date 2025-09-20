NSƯT Kim Tử Long và NSND Trọng Phúc diễn nhạc kịch 'Mộng phù hoa'

Mộng phù hoa - vở nhạc kịch và cũng là liveshow thứ 3 của ca sĩ Hồng Quyên - sẽ công diễn vào tối 26.10, tại Nhà hát Bến Thành (số 6 Mạc Đĩnh Chi, P. Sài Gòn, TP.HCM). Vở kể về câu chuyện của một nữ ca sĩ ở vùng quê nghèo được bầu show phát hiện tài năng và đưa lên thành phố để phát triển sự nghiệp. Từ đó bao nhiêu thị phi, ảo mộng, danh vọng và cả những nghiệt ngã đã đưa cô vào vòng xoáy showbiz đầy thăng trầm và nhiều biến cố.

Ca sĩ Hồng Quyên (giữa) và các nghệ sĩ chia sẻ thông tin vở diễn với báo chí

NSND Trọng Phúc (trái) và ca sĩ Khưu Huy Vũ Ảnh: H.SƠN

Trong Mộng phù hoa, ngoài hai "cây đa cây đề" là NSND Trọng Phúc và NSƯT Kim Tử Long, vở còn quy tụ các nghệ sĩ: ca sĩ - diễn viên Thanh Thức, ca sĩ Khưu Huy Vũ, Xuân Hòa, Hiền Trang, các nghệ sĩ Thanh Ngọc, Dũng Nhí, Lê Nam, nhóm Bgirl, MC Song Khánh…

Biên kịch kiêm đạo diễn Ngô Quốc Khánh cho biết thêm: "Cùng thực hiện với tôi là ê kíp hùng hậu, gồm nhạc sĩ Sơn Hạ, nhạc sĩ Cao Minh Thu, nhà báo - nhạc sĩ Hồng Sơn, thiết kế mỹ thuật Trần Hồng Vân, đạo diễn hình ảnh Lưu Huỳnh Lâm, âm thanh: NSƯT Anh Kiệt, ánh sáng: Thành Trung, biên đạo múa: Ngân Ally, kỹ thuật màn hình Led: Quốc Bảo, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Phượng".

Mộng phù hoa sẽ chạm tới trái tim khán giả

Cách đây đúng 10 năm, ca sĩ Hồng Quyên đã từng tổ chức liveshow đầu tiên với chủ đề Tự tình cô gái Bạc Liêu rất thành công tại Sân khấu 126 (TP.HCM). Năm 2023, Hồng Quyên tiếp tục tổ chức liveshow Tự tình cô gái Bạc Liêu 2 để ghi hình và phát hành trên YouTube. Vở nhạc kịch Mộng phù hoa cũng là liveshow thứ 3 của Hồng Quyên, được cô ấp ủ gần 2 năm qua.

Hồng Quyên cho biết, số tiền đầu tư cho vở diễn khoảng 1 tỉ đồng, là toàn bộ tiền dành dụm của Hồng Quyên trong nhiều năm. "Hy vọng với dàn nghệ sĩ tên tuổi, rất phù hợp cho nhạc kịch, khán giả sẽ yêu thương và dành thời gian đến thưởng thức để ủng hộ cho Hồng Quyên cũng như ê kíp thực hiện, cùng tạo nên buổi thưởng thức nghệ thuật nhiều cảm xúc", cô chia sẻ.

NSƯT Kim Tử Long Ảnh: FBNV

Trước quy mô của chương trình và là "đứa con tinh thần" tâm huyết của ca sĩ Hồng Quyên, NSND Trọng Phúc rất vui khi được mời tham gia. "Tôi cảm nhận được sự nghiêm túc và nỗ lực không ngừng của Hồng Quyên. Khi một ca sĩ quyết định bước sang sân khấu nhạc kịch, đó là thách thức lớn. Nhưng nhìn sự chuẩn bị chỉn chu và khao khát của cô ấy, tôi tin Mộng phù hoa sẽ chạm được tới trái tim khán giả", NSND Trọng Phúc tâm sự.

Còn diễn viên Thanh Thức "tin rằng sự đầu tư nghiêm túc đó sẽ được khán giả đón nhận xứng đáng".