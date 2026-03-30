Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

NSƯT Ngọc Huyền: Antifan không thích tôi vẫn hát

Hữu Tín - Hải Duy
30/03/2026 20:00 GMT+7

Dù nhận về không ít ý kiến trái chiều khi thử nghiệm những màu sắc âm nhạc mới, NSƯT Ngọc Huyền vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và kiên định. Nữ nghệ sĩ cho biết cô không quá bận tâm đến antifan, thay vào đó chọn tập trung làm nghề và cống hiến, miễn còn được khán giả yêu thương và đón nhận.

Tối 29.3, NSƯT Ngọc Huyền thực hiện minishow Duyên tình sân khấu kỷ niệm 42 năm hoạt động nghệ thuật, quy tụ dàn nghệ sĩ như NSƯT Vũ Luân, NSƯT Võ Minh Lâm, nghệ sĩ Bình Tinh, ca sĩ Jack Long, Phạm Anh Tuấn… Chương trình kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, mang đến nhiều tiết mục đặc sắc được NSƯT Ngọc Huyền tâm huyết dàn dựng như Chuyện tình Lan và Điệp, Mạnh Lệ Quân kỳ nữ, Tơ thắm Tây Sơn, Tấm Cám

Một số tiết mục tiêu biểu trong đêm minishow Duyên tình sân khấu kỷ niệm 42 năm làm nghề của NSƯT Ngọc Huyền

Ảnh: HỮU TÍN

Chia sẻ với chúng tôi, giọng ca cải lương khẳng định không đặt quá nhiều kỳ vọng cho đêm diễn, mà xem đây là dịp để gắn kết các nghệ sĩ từng làm việc, từng gắn bó và yêu thương mình, đồng thời nhìn lại chặng đường nghệ thuật đầy ý nghĩa.

Trăn trở làm mới bản thân của NSƯT Ngọc Huyền

Trong hành trình làm nghề, NSƯT Ngọc Huyền luôn mong muốn làm mới bản thân ở nhiều dòng nhạc khác nhau, không chỉ giới hạn ở sở trường. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nữ nghệ sĩ nhận về không ít ý kiến trái chiều. Dẫu vậy, cô khẳng định chỉ cần khán giả vẫn yêu thương và ủng hộ, cô sẽ tiếp tục cống hiến hết mình. Trước những ý kiến tiêu cực từ antifan, NSƯT Ngọc Huyền cho biết sẽ không bận tâm và vẫn kiên định theo đuổi con đường nghệ thuật mà mình đã chọn.

Cô chia sẻ: "Người ta hay bảo: đã hát cải lương thì đừng lấn sân sang ca nhạc. Nhưng với tôi, muốn tìm thấy hơi thở mới và kết nối được với giới trẻ, người nghệ sĩ cần chút phá cách trong nghề. Tôi không bao giờ lãng quên cái gốc dân ca, bolero hay cải lương của mình mà tìm cái mới để mang lại sự sống động mới, sự chia sẻ mới và tìm được nguồn khán giả mới, đặc biệt là khán giả trẻ".

Tin liên quan

NSƯT Kim Tử Long: Tôi muốn đóng ‘cảnh nóng’ với Ngọc Huyền, quay cảnh hôn thật mới chịu

Tái hợp với “người tình sân khấu” trong web drama "Kén cá chọn chồng", Kim Tử Long mong muốn gợi lại hình ảnh đẹp của cặp đôi cách đây hàng chục năm. Theo nam nghệ sĩ, vợ Trinh Trinh không bao giờ ghen, thậm chí còn đưa ra lời góp ý khi anh diễn chưa đủ tình cảm với đồng nghiệp.

Khám phá thêm chủ đề

NSƯT Ngọc Huyền NSƯT Vũ Luân NSƯT Võ Minh Lâm nghệ sĩ Bình Tinh Lan và điệp Duyên tình sân khấu minishow cải lương Ngọc Huyền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận