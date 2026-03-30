NSƯT Ngọc Huyền: Antifan không thích tôi vẫn hát

Tối 29.3, NSƯT Ngọc Huyền thực hiện minishow Duyên tình sân khấu kỷ niệm 42 năm hoạt động nghệ thuật, quy tụ dàn nghệ sĩ như NSƯT Vũ Luân, NSƯT Võ Minh Lâm, nghệ sĩ Bình Tinh, ca sĩ Jack Long, Phạm Anh Tuấn… Chương trình kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, mang đến nhiều tiết mục đặc sắc được NSƯT Ngọc Huyền tâm huyết dàn dựng như Chuyện tình Lan và Điệp, Mạnh Lệ Quân kỳ nữ, Tơ thắm Tây Sơn, Tấm Cám…

Một số tiết mục tiêu biểu trong đêm minishow Duyên tình sân khấu kỷ niệm 42 năm làm nghề của NSƯT Ngọc Huyền

Chia sẻ với chúng tôi, giọng ca cải lương khẳng định không đặt quá nhiều kỳ vọng cho đêm diễn, mà xem đây là dịp để gắn kết các nghệ sĩ từng làm việc, từng gắn bó và yêu thương mình, đồng thời nhìn lại chặng đường nghệ thuật đầy ý nghĩa.

Trăn trở làm mới bản thân của NSƯT Ngọc Huyền

Trong hành trình làm nghề, NSƯT Ngọc Huyền luôn mong muốn làm mới bản thân ở nhiều dòng nhạc khác nhau, không chỉ giới hạn ở sở trường. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nữ nghệ sĩ nhận về không ít ý kiến trái chiều. Dẫu vậy, cô khẳng định chỉ cần khán giả vẫn yêu thương và ủng hộ, cô sẽ tiếp tục cống hiến hết mình. Trước những ý kiến tiêu cực từ antifan, NSƯT Ngọc Huyền cho biết sẽ không bận tâm và vẫn kiên định theo đuổi con đường nghệ thuật mà mình đã chọn.

Cô chia sẻ: "Người ta hay bảo: đã hát cải lương thì đừng lấn sân sang ca nhạc. Nhưng với tôi, muốn tìm thấy hơi thở mới và kết nối được với giới trẻ, người nghệ sĩ cần chút phá cách trong nghề. Tôi không bao giờ lãng quên cái gốc dân ca, bolero hay cải lương của mình mà tìm cái mới để mang lại sự sống động mới, sự chia sẻ mới và tìm được nguồn khán giả mới, đặc biệt là khán giả trẻ".

