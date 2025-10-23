NSƯT Ngọc Huyền làm rõ thông tin danh ca Thanh Tuyền bị bắt tại Mỹ

Danh ca Thanh Tuyền bị kênh YouTube đăng tải thông tin thất thiệt Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Theo tìm hiểu, một kênh YouTube (tạm gọi là A) đã đăng tải đoạn video dài hơn 26 phút với tiêu đề gây sốc, cho rằng danh ca Thanh Tuyền bị cảnh sát bắt tại hải ngoại vì "hành vi cố ý đánh người". Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 50.000 lượt tương tác, đồng thời được nhiều kênh khác chia sẻ lại với nội dung tương tự. Sự việc khiến cộng đồng mạng xôn xao, nhiều người không khỏi bất ngờ trước thông tin sai lệch liên quan đến giọng ca huyền thoại của dòng nhạc quê hương.

Được biết, kênh A vốn thường xuyên đăng tải các nội dung xoay quanh nghệ sĩ hải ngoại, song phần lớn thông tin xuyên tạc và chưa được xác minh từ nguồn chính thống. Một số nội dung trên kênh này từng khiến khán giả tranh cãi bởi tính xác thực không rõ ràng, thậm chí mang yếu tố suy diễn. Chính vì vậy, khi video về danh ca Thanh Tuyền xuất hiện, dù nhiều khán giả bày tỏ hoài nghi, song cũng có không ít người bị ảnh hưởng bởi tiêu đề giật gân và cách dẫn dắt thiếu kiểm chứng.

NSƯT Ngọc Huyền làm rõ tin đồn thất thiệt về danh ca Thanh Tuyền

Trước thông tin thất thiệt, danh ca Thanh Tuyền bày tỏ sự bức xúc và cho biết bản thân vô cùng sốc khi bất ngờ trở thành "nhân vật chính" trong một tin thất thiệt vô căn cứ. "Tôi thật sự không hiểu vì sao họ có thể dựng nên một câu chuyện sai sự thật như vậy. Đây là hành vi xúc phạm danh dự và khiến tôi rất tổn thương", nữ danh ca chia sẻ.

Bà cho biết những ngày qua liên tục nhận được hàng chục cuộc gọi từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả khắp nơi hỏi thăm tình hình, khiến cuộc sống bị xáo trộn. Dưới phần bình luận của video, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng việc tung tin thất thiệt như vậy là hành vi xúc phạm nhân phẩm, làm tổn hại hình ảnh người nghệ sĩ.

NSƯT Ngọc Huyền bày tỏ sự bức xúc khi có người đăng tin bôi nhọ mẹ chồng Ảnh: FBNV/ CHỤP MÀN HÌNH

Về phía NSƯT Ngọc Huyền, chia sẻ với Thanh Niên cô cho biết khi hay tin, bản thân vô cùng bức xúc. Giọng ca cải lương chia sẻ, thời điểm đó cô đang bận rộn chuẩn bị cho liveshow của mẹ - danh ca Thanh Tuyền dự kiến diễn ra vào ngày 1.11, nên không hay biết sự việc cho đến khi tin đồn lan rộng. "Khi xem nội dung video, tôi thật sự sốc. Đây không chỉ là sự bịa đặt mà còn là hành vi bôi nhọ danh dự người khác. Gia đình tôi không thể im lặng trước những thông tin như thế này", cô bức xúc nói.

Biết được thông tin, NSƯT Ngọc Huyền đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân, yêu cầu kênh YouTube nói trên gỡ bỏ video, đăng lời xin lỗi và đính chính thông tin sai lệch. Nữ nghệ sĩ cho biết nếu kênh này không hợp tác, gia đình sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp để xử lý theo quy định pháp luật. "Là người của công chúng, việc được truyền thông quan tâm là điều bình thường. Nhưng việc đăng tải thông tin không kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống người khác là hành vi không thể chấp nhận", cô nhấn mạnh.

Mối nguy của 'tin giả'

Sự việc một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của tin giả và nội dung sai lệch trên mạng xã hội, đặc biệt là trên các nền tảng như YouTube, nơi nhiều kênh câu lượt xem bằng cách khai thác đời tư người nổi tiếng. Không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, những thông tin như vậy còn gây nhiễu loạn dư luận, làm suy giảm niềm tin của công chúng vào truyền thông.

Từ thực trạng trên cho thấy cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các kênh thông tin không chính thống, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình tung tin sai sự thật để trục lợi. Về phía người dùng, việc tỉnh táo chọn lọc nguồn tin và không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng cũng là cách góp phần ngăn chặn sự lan rộng của tin giả.

Từ câu chuyện của danh ca Thanh Tuyền, có thể thấy một tin đồn vô căn cứ có thể gây tổn hại đến danh dự và tinh thần của người trong cuộc. Hơn bao giờ hết, mỗi cá nhân cần ý thức rằng việc lan truyền thông tin là trách nhiệm, không chỉ là hành động bấm chia sẻ vô thưởng vô phạt.