Sáng 19.11, tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, PGS-TS-NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích trong đổi mới giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên theo định hướng chuyên sâu, chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế.

Dịp này, Tân Nhàn cũng giới thiệu MV Em là cô giáo vùng cao, song ca cùng TS Thu Hà, Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Ca khúc của nhạc sĩ Phan Huy Hà, phổ thơ Hoàng Nghĩa Tự, được hai nghệ sĩ chọn ra mắt nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, như lời tri ân những người gắn bó với sự nghiệp giáo dục.

Tân Nhàn và Thu Hà gắn bó từ thời sinh viên, cùng theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân gian Ảnh: NVCC

MV do đạo diễn Anh Quân thực hiện, kể câu chuyện về hai cô giáo trẻ rời phố thị, đến vùng cao dạy học. Tại nơi điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, địa hình hiểm trở, họ gặp nhiều khó khăn trong việc vận động học sinh đến lớp. Bằng sự kiên trì và tình thương dành cho học trò, hai cô tìm cách giúp các em tiếp tục học tập.

Tân Nhàn, Thu Hà kể chuyện giáo viên vùng cao qua âm nhạc

Hình ảnh ruộng bậc thang, núi rừng, con suối và những con đường quanh co đến trường được đưa vào MV, tạo bối cảnh cho câu chuyện về giáo viên vùng cao. Hai nghệ sĩ thể hiện ca khúc theo hướng dung dị, tập trung vào cảm xúc của những người gắn bó với học trò nơi vùng khó.

Là những người đang công tác trong lĩnh vực giảng dạy, Tân Nhàn và Thu Hà có sự đồng cảm với những vất vả của đồng nghiệp. Quá trình thực hiện MV, đặc biệt khi tiếp xúc với trẻ em và đời sống tại địa phương, giúp cả hai hiểu thêm về công việc của giáo viên vùng cao.

“Chúng tôi càng trân trọng sự kiên trì, lòng tận tụy và những nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để mang tri thức đến với các em nhỏ, đặc biệt là ở những vùng đất còn nhiều gian khó”, Tân Nhàn chia sẻ.

Tân Nhàn và Thu Hà hóa thân thành những cô giáo trẻ trong MV Em là cô giáo vùng cao Ảnh: NVCC

Nữ nghệ sĩ cho biết trải nghiệm này cũng giúp cô nhìn lại công việc giảng dạy từ một góc độ khác, khi được tiếp xúc với cuộc sống và những khó khăn của giáo viên ở vùng cao.

Trong khi đó, Thu Hà cho biết hình ảnh người giáo viên gần gũi với cô bởi ngoài được đào tạo thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, cô còn theo học ngành sư phạm âm nhạc tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

“Khi trực tiếp tham gia các cảnh quay cùng các em nhỏ vùng cao trong MV, cảm xúc của tôi không còn đơn thuần là của một người nghệ sĩ đang diễn xuất nữa. Được gặp gỡ, trò chuyện, đứng lớp, vui chơi với các em trong quá trình quay đã giúp tôi cảm nhận rõ hơn cuộc sống cũng như những khó khăn của giáo viên nơi đây”, Thu Hà chia sẻ.

MV cũng là sản phẩm âm nhạc chung của Tân Nhàn và Thu Hà, hai người có tình bạn gần 25 năm, từ khi cùng trở thành sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam năm 2002. Năm 2005, Tân Nhàn giành giải nhất Sao Mai dòng nhạc dân gian và giải Ca sĩ được yêu thích nhất. Năm 2007, Thu Hà đoạt giải nhì Sao Mai ở cùng phong cách âm nhạc.