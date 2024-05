NSƯT Việt Anh tiết lộ về cảnh hôn đáng nhớ nhất trên màn ảnh

Theo tiết lộ của ê kíp phim Những nẻo đường gần xa, nam diễn viên sinh năm 1981 sẽ vào vai một doanh nhân có đam mê nghệ thuật và thích khám phá nhiều loại nhạc cụ. Qua những hình ảnh được tiết lộ, có thể thấy nhân vật do Việt Anh đóng có tạo hình lãng tử, hào hoa, biết thổi saxophone điệu nghệ.

Những thông tin về nhân vật do Việt Anh đóng vẫn chưa được hé lộ nhiều nhưng trong dàn diễn viên Những nẻo đường gần xa, bốn gương mặt đóng chính đều là những gương mặt trẻ như Cù Thị Trà, Việt Hoàng, Minh Hoàng, Kiên Trần. Còn hai gương mặt gạo cội tham gia phim ngoài Việt Anh còn có nghệ sĩ Vĩnh Xương.

Cảnh hôn của Việt Anh và Quỳnh Nga trong Sinh tử Chụp màn hình

Diễn viên Việt Anh là gương mặt ăn khách của phim giờ vàng và được xem là mỹ nam của phim truyền hình phía bắc. Hầu như những phim có Việt Anh đóng chính hay thứ chính đều được yêu thích trong hơn một thập niên qua như Chạy án, Tình yêu không hẹn trước, Người phán xử, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Mê cung, Hồ sơ cá sấu, Hành trình công lý, Cuộc chiến không giới tuyến…

Cảnh hôn đáng nhớ nhất của Việt Anh là đóng với Lã Thanh Huyền trong Tình yêu không hẹn trước

Chụp màn hình

Nam diễn viên thường biến hóa đa dạng ở các vai từ chính diện đến phản diện. Nhưng đặc biệt ở mỗi phim, Việt Anh thường đóng cặp với một người đẹp và luôn có cảnh hôn, thân mật. Những người đẹp từng đóng cặp cùng Việt Anh và tạo ấn tượng có thể kể đến như Quỳnh Nga, Lương Thu Trang, Hồng Diễm, Lã Thanh Huyền…

Tiết lộ về cảnh hôn với những mỹ nhân màn ảnh, Việt Anh chia sẻ: "Tính sơ sơ tôi cũng đóng khoảng 50 phim và phim nào cũng đóng với bạn diễn nữ và đều có cảnh hôn. Nhưng tôi nhớ nhất là cảnh hôn đóng với Lã Thanh Huyền trong phim Tình yêu không hẹn trước. Cảnh quay đó trên sông Hàn và đúng lúc ấy có bắn pháo hoa nên rất đẹp. Đoàn phim phải dựa theo lịch bắn pháo hoa để quay chứ không phải do đoàn phim tạo ra, nên đó là cảnh hôn mà tôi nhớ nhất".

Với Lương Thu Trang trong Hướng dương ngược nắng VFC

"Đóng cảnh hôn, nhiều khi mình không thích vẫn phải hôn vì đã là diễn viên thì đó là công việc. Đã là diễn viên phải thực hiện theo yêu cầu của đạo diễn, không như những gì khán giả hình dung: "À, hôn như vậy chắc thích lắm", Việt Anh chia sẻ thêm.

Vai diễn của NSƯT Việt Anh trong Những nẻo đường gần xa sắp lên sóng Chụp màn hình

Bộ phim mới nhất của Việt Anh đã lên sóng là Cuộc chiến không giới tuyến. Sau bộ phim này, nam diễn viên được trao danh hiệu NSƯT trong đợt xét duyệt lần thứ 10. Theo chia sẻ của Việt Anh, đây là vai chính cho anh nhiều trải nghiệm về tình đồng chí, tình anh em, tình quân dân rất thú vị và đáng trân trọng.

Cảnh phim Những nẻo đường gần xa FBNV

Trên trang cá nhân, Việt Anh thỉnh thoảng hé lộ vài hình ảnh tạo hình nhân vật, cảnh quay trong phim Những nẻo đường gần xa. Trong đó có cảnh anh nằm dưới đất kiểu như say không biết gì và nhân vật do Cù Thị Trà đóng đang kéo chân anh để đưa vào phòng. Nên khi được hỏi về chuyện đàn ông say, Việt Anh đùa rằng: "Đàn ông say thì hay hư lắm. Trong phim Hướng dương ngược nắng, tôi cũng có một cảnh say rất đáng nhớ. Còn có say như thế nào nữa thì hãy chờ xem phim mới của tôi".