NSƯT Vũ Luân - Phương Lê lần đầu công khai con gái

Vũ Luân "lên chức" ở tuổi 53

Sau một năm "về chung một nhà", NSƯT Vũ Luân và Phương Lê đã chào đón thêm một thành viên mới. Đối với Vũ Luân và Phương Lê, đây là niềm hạnh phúc ở tuổi xế chiều mà khó có điều gì so sánh được.

Nghệ sĩ Vũ Luân hạnh phúc vì có con ở tuổi 53 Ảnh: NVCC

Vào ngày 28.11, cặp đôi Vũ Luân và Phương Lê tổ chức tiệc đầy tháng ấm áp tại biệt thự riêng. Không gian của bữa tiệc cũng được trang trí bằng nhiều loại hoa tươi với tông màu chủ đạo trắng và hồng. Để đảm bảo sự riêng tư, hầu hết khách mời đến tham dự đều là người thân, bạn bè, đồng nghiệp của hai bên gia đình. Trong đó, sự góp mặt của NSƯT Tú Sương, Linh Tâm, Phượng Hằng, vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Linh Tý và Bích Trâm... cũng khiến không khí trở nên rộn ràng hơn.

"Phương có kiến thức chăm em bé nên Luân đỡ cực nhiều nhưng bù lại mình phải thức khuya để chăm con thay vì để việc đó cho người làm. Mình cảm thấy không tin tưởng lắm và bởi vì tình thương mình dành cho bé quá nhiều", Vũ Luân chia sẻ.

Đầu năm 2025, Hoa hậu Phương Lê thông báo mang thai con thứ tư ở tuổi 46. Đây là con chung đầu tiên của cô và NSƯT Vũ Luân sau gần một năm kết hôn. Trước đó, Phương Lê từng có 3 con gái với chồng cũ. NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê đăng ký kết hôn từ tháng 4.2024, và làm lễ đính hôn vào tháng 8 cùng năm. Cả hai chọn cách giữ kín mối quan hệ một thời gian trước khi công khai, mong muốn mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, yên bình.

