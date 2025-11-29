Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
NSƯT Vũ Luân - Phương Lê lần đầu công khai con gái
Video Giải trí

NSƯT Vũ Luân - Phương Lê lần đầu công khai con gái

Minh Hy - Anh Thư
29/11/2025 15:10 GMT+7

Có con ở tuổi 53, NSƯT Vũ Luân thừa nhận không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ của Phương Lê nên anh cũng tập tành và dần thuần thục các thao tác từ thay tã, dỗ dành đến cho con bú bình trong một tháng vừa qua.

Vũ Luân "lên chức" ở tuổi 53

Sau một năm "về chung một nhà", NSƯT Vũ Luân và Phương Lê đã chào đón thêm một thành viên mới. Đối với Vũ Luân và Phương Lê, đây là niềm hạnh phúc ở tuổi xế chiều mà khó có điều gì so sánh được.

NSƯT Vũ Luân - Phương Lê lần đầu công khai con gái - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Vũ Luân hạnh phúc vì có con ở tuổi 53

Ảnh: NVCC

Vào ngày 28.11, cặp đôi Vũ Luân và Phương Lê tổ chức tiệc đầy tháng ấm áp tại biệt thự riêng. Không gian của bữa tiệc cũng được trang trí bằng nhiều loại hoa tươi với tông màu chủ đạo trắng và hồng. Để đảm bảo sự riêng tư, hầu hết khách mời đến tham dự đều là người thân, bạn bè, đồng nghiệp của hai bên gia đình. Trong đó, sự góp mặt của NSƯT Tú Sương, Linh Tâm, Phượng Hằng, vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Linh Tý và Bích Trâm... cũng khiến không khí trở nên rộn ràng hơn.

"Phương có kiến thức chăm em bé nên Luân đỡ cực nhiều nhưng bù lại mình phải thức khuya để chăm con thay vì để việc đó cho người làm. Mình cảm thấy không tin tưởng lắm và bởi vì tình thương mình dành cho bé quá nhiều", Vũ Luân chia sẻ.

Đầu năm 2025, Hoa hậu Phương Lê thông báo mang thai con thứ tư ở tuổi 46. Đây là con chung đầu tiên của cô và NSƯT Vũ Luân sau gần một năm kết hôn. Trước đó, Phương Lê từng có 3 con gái với chồng cũ. NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê đăng ký kết hôn từ tháng 4.2024, và làm lễ đính hôn vào tháng 8 cùng năm. Cả hai chọn cách giữ kín mối quan hệ một thời gian trước khi công khai, mong muốn mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, yên bình.

Vũ Luân - Phương Lê lần đầu công khai con gái


Tin liên quan

NSƯT Vũ Luân tiết lộ khoảnh khắc hay tin có con với Phương Lê

NSƯT Vũ Luân tiết lộ khoảnh khắc hay tin có con với Phương Lê

Nghệ sĩ Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê đã có khoảnh khắc vô cùng xúc động khi đón nhận tin vui gia đình sắp có thêm thành viên mới. Cả hai đều không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Khám phá thêm chủ đề

Vũ Luân Phương Lê đầy tháng con gái nghệ sĩ cải lương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận