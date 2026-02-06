NSƯT Xuân Hinh: Hát vài bài hay đi diễn hài kiếm tiền nhiều hơn đóng phim

Nói về yếu tố văn hóa vùng miền trong phim, NSƯT Xuân Hinh nhìn nhận vấn đề ở góc độ dung hòa. Ông cho rằng việc khán giả có người thích, người không là điều tất yếu, đặc biệt với các tác phẩm mang đậm bản sắc vùng miền. “Văn hóa dân tộc và ẩm thực Việt Nam là của quý của dân tộc, có người quý ít, có người quý nhiều. Tôi nghĩ nó giống như một mâm cơm, có nhiều món ăn, có món miền Bắc mà miền Nam rất thích, và ngược lại”, NSƯT Xuân Hinh chia sẻ.

Khoảnh khắc NSƯT Xuân Hinh tại buổi ra mắt Mùi phở, dự án điện ảnh do ông đảm nhận vai trò trung tâm, được chuẩn bị trong nhiều năm Ảnh: NSX

Theo nam nghệ sĩ, sự khác biệt trong tiếp nhận không phải là rào cản, mà là bản chất của sản phẩm văn hóa. Điều ông quan tâm không phải là việc làm hài lòng tất cả, mà là giữ được tinh thần cốt lõi của những giá trị mình theo đuổi. “Tôi là nghệ sĩ, ở cái tuổi này rồi, tôi có cái "bóng tham". Cái bóng tham ở đây là mong muốn các nghệ sĩ miền Nam và khán giả miền Nam cũng có thể yêu những nét văn hóa miền Bắc”, Xuân Hinh nói.

NSƯT Xuân Hinh cho biết nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như hát xẩm, chèo, chầu văn không chỉ có khán giả ở miền Bắc, mà thực tế vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng miền Nam. Việc đưa những chất liệu này vào điện ảnh, theo ông, là một cách tiếp cận mới để văn hóa truyền thống tiếp tục tồn tại trong đời sống đương đại.

Trăn trở của NSƯT Xuân Hinh ở tuổi U.70

Ở tuổi gần 70, NSƯT Xuân Hinh thừa nhận việc tham gia điện ảnh là một thử thách không nhỏ về thể lực. “Giờ đi còn mệt, huống hồ là chạy theo các cháu”, ông Mùi của Mùi phở thừa nhận. Tuy nhiên, khó khăn này không phải lý do khiến ông từ chối điện ảnh. NSƯT Xuân Hinh cho biết nếu đặt nặng yếu tố kinh tế, ông hoàn toàn có những lựa chọn khác. “Nếu tôi đi hát vài bài hoặc diễn hài thì có thể nhiều tiền hơn đóng điện ảnh”, ông chia sẻ thẳng thắn.

Sự tham gia của NSƯT Xuân Hinh vào điện ảnh phản ánh nỗ lực đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống vào khuôn khổ của một sản phẩm giải trí hiện đại Ảnh: NSX

Nhưng với ông, điện ảnh mang lại một giá trị khác, không đo đếm bằng doanh thu. “Người nghệ sĩ cần có tác phẩm để đi cùng cuộc đời. Những tác phẩm đó không chỉ dành cho mình, mà còn là món quà cho các thế hệ sau”, NSƯT Xuân Hinh nhấn mạnh. Ông cho rằng điện ảnh là nơi có thể tổng hợp nhiều loại hình nghệ thuật, tạo ra sự lan tỏa chậm nhưng bền.

Với Xuân Hinh, việc bộ phim được đón nhận ra sao, lỗ hay lãi thế nào không còn là áp lực. Nam nghệ sĩ cho biết ông mong muốn tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh trong thời gian tới nếu điều kiện sức khỏe cho phép. Theo ông, những dự án khai thác văn hóa các vùng miền vẫn còn nhiều chất liệu để tiếp cận bằng ngôn ngữ điện ảnh, và đây là hướng đi mà ông quan tâm trong chặng tiếp theo của quá trình làm nghề.

NSƯT Xuân Hinh cho rằng điện ảnh không phải là điểm kết thúc sự nghiệp, mà là một giai đoạn tiếp nối bên cạnh các hoạt động nghệ thuật truyền thống. Ông xem việc xuất hiện trên màn ảnh rộng là cơ hội để giới thiệu, lưu giữ và truyền tải các giá trị văn hóa đến công chúng thông qua một hình thức biểu đạt khác, phù hợp với bối cảnh và thói quen thưởng thức của khán giả hiện nay.