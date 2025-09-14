NT&T JSC hợp tác với Supermicro, mang hạ tầng AI tiên tiến đến Việt Nam

Đây được xem là cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội giúp cộng đồng doanh nghiệp trong nước tiếp cận những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.

Sự kiện “United to Build AI Future” trong buổi lễ ký kết đánh dấu bước ngoặt trong hợp tác phát triển hệ sinh thái AI tại Việt Nam Ảnh: CTV

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Võ Thụy Cam Tuyền - Tổng giám đốc NT&T JSC nhấn mạnh: "Trí tuệ nhân tạo AI đã và đang trở thành nhân tố then chốt trong thời đại dữ liệu và công nghệ thông minh, nơi con người - tổ chức - quốc gia dùng công nghệ để bứt phá sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập toàn cầu trong thời kỳ kỷ nguyên số. Là nhà phân phối giá trị gia tăng đã có mặt ở thị trường Việt Nam hơn 21 năm, NT&T JSC cam kết mang các giải pháp nền tảng AI nhằm tối ưu vận hành và khai thác dữ liệu với hiệu năng cao để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và doanh nghiệp".

Đồng thời, ông Clay Chen - Phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh toàn cầu, đại diện của Supermicro cũng khẳng định Việt Nam là một thị trường tiềm năng, sở hữu những lợi thế lớn về nguồn nhân lực trẻ, năng động và tư duy đổi mới. Đây là điểm sáng trong bối cảnh AI ngày nay không chỉ là cuộc đua giữa các doanh nghiệp, mà đã trở thành sự cạnh tranh giữa các quốc gia. Supermicro cam kết đồng hành cùng NT&T JSC để đưa các sản phẩm và giải pháp công nghệ tối ưu đến gần hơn với doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ triển khai hạ tầng AI hiệu quả, qua đó khai thác tối đa sức mạnh công nghệ trong thực tiễn kinh doanh.

NT&T JSC chính thức trở thành nhà phân phối uỷ quyền của Supermicro tại Việt Nam Ảnh: CTV

Được biết, Super Micro Computer là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới về máy chủ hiệu năng cao và giải pháp trung tâm dữ liệu. Với hơn 30 năm tiên phong trong GPU servers, AI/HPC clusters, cloud & edge computing và green computing, Supermicro đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn quốc tế.

Tại thị trường Việt Nam, NT&T JSC được biết đến là một trong những nhà phân phối thiết bị IT hàng đầu. NT&T JSC luôn mong muốn có những bước đột phá mới, mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng tiềm năng với những giải pháp công nghệ mới.

Đây cũng chính là lý do NT&T JSC và Supermicro quyết định đồng hành, hợp tác mở ra những cơ hội kinh doanh mới, mang đến cho khách hàng sản phẩm, giải pháp AI giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh sản xuất, đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp tại Việt Nam.