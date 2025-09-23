Nữ bếp trưởng U60 trở lại giảng đường học nghề, nhận cơ hội sang Hungary học tập

Đặc biệt, bà là một trong 5 học viên của Trường TC Du lịch và Khách sạn Saigontourist được tuyển chọn tham gia chương trình trao đổi, học tập tại Hungary.

Trở lại học nghề ở tuổi 53

Chia sẻ về quyết định tưởng chừng “ngược dòng” này, bà Quế thẳng thắn: “Đi làm là để kiếm sống, nhưng để vững nghề thì phải không ngừng học tập để lấp đầy khoảng trống kiến thức”. Từng nhiều năm gắn bó với nghề bếp, bà sở hữu vốn kinh nghiệm phong phú từ thực tiễn, nhưng trong lòng vẫn còn một khoảng trống khi chưa được đào tạo, học nghề bài bản từ thời trẻ.

“Ngày trước vì hoàn cảnh gia đình, phải lo cơm áo gạo tiền nên chưa có điều kiện học hành bài bản. Giờ cuộc sống và công việc ổn định hơn, tôi vẫn khát khao học tập vì vậy tôi quay lại trường để theo học nghề. Việc học cùng các bạn trẻ không khiến tôi cảm thấy bị bỏ xa mà ngược lại tôi thấy mình trẻ ra, năng động như các bạn, và còn có thêm lợi thế kinh nghiệm để đối chiếu, so sánh và có thêm góc nhìn trẻ trung hơn. Tôi thấy rất thích và thú vị”, bà Quế bộc bạch.

Bà Quế là một trong 5 học viên của Trường TC Du lịch và Khách sạn Saigontourist được tuyển chọn tham gia chương trình trao đổi, học tập tại Hungary ẢNH: ANH MINH

Ước mơ lớn nhất mà bà Quế ấp ủ nhiều năm qua là được thực tập và trải nghiệm ẩm thực quốc tế, điều mà bà từng nghĩ chỉ dành cho người trẻ tuổi. Bà hào hứng kể: “Tôi muốn được trực tiếp trải nghiệm ẩm thực châu Âu để thỏa niềm đam mê, sau này có thể truyền đạt lại những kiến thức, trải nghiệm của mình cho thế hệ sau, vì vậy tôi đã đăng ký phỏng vấn cho chuyến đi Hungary lần này”.

Để chuẩn bị cho hành trình sang Hungary trao đổi và học tập, trải nghiệm, bà Quế đã chủ động sắp xếp ổn thỏa công việc và gia đình, đồng thời trau dồi thêm tiếng Anh, rèn luyện sức khỏe và giữ vững tinh thần. Với bà, kinh nghiệm nghề nghiệp tích lũy qua nhiều năm là tài sản quý, nhưng chỉ khi kết hợp cùng nền tảng kiến thức chuyên sâu mới giúp bản thân thật sự trưởng thành trong nghề.

Sự xuất hiện của bà Quế trong đoàn học viên sang Hungary lần này không chỉ là một câu chuyện cá nhân, mà còn là minh chứng cho tinh thần học tập suốt đời, truyền cảm hứng về việc: học tập không bao giờ là muộn.

Cầu nối văn hóa qua chương trình trao đổi

Tối 22.9, bà Quế cùng và đoàn gồm 4 học sinh, 1 giảng viên Trường TC Du lịch và Khách sạn Saigontourist đã lên đường sang Hungary, tham gia Chương trình trao đổi giáo viên và sinh viên giữa trường và Trung tâm đào tạo nghề Békéscsaba (Hungary). Chương trình kéo dài một tháng, từ ngày 22.9 đến 21.10.2025.

Theo thạc sĩ Võ Thị Mỹ Vân, Hiệu trưởng nhà trường, tiêu chí lựa chọn học sinh không chỉ dừng lại ở kỹ năng nghề mà còn chú trọng tình yêu nghề, bởi họ chính là đại diện cho trường khi ra quốc tế. Ngoài ra, học viên cần có vốn tiếng Anh cơ bản để giao tiếp, bảo đảm hòa nhập tốt trong môi trường học tập và sinh hoạt tại châu Âu.

Trong chuyến đi lần này, các học viên chủ yếu học ngành kỹ thuật chế biến món ăn và kỹ thuật làm bánh. Tại Hungary, các học viên sẽ vừa học lý thuyết, vừa tham quan, thực hành tại khách sạn, đồng thời trải nghiệm đời sống tại ký túc xá của Trung tâm đào tạo nghề Békéscsaba. “Đặc biệt, các buổi giao lưu văn hóa – ẩm thực sẽ là cơ hội để học sinh Việt Nam giới thiệu món ăn truyền thống như phở, cơm tấm, chả giò với bạn bè quốc tế, đồng thời học cách chế biến món ăn Hungary”, thạc sĩ Vân nói thêm.

5 học viên và 1 giảng viên trước giờ lên đường sang Hungary ẢNH: ANH MINH

Tham gia chương trình, học sinh tự lo phần vé máy bay và phí visa, trường sẽ hỗ trợ toàn bộ thủ tục, chi phí ăn ở và đi lại tại Hungary do trường bạn chi trả, trên tinh thần trao đổi song phương. Khi đoàn giảng viên và học sinh Hungary sang Việt Nam, phía trường cũng sẽ bảo đảm chế độ tương tự.

“Mỗi năm, hai bên trao đổi 6 học sinh và giáo viên, trước đó, trường cũng đã đón đoàn giảng viên và học viên của Trung tâm đào tạo nghề Békéscsaba sang Việt Nam tham quan, trải nghiệm”, thạc sĩ Vân nói thêm.

Bên cạnh Hungary, còn mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều nước. Điển hình là ký kết cùng Học viện ITHQ (Canada). Năm 2025, trường đã đón giảng viên và sinh viên Canada sang Việt Nam, và trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở hướng đưa học sinh Việt Nam sang Canada học tập.