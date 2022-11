Nữ biên tập viên truyền hình bất ngờ rút lui khỏi Miss Charm 2023

Đạo diễn James Cameron từng mất 15 năm ấp ủ trước khi cho ra đời Avatar (2009), bộ phim có vị thế quan trọng trong lịch sử điện ảnh thế giới. Nhà làm phim Canada tốn thêm hơn một thập niên để hoàn thiện phần hai Avatar: The way of water.