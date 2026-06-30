Nữ ca sĩ cao 1,75 m bật khóc trong show thực tế

Tập 192 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa cùng sự góp mặt của 2 khách mời là ca sĩ Muộii và diễn viên Đỗ Nhật Hoàng. Tham gia chương trình, dàn sao Việt sẽ cùng vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ 3 hoàn cảnh khó khăn gồm em Lê Hữu Trí, em Hà Gia Huy và em Nguyễn Thị Thùy Dương.

Trong đó, hoàn cảnh của em Hà Gia Huy (sinh năm 2011) khiến nhiều người xót xa. Cậu bé hiện sống cùng ông nội Hà Văn Kim (sinh năm 1930), bà nội Trịnh Thị Tư (sinh năm 1938) và cha là Hà Văn Cường (sinh năm 1984). Mẹ bỏ đi từ khi Huy còn nhỏ, còn cha Huy mắc bệnh tâm thần, không còn khả năng lao động. Ông nội của cậu bé bị suy thoái thần kinh, còn bà thì tuổi cao, sức yếu, chỉ quanh quẩn chăm sóc ông. Cả gia đình không còn ai đủ khả năng lao động ổn định.

Dàn khách mời động viên em Gia Huy trước những biến cố trong cuộc sống Ảnh: NSX

Mọi chi phí sinh hoạt đều trông cậy vào gia đình cô ruột Hà Thị Loan (sinh năm 1975), làm nghề phụ hồ với thu nhập bấp bênh. Cuộc sống gia đình thiếu trước hụt sau, có những lúc trong nhà không còn gì để ăn.

Mỗi ngày, Gia Huy đến lớp bằng chiếc xe đạp cũ thường xuyên hư hỏng. Dù được cô giáo ngỏ ý giúp sửa xe, em vẫn ngại nhận thêm hỗ trợ vì biết mình đã được quan tâm quá nhiều. Hiểu chuyện và sống tiết kiệm, Gia Huy chỉ mong được học hết phổ thông, sau này theo ngành công nghệ thông tin, có một công việc ổn định để chăm lo cho gia đình, chữa bệnh cho cha và đưa cô ruột đi khám bệnh.

Đại Nghĩa, Muộii xót xa trước hoàn cảnh của Gia Huy

MC Đại Nghĩa không giấu được sự nghẹn ngào khi chứng kiến hoàn cảnh của Gia Huy. Anh đau lòng tự hỏi vì sao một gia đình lại phải gánh chịu quá nhiều bất hạnh đến vậy. Hình ảnh hai ông bà bệnh tật, nương tựa vào nhau cùng đứa cháu nhỏ khiến nam MC không khỏi nghẹn ngào. Đại Nghĩa cũng xót xa khi Gia Huy còn quá nhỏ nhưng đã sớm phải đối diện với sự thiếu vắng tình mẹ, nỗi ám ảnh từ những cơn bệnh của cha và gánh nặng mưu sinh.

Ca sĩ Muộii hết mình với các thử thách trong Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Đỗ Nhật Hoàng nghẹn lòng trước tuổi thơ thiếu vắng tình mẹ khi em chưa đầy một tuổi đã phải chứng kiến mẹ rời đi. Hình ảnh cậu bé được ông bà và cô ruột chở che, yêu thương giữa quá nhiều thiếu thốn càng khiến nam diễn viên xúc động.

Ca sĩ Muộii cũng nghẹn ngào khi chứng kiến nhiều biến cố liên tiếp xảy đến với một gia đình nhỏ. Cô đau lòng trước những thiệt thòi mà Gia Huy phải trải qua, đặc biệt là nỗi lo thường trực của em dành cho sức khỏe ông bà. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ lòng cảm phục trước sự hy sinh thầm lặng của chị Hà Thị Loan. Dù bản thân thường xuyên đau bệnh, chị vẫn miệt mài làm việc để chăm lo cho gia đình, đồng thời gánh vác cha mẹ già, em trai mắc bệnh và nuôi nấng Gia Huy.

Không chỉ gửi lời động viên, các nghệ sĩ còn dốc hết sức mình trong các thử thách để mang về phần thưởng cho những em nhỏ trong Mái ấm gia đình Việt. Trải qua các phần thi, gia đình em Lê Hữu Trí về thứ ba, nhận 19 triệu đồng; gia đình em Nguyễn Thị Thùy Dương về nhì với 23 triệu đồng; còn gia đình em Hà Gia Huy giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 55 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng trích tiền túi, kêu gọi sự chung tay của khán giả để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn. Theo ban tổ chức, tổng số tiền hỗ trợ lên đến 350 triệu đồng.