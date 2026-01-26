Nữ ca sĩ được chủ nhân bản hit tỉ view tặng bài hát là ai?

Ca sĩ Vũ Trâm Anh đến chúc mừng A Tuân

Vừa qua, ca sĩ A Tuân vừa khai trương một tiệm vàng bạc đá quý tại TP.HCM. Đến chúc mừng nam ca sĩ có Chu Bin, Lê Minh (nhóm MTV), Thu Trang Bolero, Lưu Hưng, Vũ Trâm Anh, MC Diễm Quỳnh, Hoa hậu và Á hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025, lực sĩ Phạm Văn Mách...

Ca sĩ Vũ Trâm Anh tái ngộ A Tuân, cô hạnh phúc vì được nam ca sĩ tặng bài hát. Hiện tại, cuộc sống của cô đã ổn định hơn nhờ được đi hát trở lại Ảnh: NVCC

Trong đó, ca sĩ Vũ Trâm Anh đi từ Đồng Tháp lên TP.HCM để chúc mừng A Tuân khai trương cửa hàng mới. Đối với chủ nhân hit Lệ ngang trời, con gái của bầu show Phương Tường không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người em thân thiết.

Cách đây 17 năm, cả hai từng hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc. Khi biết được hoàn cảnh của Vũ Trâm Anh, A Tuân quyết định tặng cho cô ca khúc Cuộc đời dạy ta do chính anh sáng tác để nữ ca sĩ có thêm bài để đi hát. A Tuân hy vọng con gái bầu show Phương Tường có thêm nhiều cơ hội đứng trên sân khấu và được thỏa sức với đam mê ca hát đã dang dở suốt 10 năm qua.

Hoa hậu và Á hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 đến chúc mừng ca sĩ A Tuân Ảnh: NVCC

Trong sự kiện này, ca sĩ Lê Minh của nhóm MTV còn hé lộ kế hoạch đầu tư bản phối giao hưởng cho ca khúc Lệ ngang trời. Đồng thời, anh cũng sẽ hợp tác với A Tuân trong một sản phẩm âm nhạc.

Ngoài ra, A Tuân còn giới thiệu đến khán giả loạt ca khúc mới chuẩn bị được phát hành trong dịp xuân Bính Ngọ, đó là Tết vẫn chưa có bồ, Tiền vào như nước và Tay trắng lập cơ đồ. Thông qua các ca khúc, nam nghệ sĩ mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực. Đó là dù đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, chỉ cần không bỏ cuộc và luôn sát cánh cùng nhau, mỗi người đều có thể hướng tới thành công và một năm mới tốt đẹp hơn.



A Tuân là nam ca sĩ có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Năm vừa qua được xem là thời điểm anh gặt hái được nhiều thành công khi bài hát Lệ ngang trời đạt 2 tỉ view trên TikTok. Bản hit này còn được nhiều ca sĩ hát lại và tạo ra xu hướng trên các nền tảng.