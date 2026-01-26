Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nữ ca sĩ được chủ nhân bản hit tỉ view tặng bài hát là ai?

Minh Hy
Minh Hy
26/01/2026 18:15 GMT+7

Sau nhiều năm gặp lại và biết được hoàn cảnh của Vũ Trâm Anh, ca sĩ A Tuân - chủ nhân bản hit tỉ view 'Lệ ngang trời' đã tặng cho nữ ca sĩ một ca khúc mới để cô có thể đi diễn.

Ca sĩ Vũ Trâm Anh đến chúc mừng A Tuân

Vừa qua, ca sĩ A Tuân vừa khai trương một tiệm vàng bạc đá quý tại TP.HCM. Đến chúc mừng nam ca sĩ có Chu Bin, Lê Minh (nhóm MTV), Thu Trang Bolero, Lưu Hưng, Vũ Trâm Anh, MC Diễm Quỳnh, Hoa hậu và Á hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025, lực sĩ Phạm Văn Mách...

Nữ ca sĩ được chủ nhân bản hit tỉ view tặng bài hát là ai? - Ảnh 1.

Ca sĩ Vũ Trâm Anh tái ngộ A Tuân, cô hạnh phúc vì được nam ca sĩ tặng bài hát. Hiện tại, cuộc sống của cô đã ổn định hơn nhờ được đi hát trở lại

Ảnh: NVCC

Trong đó, ca sĩ Vũ Trâm Anh đi từ Đồng Tháp lên TP.HCM để chúc mừng A Tuân khai trương cửa hàng mới. Đối với chủ nhân hit Lệ ngang trời, con gái của bầu show Phương Tường không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người em thân thiết. 

Cách đây 17 năm, cả hai từng hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc. Khi biết được hoàn cảnh của Vũ Trâm Anh, A Tuân quyết định tặng cho cô ca khúc Cuộc đời dạy ta do chính anh sáng tác để nữ ca sĩ có thêm bài để đi hát. A Tuân hy vọng con gái bầu show Phương Tường có thêm nhiều cơ hội đứng trên sân khấu và được thỏa sức với đam mê ca hát đã dang dở suốt 10 năm qua.

Nữ ca sĩ được chủ nhân bản hit tỉ view tặng bài hát là ai? - Ảnh 2.

Hoa hậu và Á hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 đến chúc mừng ca sĩ A Tuân

Ảnh: NVCC

Trong sự kiện này, ca sĩ Lê Minh của nhóm MTV còn hé lộ kế hoạch đầu tư bản phối giao hưởng cho ca khúc Lệ ngang trời. Đồng thời, anh cũng sẽ hợp tác với A Tuân trong một sản phẩm âm nhạc.

Ngoài ra, A Tuân còn giới thiệu đến khán giả loạt ca khúc mới chuẩn bị được phát hành trong dịp xuân Bính Ngọ, đó là Tết vẫn chưa có bồ, Tiền vào như nước Tay trắng lập cơ đồ. Thông qua các ca khúc, nam nghệ sĩ mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực. Đó là dù đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, chỉ cần không bỏ cuộc và luôn sát cánh cùng nhau, mỗi người đều có thể hướng tới thành công và một năm mới tốt đẹp hơn.

A Tuân là nam ca sĩ có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Năm vừa qua được xem là thời điểm anh gặt hái được nhiều thành công khi bài hát Lệ ngang trời đạt 2 tỉ view trên TikTok. Bản hit này còn được nhiều ca sĩ hát lại và tạo ra xu hướng trên các nền tảng.

Tin liên quan

Siu Black tặng quà đặc biệt mừng sinh nhật A Tuân

Siu Black tặng quà đặc biệt mừng sinh nhật A Tuân

Trong buổi tiệc của ca sĩ A Tuân, Siu Black khuấy động sân khấu bằng ca khúc Gato để dành tặng đàn em thân thiết.

Khám phá thêm chủ đề

ca sĩ vũ trâm anh A Tuân Lệ Ngang trời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận