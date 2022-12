Nữ ca sĩ Hàn Quốc CL đến TP.HCM

Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), CL diện trang phục tông đen cá tính. Cô mang khẩu trang và kính râm che kín gương mặt. Ngay khi mới xuất hiện, nữ ca sĩ đã trở thành tâm điểm và được nhiều fan Việt chào đón.

Tại sân bay, người hâm mộ đứng đợi CL từ sớm, chuẩn bị băng rôn, hoa và quà chào đón nữ thần tượng 31 tuổi. Đáp lại tình cảm từ fan, CL liên tục vẫy tay chào. Giữa vòng vây fan và các cơ quan truyền thông, ngôi sao Kpop 9X được nhóm bảo vệ hộ tống từ cổng sân bay đến ra xe về khách sạn.

Dự kiến, CL sẽ có buổi gặp gỡ truyền thông Việt Nam vào sáng 31.12. Đến trưa cùng ngày, cô họp fan. Theo lịch trình đã công bố, giọng ca sinh năm 1991 biểu diễn tại đêm hội giao thừa tổ chức ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngoài CL, sự kiện còn quy tụ nhiều sao Việt đình đám như Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh…





Đặc biệt, đây là lần đầu tiên CL đến Việt Nam hoạt động cá nhân. Trước đó, cô có hai lần sang Việt Nam biểu diễn cùng các thành viên nhóm nhạc 2NE1, lần đầu vào năm 2011 và lần gần đây nhất là hồi năm 2014. Do đó, tiết mục của CL tại đêm countdown sắp tới được nhiều fan Việt kỳ vọng.

CL (tên thật: Lee Chae Rin) từng là trưởng nhóm nhạc Kpop đình đám 2NE1, ra mắt năm 2009. Các cô gái được đánh giá là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất Kpop với loạt hit Fire, I’m the best, Lonely, I Don't Care, Can’t nobody, Go away, Missing you…

Đáng tiếc, scandal buôn chất cấm của Bom, sự ra đi của Minzy… đã làm nhóm phải gián đoạn mọi hoạt động. Cuối năm 2016, 2NE1 chính thức tan rã. CL nổi tiếng với khả năng rap cuốn hút và phong cách biểu diễn sôi động, tràn đầy năng lượng. Cô sở hữu nhiều bản hit như: The Baddest Female, MTBD, Hello Bi+ches, Lifted, Spicy…