Nữ ca sĩ từng đi hát lót, tủi thân vì bị cắt tiết mục ở phút chót

Hồng Mơ bén duyên với âm nhạc từ khi còn học mẫu giáo. Nhờ được cô giáo phát hiện có năng khiếu ca hát, nữ ca sĩ bắt đầu tham gia các hoạt động văn nghệ. Hồng Mơ tâm sự đam mê này đến với cô một cách tự nhiên theo kiểu “nung nấu từ lúc nào cũng không hay”. Chính những trải nghiệm từ nhỏ đã trở thành nền tảng để cô theo đuổi con đường ca hát một cách nghiêm túc sau này.

Hành trình làm nghề của ca sĩ Hồng Mơ

Ca sĩ Hồng Mơ góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Cột mốc quan trọng đánh dấu việc cô bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp là khi đang học năm nhất tại nhạc viện. Thời điểm này, nữ ca sĩ tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM và đoạt giải ba. Sau đó, Hồng Mơ bắt đầu đi hát tại các phòng trà và dần được khán giả biết đến. Đây cũng là giai đoạn cô từng bước khẳng định bản thân trên con đường âm nhạc.

Chia sẻ về hành trình làm nghề, Hồng Mơ thẳng thắn cho biết cô gần như phải tự mình bước đi, không có người hướng dẫn hay định hướng rõ ràng. Thay vào đó, tất cả đều xuất phát từ đam mê và những cơ hội mà cô may mắn có được. Nữ ca sĩ kể từng nhiều lần cảm thấy hoang mang vì không biết mình có đang đi đúng hướng hay không. Đặc biệt, có những giai đoạn cô đối mặt với thất bại, điển hình là lần đầu tham gia Tiếng hát truyền hình TP.HCM nhưng không đạt kết quả như mong đợi.

Không chỉ vậy, Hồng Mơ cũng trải qua những khoảnh khắc tủi thân khi đi diễn. Cô từng được mời biểu diễn trên sân khấu lớn nhưng chỉ hát lót. Đến khi chuẩn bị lên sân khấu, cô bất ngờ bị cắt tiết mục để nhường chỗ cho nghệ sĩ nổi tiếng hơn. Sau khi chương trình kết thúc, khán giả gần như đã ra về. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn quyết định bước ra sân khấu. “Chỉ còn một người nghe, tôi vẫn hát, vì không muốn bỏ lỡ cơ hội của mình”, cô bồi hồi chia sẻ.

Hồng Mơ khẳng định bản thân không hối hận quá khứ, xem mọi chông gai là bài học cho hành trình làm nghệ thuật Ảnh: FBNV

Bước ngoặt giúp Hồng Mơ được công nhận nhiều hơn đến từ các cuộc thi như Tiếng hát truyền hình TP.HCM và Sao mai điểm hẹn. Sau những dấu ấn này, cô bắt đầu nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình chính thống. Dù yêu thích dòng nhạc trẻ, nữ ca sĩ cho biết cô dần được định hướng theo những ca khúc có chiều sâu, mang giá trị nghệ thuật cao và phù hợp với chất giọng của mình. Điều này giúp cô mở rộng con đường hoạt động nghệ thuật một cách bền vững hơn.

Khi được hỏi về việc có muốn thay đổi điều gì trong quá khứ hay không, Hồng Mơ khẳng định cô không hối hận. Theo nữ ca sĩ, mỗi giai đoạn trong cuộc đời, dù là khó khăn hay hạnh phúc, đều mang lại những bài học quý giá. Cô cho rằng chính những trải nghiệm đó đã giúp mình trưởng thành hơn trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, đồng thời trân trọng những gì đang có ở hiện tại.

Hồng Mơ được biết đến rộng rãi sau khi giành giải ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2005. Cô được đánh giá cao về giọng hát, từng hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Hồng Mơ còn được biết đến bởi cuộc hôn nhân với diễn viên Thành Nhân (Thành Nhơn). Cặp đôi từng gây chú ý với màn rước dâu bằng mô tô khá đặc biệt.