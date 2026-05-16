Nữ ca sĩ từng thi hoa hậu bật khóc nức nở trên sóng truyền hình

Tập 186 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của Đại Nghĩa cùng 2 khách mời là Phí Phương Anh và rapper Double2T. Họ cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn như Hoài Thương, Quốc Anh và Nhật Anh.

Trong chương trình, hoàn cảnh của Trần Thị Nhật Anh khiến nhiều người xót xa. Cô bé hiện sống cùng bà nội, cha và em gái. Mẹ rời đi khi các em còn rất nhỏ, khiến tuổi thơ của Nhật Anh và em gái Anh Tú thiếu vắng tình thương. Hai chị em lớn lên trong sự đùm bọc, chăm sóc của bà nội dù gia đình không có điều kiện kinh tế tốt.

Cha của Nhật Anh là anh Trần Minh Danh (sinh năm 1984), mắc bệnh động kinh và hen suyễn nặng, được xác nhận mất 81% khả năng lao động. Mỗi tháng, anh nhận trợ cấp khuyết tật 750.000 đồng để trang trải. Ngoài khoản trợ cấp này, 3 cha con hầu như không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của bà nội và trợ cấp xã hội.

Gia đình bà nội có 3 sào ruộng nhưng thu hoạch chỉ đủ gạo ăn và bán một phần nhỏ để trả công. Tuổi cao, sức yếu, bà thường xuyên đau nhức xương khớp, mắc bệnh tiểu đường và mắt mờ nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho các cháu. Căn nhà của ba cha con được địa phương hỗ trợ xây dựng gần 10 năm trước nay đã xuống cấp, thiếu thốn nhiều điều kiện sinh hoạt cơ bản, thậm chí không có nhà vệ sinh riêng.

Double2T không giấu được sự xót xa khi chứng kiến người bà tuổi đã cao, sức khỏe đau yếu nhưng vẫn một mình chăm con bệnh cùng hai cháu nhỏ. Phí Phương Anh cũng nghẹn ngào bật khóc khi lắng nghe câu chuyện của hai chị em. Các em không chỉ thiếu vắng tình mẹ từ sớm mà còn luôn sống trong nỗi lo mất cha vì bệnh nặng, trong khi bà ngày càng lớn tuổi. Khoảnh khắc cô bé bật khóc nói nhớ mẹ dù không còn ký ức rõ ràng khiến nữ ca sĩ không khỏi đau lòng. Điều khiến Phí Phương Anh cảm phục hơn cả là em chưa từng oán trách mẹ vì đã rời bỏ mình, mà vẫn luôn mong một ngày được gặp lại đấng sinh thành.

MC Đại Nghĩa không giấu được sự xúc động khi nghe cô bé 9 tuổi chia sẻ ước mơ lớn lên thật nhanh để đi làm kiếm tiền phụ giúp bà nội. Thấy bà mỗi ngày vất vả làm ruộng, em chỉ mong sớm trưởng thành để có thể đỡ đần. Sự hiểu chuyện và tình thương của cô bé khiến nam MC vừa nghẹn ngào vừa cảm phục. Anh cũng nhẹ nhàng động viên cô bé hãy luôn yêu thương, trân trọng người thân và đừng mặc cảm hay tự ti về hoàn cảnh của mình.

Bên cạnh những lời động viên, Phí Phương Anh cùng Double2T nỗ lực hết mình trong các thử thách để mang về những phần thưởng ý nghĩa cho các em nhỏ. Trong một thử thách đòi hỏi người chơi phải trườn qua lớp bột mì trắng xóa cùng nhiều chướng ngại vật trên đường đi. Dù thấm mệt, cơ thể lấm lem từ đầu đến chân, hai khách mời vẫn không bỏ cuộc, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Trải qua các phần thi, gia đình em Nguyễn Thị Hoài Thương về thứ ba, nhận 17 triệu đồng; gia đình em Lê Quốc Anh về nhì với 22 triệu đồng; còn gia đình em Trần Thị Nhật Anh giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 58 triệu đồng. Ngoài ra, nhờ sự chung tay của khán giả tại địa phương, số tiền hỗ trợ cho 3 gia đình lên đến 200 triệu đồng.