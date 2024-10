Nữ ca sĩ vạch trần tội ác của Diddy đang nỗ lực khôi phục sự nghiệp

Tháng 11.2023, Cassie đâm đơn kiện bạn trai cũ Diddy về tội hãm hiếp và lạm dụng tình dục trong suốt hơn 10 năm. Trong tuyên bố của mình, Cassie cho biết cô quyết định đứng lên tố cáo người bạn trai quyền lực, để những người phụ nữ đang bị bạo hành có thể dũng cảm chiến đấu.

Tháng 5.2024, những đoạn video trích xuất từ camera hành lang khách sạn hồi năm 2016 được tung ra với các chứng cứ không thể chối cãi về việc Diddy đánh đập, hành hung Cassie một cách dã man khi cả hai còn là người yêu của nhau.

Động thái dũng cảm của Cassie đã bắt đầu "châm ngòi" cho một loạt những vụ án "rúng động" Hollywood được công khai, khiến danh tiếng và sự nghiệp của Diddy hoàn toàn sụp đổ ẢNH: DAILYMAIL

Hiện tại, cô đang tập trung vào sự trở lại trong âm nhạc khi vừa đăng ký một bài hát mới và cân nhắc xem có nên phát hành những ca khúc chưa công bố hay không. Một nguồn tin chia sẻ với DailyMail: "Cassie đang cân nhắc quay trở lại với âm nhạc sau khi Diddy vào tù và một số giám đốc điều hành từng là tay sai của anh ta đã từ chức".



Sau cú sốc tinh thần với nam rapper tai tiếng, năm 2019, Cassie kết hôn với huấn luyện viên cá nhân Alex Fine và có 2 con gái ẢNH: INSTAGRAM CASSIE

"Cassie không thể tưởng tượng được sự nghiệp của mình lại bị đình trệ và gián đoạn như thế này sau khi album đầu tiên ra mắt. Cô ấy còn có rất nhiều album chưa phát hành và muốn xuất bản chúng nếu tìm được thời điểm phù hợp và công việc kinh doanh tiến triển tốt. Những người cộng tác với cô ấy đã được thông báo về việc này, vì vậy việc chia tiền bản quyền đã được thống nhất", DailyMail cho biết.



Thông tin này được tiết lộ sau khi Cassie chỉnh sửa một ca khúc có tựa đề là Into It vào tháng 5 năm nay. Đây là bài hát nữ ca sĩ đã đăng ký bản quyền với Universal Music vào năm 2010. Mới đây vào tháng 8 năm nay, cô nộp một bài hát mới - Midnight Hour với hãng thu âm.

Với lần tái xuất này, Cassie hy vọng tên tuổi của cô sẽ được yêu mến trở lại trong giới âm nhạc Mỹ ẢNH: TMZ

Chủ nhân bài hát Me & U - Cassie đã có mối quan hệ tình cảm kéo dài 11 năm với Diddy. Họ bắt đầu bí mật hẹn hò vào năm 2007 và công khai năm 2012. Đến năm 2018, cả 2 chính thức "đường ai nấy đi" sau nhiều lần tan hợp.



Năm 2006, Cassie ký hợp đồng với hãng thu âm Bad Boy Records của Diddy để phát hành đĩa đơn đầu tay Me & U. Cùng năm đó, cô tiếp tục ra mắt album đầu tiên và duy nhất mang tên chính mình. Trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2009, Cassie trình làng 3 đĩa đơn: Official Girl hợp tác với Lil Wayne, Must Be Love có sự góp mặt của Diddy và Let's Get Crazy cùng Akon.