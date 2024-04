Nữ cảnh sát một mình đối đầu thủ phạm giết 6 người ở Sydney

Cảnh sát đã được gọi đến trung tâm mua sắm Westfield Bondi Junction ở phía đông Sydney thuộc bang New South Wales (Úc) lúc gần 16 giờ ngày 13.4 (theo giờ Úc), sau khi có báo cáo về vụ nhiều người bị đâm ở đó.

Nhà chức trách nói rằng một sĩ quan cảnh sát không rõ danh tính, người đầu tiên đến hiện trường, đã chạy về phía kẻ tấn công và bắn chết thủ phạm, chấm dứt vụ giết người.

Sau đó, cảnh sát New South Wales cho hay thủ phạm 40 tuổi đã dùng dao giết chết 6 người và làm bị thương ít nhất 12 người trước khi bị một nữ cảnh sát bắn chết, theo Reuters.

"Cô ấy đã thể hiện lòng dũng cảm và sự can cảm to lớn", Cảnh sát trưởng New South Wales Karen Webb nói trong một cuộc họp báo về vụ tấn công. Bà Webb mô tả vị nữ cảnh sát anh hùng này là một "vị sĩ quan cấp cao" nhưng không tiết lộ tên, theo kênh Fox News.

Cảnh sát và nhân viên dịch vụ khẩn cấp được nhìn thấy sau khi nhiều người bị đâm bên trong trung tâm mua sắm Westfield Bondi Junction ở Sydney ngày 13.4 Reuters

Một nhân chứng đã mô tả hành động dũng cảm của nữ cảnh sát này với truyền thông Úc. Jason Dixon nói với tờ The Daily Telegraph rằng khi bị cảnh sát tiếp cận, kẻ tấn công không chịu bỏ dao xuống. Dixon kể tiếp: "Tất cả những gì cô ấy nói là: "Bỏ nó xuống". Chỉ một lần. Sau đó, cô ấy bắn vào ngực thủ phạm và ông ta ngã xuống". Ông Dixon cho rằng thủ phạm đã không cho nữ cảnh sát lựa chọn nào khác.

"Cô ấy phải bắn ông ta vì ông ta cứ tiếp tục tiến tới. Ông ta có một con dao và không dừng lại. Ông ta tiến về phía cô ấy, và ông ta dang chạy để tấn công người khác". Dixon cho hay vị nữ cảnh sát đã bắn nghi phạm một phát vào tim hoặc ngực. "Tôi mừng vì cô ấy đã bắt được ông ta, vì nếu không, ông ta cũng sẽ đâm cô ấy", ông Dixon cho hay.

Một nhân chứng khác cũng đã mô tả vị nữ cảnh sát đã bắn kẻ tấn công trên Đài truyền hình ABC của Úc. "Nếu cô ấy không bắn ông ta, ông ta sẽ tiếp tục đi, ông ta đang nổi cơn thịnh nộ", nhân chứng giấu tên nhận định, kể tiếp: "Cô ấy đi tới và tiến hành hồi sức tim phổi cho ông ta. Trên người ông ta có một con dao lớn rất đẹp. Ông ta trông giống như đang lao vào một cuộc giết chóc".

Trợ lý Cảnh sát trưởng New South Wales Anthony Cooke xác nhận vị nữ cảnh sát đã một mình đối đầu với thủ phạm. "Cô ấy đối mặt với thủ phạm đã di chuyển lên tầng năm [của trung tâm mua sắm], trong lúc cô ấy tiếp tục đi nhanh phía sau để đuổi kịp ông ta. Ông ta quay lại, đối mặt với cô ấy, giơ dao lên. Cô ấy đã nổ súng và người đó hiện đã chết", Trợ lý cảnh sát trưởng Cooke nói.

Giới chức cho hay 5 trong số 6 nạn nhân bị đâm là phụ nữ, trong khi 8 người, trong đó có một đứa trẻ, đã phải nhập viện ở Sydney và đang được điều trị.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese gọi vụ việc trên là một "hành động bạo lực khủng khiếp nhắm vào những người vô tội trong một ngày thứ bảy bình thường". Ông Albanese ca ngợi vị nữ cảnh sát đã đối đầu với kẻ phạm tội. "Cô ấy chắc chắn là một anh hùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy đã cứu được nhiều người thông qua hành động của mình", ông Albanese nhấn mạnh.

Các nhà điều tra vẫn chưa xác định được động cơ của vụ tấn công kinh hoàng ngày 13.4 nhưng cho hay họ không tin đó là khủng bố, theo Fox News.