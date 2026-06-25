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Giải trí Đời nghệ sĩ

'Nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới' đính hôn với sao truyền hình Anh

Thanh Chi
Thanh Chi

Hôm 24.6, 'nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới' Alisha Lehmann đăng khoảnh khắc nhận lời cầu hôn bạn trai - ngôi sao truyền hình Montel McKenzie, sau khoảng nửa năm công khai hẹn hò.

'Nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới' đính hôn với sao truyền hình Anh - Ảnh 1.

Alisha Lehmann thông báo đính hôn với Montel McKenzie

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM Alisha Lehmann

Trên trang cá nhân có hơn 15 triệu người theo dõi, Alisha Lehmann đăng loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc khi được Montel McKenzie quỳ gối cầu hôn bên bờ biển lãng mạn. "Nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới" mỉm cười rạng rỡ nhận lời bạn trai và khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út. Ngôi sao sân cỏ 27 tuổi đính kèm dòng chú thích: "Luôn luôn và mãi mãi". Bên dưới mục bình luận, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Alisha Lehmann và Montel McKenzie công khai mối quan hệ tình cảm vào hồi tháng 1.2026. Thời điểm đó, có nguồn tin tiết lộ với The Sun rằng cặp đôi nhanh chóng tìm thấy những điểm tương đồng và hòa hợp với nhau rồi sớm tiến tới hẹn hò. "Mọi người đều rất vui mừng cho họ, mặc dù ban đầu ai cũng nghĩ đó chỉ là một mối quan hệ thoáng qua", nguồn tin chia sẻ. Theo Daily Mail, tháng trước, cả hai vướng tin đồn đính hôn khi được nhìn thấy cùng nhau đến một cửa hàng trang sức. Hiện chưa rõ liệu Alisha Lehmann có tự mình chọn chiếc nhẫn đính hôn hay không.

'Nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới' đính hôn với sao truyền hình Anh - Ảnh 2.

Alisha Lehmann được mệnh danh là "nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới"

ẢNH: AFP

Alisha Lehmann sinh năm 1999, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Thụy Sĩ, chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Leicester City W.F.C. (Anh) và đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ. Bên cạnh sự nghiệp thi đấu thể thao khá thành công, Lehmann còn là nữ cầu thủ được săn đón bậc nhất mạng xã hội đồng thời được mệnh danh là "nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới". Cô sở hữu hơn 15 triệu người theo dõi trên Instagram, hơn 11,6 triệu người theo dõi trên Tiktok. Lehmann từng bị chỉ trích quá tập trung vào mạng xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp bóng đá. Người đẹp đã đáp trả: "Mọi người không thấy được công sức mà tôi bỏ ra. Họ nghĩ tôi chỉ tập luyện rồi về nhà quay TikTok, điều đó không đúng".

Trước khi hạnh phúc bên Montel McKenzie, Alisha Lehmann từng có 4 năm hẹn hò cầu thủ người Brazil Douglas Luiz.

Về phần Montel McKenzie, anh sinh năm 1997, là một cầu thủ bóng đá bán chuyên nghiệp đồng thời là ngôi sao truyền hình ở Anh. McKenzie được biết đến với vai trò thí sinh tham gia mùa thứ 10 của chương trình hẹn hò ăn khách Love Island (2023) và mùa Love Island: All Stars (2025). Đầu năm nay, Montel McKenzie chia sẻ với Daily Mail Sport rằng bản thân khó khăn trong việc tìm một câu lạc bộ sau khi nổi tiếng trên show thực tế này vì mọi người nghĩ anh không còn nghiêm túc với chuyện thi đấu. "Sau khi tham gia chương trình, bạn sẽ được gắn mác là ngôi sao truyền hình và đủ thứ khác, nhưng nếu bạn biết tôi, bạn sẽ biết rằng tôi rất tập trung vào bóng đá. Đó là điều mà tôi luôn cố gắng để đạt được thành công", Montel McKenzie chia sẻ. 

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