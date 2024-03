Sau cuộc thi The New Mentor, khán giả vẫn yêu thích Bùi Tường Vân với tạo hình búp bê ấn tượng. Ngoài các hoạt động nghệ thuật, nữ người mẫu còn chăm chỉ kinh doanh khi sở hữu một thương hiệu thời trang nữ do chính cô là CEO kiêm nhà thiết kế