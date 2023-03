Nữ chiến sĩ công an xinh đẹp biểu diễn ca múa nhạc trên phố đi bộ Hà Nội

Tối 4.3, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) trên phố đi bộ Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp cùng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) tổ chức chương trình nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu 6 điều dạy Công an nhân dân (11.3.1948 - 11.3.2023).

Lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP.Hà Nội tham dự chương trình ĐÌNH HUY

Tham dự chương trình có thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, các lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP.Hà Nội cùng hơn 600 nghệ sĩ, chiến sĩ thuộc Đoàn nghi lễ Công an nhân dân (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) và Nhà hát Công an nhân dân.

Thượng tá Trịnh Anh Thông, Phó trưởng đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, cho biết khán giả xem chương trình được thưởng thức nhiều tác phẩm quen thuộc, nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế nhưng được chuyển soạn cho dàn nhạc kèn như: Hành khúc công an nhân dân, Người Hà Nội, Phiên chợ Ba Tư...

20 phút trống hội mở đầu cho chương trình ĐÌNH HUY

Sau đó là những tiết mục biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn ĐÌNH HUY

Các nữ chiến sĩ cảnh sát xinh đẹp múa phụ họa ĐÌNH HUY

Các tiết mục được dàn dựng rất công phu

ĐÌNH HUY

Rất đông người dân và du khách theo dõi buổi biểu diễn ĐÌNH HUY