Mới đây, Huỳnh Dịch đã có những chia sẻ thẳng thắn sau 30 năm gia nhập làng giải trí trong một bài đăng trên mạng xã hội. Nữ diễn viên kể rằng khi Vương Gia Vệ chuẩn bị thực hiện Phồn hoa, cô nhận được lời mời tham gia. Tuy nhiên, vai diễn lúc đó chưa được xác định rõ, trong khi quá trình quay phim của đạo diễn thường kéo dài. Cần tiền trả nợ và trang trải chi phí nuôi con gái, cô đành chọn những dự án truyền hình có mức cát sê cao hơn và nguồn thu ổn định hơn. Vậy nhưng Phồn hoa sau này đã trở thành tác phẩm ăn khách.

Huỳnh Dịch gây dựng lại sự nghiệp sau biến cố

Huỳnh Dịch từng nổi tiếng nhờ vai Lý Ngọc Hồ trong Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý. Thành công của vai diễn giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Tên tuổi cô tiếp tục thăng hạng khi vào vai Tiểu Yến Tử trong phần 3 Hoàn Châu cách cách. Ở thời kỳ đỉnh cao, Huỳnh Dịch thử sức với nhiều dạng vai trên màn ảnh rộng. Cô đóng vai Đường Tiểu Điệp tinh nghịch trong phim hài Thập toàn cửu mỹ, thể hiện nét điềm tĩnh, kín đáo của Quách Lệ Bình trong Thiết thính phong vân 2, rồi hóa thân thành nhà cách mạng Thu Cẩn trong Cạnh Hùng nữ hiệp Thu Cẩn.

Sau nhiều năm ít xuất hiện trên màn ảnh, Huỳnh Dịch đang trở lại đóng phim và công việc kinh doanh cũng bắt đầu khởi sắc Ảnh: Chụp màn hình phim Lâm Giang Tiên

Sự nghiệp của cô sa sút giữa những ồn ào trong cuộc hôn nhân với Huỳnh Nghị Thanh. Tranh cãi liên quan đến cáo buộc bạo lực gia đình và những lần đôi bên công khai đối chất trên mạng kéo dài sự chú ý của dư luận. Nhiều nhãn hàng chấm dứt hợp đồng, lời mời đóng phim cũng thưa dần. Với khoản nợ lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, Huỳnh Dịch vừa kinh doanh vừa nhận vai để duy trì thu nhập.

Bước ngoặt đến với cô nhờ phim kinh dị Điệp tiên. Tác phẩm đạt doanh thu phòng vé hơn 50 triệu nhân dân tệ, trở thành một bất ngờ của dòng phim kinh dị Trung Quốc trong năm phát hành. Thành công của phim giúp Huỳnh Dịch có thêm cơ hội trở lại màn ảnh rộng. Trong Liệp kim du hí của đạo diễn Khâu Lễ Đào, cô vào vai Lý Hải Luân, một lãnh đạo ngân hàng đầu tư lạnh lùng, đầy tham vọng và luôn đặt lợi ích cá nhân lên trước. Sau đó, cô tiếp tục thử sức với một vai phản diện trong phim trinh thám Nặc sát. Hiện Huỳnh Dịch vẫn duy trì công việc kinh doanh song song với đóng phim và tham gia các chương trình giải trí.

Ngoài diễn xuất, Huỳnh Dịch còn đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh. Theo hồ sơ doanh nghiệp được Phong Diện Tân Văn dẫn ngày 25.11, cô nắm 20% vốn và giữ ghế trong hội đồng quản trị của một công ty đầu tư điện ảnh và truyền hình tại Thượng Hải. Nữ diễn viên cũng góp vốn vào hai phòng khám tại Thâm Quyến, một chuyên về sản phụ khoa và một về nha khoa.