Nữ chính xuất sắc TVB Giang Mỹ Nghi từng bị 'đóng băng' hoạt động vì kiêu ngạo

Gia nhập làng giải trí với điểm khởi đầu khá thuận lợi, Giang Mỹ Nghi lần đầu tham gia diễn xuất đã đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình The Greedy Cat. Tuy nhiên, sau khi chuyển sang đầu quân cho TVB, nữ diễn viên lại không được trọng dụng. Trong nhiều năm, cô chủ yếu xuất hiện với vai phụ và sự nghiệp diễn xuất trải qua nhiều thăng trầm.

Mãi đến khi tham gia bộ phim Nghèo học làm sang (2022), Giang Mỹ Nghi mới được ghi nhận năng lực và giành danh hiệu Thị hậu TVB.

Giang Mỹ Nghi vượt sóng gió, sự nghiệp dần khởi sắc trở lại

Gần đây, nhờ bộ phim Danh gia vọng tộc (2012) được phát sóng trở lại, tên tuổi của Giang Mỹ Nghi bất ngờ thu hút sự chú ý. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc về việc "tái nổi tiếng", đồng thời thẳng thắn nói về đời sống tình cảm khi thừa nhận bản thân vẫn mong muốn tìm được một người bạn đời ở tuổi 54.

Giang Mỹ Nghi từng giành danh hiệu Nữ chính xuất sắc nhất TVB năm 2022 nhờ vai diễn trong Nghèo học làm sang Ảnh: TVB

Sau nhiều năm nhìn lại, Giang Mỹ Nghi cho biết cảm nhận của cô về vai "bà Ba" trong Danh gia vọng tộc đã thay đổi hoàn toàn. Theo nữ diễn viên, phải đến những năm gần đây khán giả mới dần yêu thích nhân vật này.

Thời điểm bộ phim lên sóng trước đây, vai diễn của cô từng gây nhiều tranh cãi. Giang Mỹ Nghi bị chỉ trích nặng nề, thậm chí bị đặt biệt danh chế giễu. Một số ý kiến cho rằng cô ăn mặc quá táo bạo trong phim và không phù hợp với độ tuổi.

Vai diễn "bà Ba" của Giang Mỹ Nghi đóng cặp cùng tài tử Lưu Tùng Nhân trong Danh gia vọng tộc từng gây nhiều tranh cãi khi phim lên sóng Ảnh: Sohu

Đối diện với làn sóng chỉ trích khi đó, nữ diễn viên từng rất buồn. Tuy nhiên, khi nhìn lại, cô cho rằng suy nghĩ của mình lúc trẻ còn khá non nớt. Giờ đây, Giang Mỹ Nghi xem hành trình của mình như một câu chuyện truyền cảm hứng, bởi chỉ cần nỗ lực và kiên trì, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Nữ diễn viên cũng nhắc lại giai đoạn đầu sự nghiệp và cho biết kỹ năng diễn xuất của cô được cải thiện đáng kể nhờ sự hướng dẫn nghiêm khắc của nam diễn viên Trịnh Tắc Sĩ. Khi cùng hợp tác trong The Greedy Cat, ông từng rất nghiêm khắc với cô, khiến Giang Mỹ Nghi nhiều lần tủi thân đến mức phải ngồi khóc một mình trong xe.

Dù vậy, chính sự khắt khe đó lại giúp cô phát huy tiềm năng diễn xuất và làm việc chăm chỉ hơn. Sau này, cả hai cũng xây dựng được tình bạn tốt đẹp.

Nói về thời gian làm việc tại TVB, Giang Mỹ Nghi thừa nhận bản thân có tính cách thẳng thắn, đôi khi tỏ ra lạnh lùng nên dễ khiến người khác hiểu lầm là kiêu ngạo. Vì vậy, cô từng làm mất lòng không ít người trong ngành.

Ngôi sao 7X cũng chia sẻ chi tiết về giai đoạn gần như không có cơ hội đóng phim sau Tiger Mom Blues (2017) - tác phẩm đánh dấu lần đầu cô đảm nhận vai nữ chính tại TVB. Trước khi đầu quân cho nhà đài này, Giang Mỹ Nghi từng hoạt động tại ATV, đối thủ lâu năm của TVB.

Nữ diễn viên thừa nhận khi đó đã phải chịu áp lực rất lớn: "Tiger Mom Blues là lần đầu tiên tôi đóng vai nữ chính trong một bộ phim của TVB. Tôi rất hồi hộp và muốn làm thật tốt. Có lẽ trong quá trình đó, tôi đã trở nên quá tự cao tự đại".

Giang Mỹ Nghi cho biết trong quá trình quay phim, cô yêu cầu mọi người phải phối hợp theo ý mình trong từng chi tiết nhỏ, điều này khiến bầu không khí làm việc trở nên căng thẳng: "Tôi cảm thấy mình đã mang đến khá nhiều năng lượng tiêu cực trong quá trình quay. Sau khi bộ phim kết thúc, mọi thứ dường như im ắng vì có quá nhiều tin đồn và nhiều chuyện xảy ra. Chỉ đến khi tham gia chương trình tạp kỹ Bazaar Carnivals, tôi mới bắt đầu có công việc trở lại. Thời điểm đó, tất cả các dự án phim truyền hình của tôi đều bị đóng băng".

Theo truyền thông Hồng Kông, trong thời gian quay Tiger Mom Blues, từng xuất hiện tin đồn Giang Mỹ Nghi không hài lòng với kịch bản. Được biết, cô đã trực tiếp tìm gặp nhà sản xuất kỳ cựu Felix To, khi đó là trợ lý Tổng giám đốc TVB, để phàn nàn về nhà sản xuất của bộ phim là Kwan Wing Chung.

Sự việc xảy ra đúng lúc giám chế phim truyền hình của TVB Catherina Tsang đang nghỉ phép. Kwan Wing Chung được cho là đã làm việc tại TVB khoảng 30 năm và trực tiếp báo cáo công việc với bà Catherina Tsang.

Theo một số nguồn tin, sự việc khiến quá trình sản xuất phim bị gián đoạn. Kwan Wing Chung sau đó vô cùng tức giận và quyết định rời khỏi công ty. Không lâu sau đó, có tin đồn cho rằng Catherina Tsang rất không hài lòng với hành động của Giang Mỹ Nghi và nữ diễn viên bị công ty đưa vào diện "phong sát".

"Ngành này thật kỳ lạ. Những diễn viên như chúng tôi từng xuất thân từ ATV vốn đã bị xem là kém hơn. Không hiểu vì sao nhiều người cho rằng diễn viên từ ATV là hạng hai. Khi bị coi là kém hơn thì bạn cũng khó có cơ hội làm việc. Thật sự rất khó khăn", Giang Mỹ Nghi chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, sau Tiger Mom Blues, dù có một số nhà sản xuất muốn mời cô tham gia phim mới nhưng đề xuất đó không được công ty phê duyệt.

Ngay cả khi xuất hiện trong bộ phim The Unholy Alliance, cô cũng chỉ được giao vai phụ. Chính khoảng thời gian đó khiến Giang Mỹ Nghi bắt đầu nhìn lại bản thân và suy ngẫm về những hành động trước đây.

"Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyện này, nhưng chuyện đã qua thì đã qua. Nếu muốn giúp một việc gì đó, có rất nhiều cách. Nhưng tôi lại chọn cách tệ nhất, trực tiếp và dễ gây khó chịu nhất. Mọi người có lắng nghe tôi, nhưng họ không cảm thấy thoải mái. Tôi vốn có ý tốt, vậy tại sao mọi thứ lại trở thành như thế?", cô tự hỏi.

Giang Mỹ Nghi cũng thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình trong quá khứ: "Lúc đó tôi quá kiêu ngạo và quá đặt cái tôi lên hàng đầu. Dù bộ phim đạt rating tốt, nhưng kết quả cuối cùng lại không như mong muốn".

Giang Mỹ Nghi thừa nhận tính cách thẳng thắn từng khiến cô gặp khó khăn trong công việc Ảnh: Weibo Giang Mỹ Nghi

Cũng trong giai đoạn đó, Giang Mỹ Nghi trải qua cú sốc ly hôn với chồng cũ là doanh nhân Ngô Quân Tường. Sự nghiệp đình trệ cùng biến cố hôn nhân khiến cô rơi vào giai đoạn khó khăn của cuộc đời.

May mắn là nhờ sự giới thiệu của bạn bè, trong đó có Nguyễn Triệu Tường, cô bắt đầu tiếp cận với tôn giáo và rèn luyện thể thao. Nhờ vậy, Giang Mỹ Nghi dần vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Hiện nay, Giang Mỹ Nghi đang trong giai đoạn sự nghiệp khởi sắc trở lại. Bên cạnh việc tham gia các dự án phim, cô còn thử sức với việc livestream bán hàng. Với sự quan tâm trở lại từ khán giả, nhiều người tin rằng nữ diễn viên sẽ sớm bước sang một giai đoạn mới trong sự nghiệp.