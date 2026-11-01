Nữ cử nhân luật tình nguyện nhập ngũ: Nghĩa vụ quân sự khác gì với nghĩa vụ công an?

Ngày 31.10, UBND xã Hà Bắc (TP.Hải Phòng) tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027. Trong số 395 thanh niên được gọi khám, có 56 người viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ, chiếm khoảng 14,2%.

Rất nhiều thanh niên tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự ẢNH: CTV

Đáng chú ý, trong số những người tình nguyện có em N.T.T.H (24 tuổi), nữ thanh niên duy nhất viết đơn xin thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại địa phương.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, H. cho biết đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật. Hiện H. đang làm công việc liên quan đến dịch vụ tại Hà Nội, với thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Dù đã có công việc và thu nhập ổn định, H. vẫn quyết định viết đơn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Nguyện vọng này nhận được sự ủng hộ của bố mẹ và gia đình.

Nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an khác nhau thế nào?

Theo khoản 1 điều 4 luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân, bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị.

Trong khi đó, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.

Đáng chú ý, khoản 3 điều 4 luật Nghĩa vụ quân sự quy định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Đối với công dân nữ, khoản 2 điều 6 luật Nghĩa vụ quân sự quy định trong thời bình, nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.

Riêng việc tuyển chọn nữ công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được quy định tại Thông tư 101 năm 2025 của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 3.11.2025.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (người đứng bìa phải), Chủ tịch UBND xã Hà Bắc động viên các thanh niên trong đợt khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027 ẢNH: CTV

Theo khoản 1 điều 4 thông tư này, công dân nữ đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn tuyển chọn, nếu tự nguyện và công an đơn vị, địa phương có nhu cầu thì được xem xét tuyển chọn.

Điều 3 Thông tư 101 năm 2025 còn quy định độ tuổi tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi. Đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo luật Nghĩa vụ quân sự thì được tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

Ngoài độ tuổi, công dân còn phải đáp ứng tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe và các điều kiện tuyển chọn theo quy định.

56 thanh niên tình nguyện, chỉ tiêu giao quân dự kiến khoảng 40 người

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Phạm Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Hà Bắc, TP.Hải Phòng cho biết địa phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Ông Phạm Văn Hùng (người đứng), Bí thư Đảng ủy xã Hà Bắc, TP.Hải Phòng đến động viên thanh niên tại buổi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ẢNH: CTV

Theo đó, Đảng ủy xã phân công các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ trực tiếp phụ trách từng cụm, từng thôn, phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và Ban Chỉ huy quân sự xã rà soát nguồn tuyển, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng của từng thanh niên.

Các đoàn thể cũng phối hợp tuyên truyền, đến từng hộ gia đình giải thích chính sách, chế độ đối với công dân thực hiện nghĩa vụ, vận động thanh niên tham gia khám tuyển.

Theo ông Hùng: "Điều đáng mừng nhất trong mùa tuyển quân năm nay không chỉ là số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện tăng, mà còn là ý thức, tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc".

Trong khi chỉ tiêu giao quân của xã dự kiến khoảng 40 người (bao gồm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an), ngay đợt đầu đã có 56 thanh niên chủ động viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ.