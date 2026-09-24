Nụ cười rạng rỡ của hơn 1.300 học sinh vùng biên Điện Biên trong mùa Trung thu

Giữa tháng 9, các điểm trường biên giới khó khăn thuộc 3 xã Mường Pồn, Na Sang và Mường Chà (tỉnh Điện Biên) rộn ràng hơn hẳn mọi ngày. Với các em nhỏ bán trú nơi đây, năm nay, Trung thu đã về thật gần, hiện hữu bằng mâm cỗ ngọt, bằng những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu do chương trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" của 247Express và diễn viên Thúy Ngân mang đến.

Đêm hội lung linh của những tâm hồn hồn nhiên

Khác với trẻ em phố thị, hành trình đi học hằng ngày của học sinh vùng cao Điện Biên là những con đường đất trơn trượt, là dốc núi quanh co và những con suối lạnh. Sự thiếu thốn về cơ sở vật chất khiến niềm vui đón tết Trung thu của các em càng thêm đặc biệt.

Hoạt động chấm điểm mâm cỗ Trung thu của các em học sinh

Từ chiều sớm, hàng trăm em nhỏ đã rủ nhau xếp hàng ngay ngắn tại sân trường. Nhiều em bẽn lẽn, thẹn thùng khi lần đầu tiên được các anh chị trong đoàn tỉ mỉ chải tóc, dặm chút phấn hồng trước giờ lên sân khấu biểu diễn văn nghệ. Nhìn ngắm mình trong chiếc gương nhỏ rồi chạy đi khoe bạn bè, nụ cười hồn nhiên của các em làm bừng sáng cả khoảng sân trường giữa đại ngàn.

Niềm vui của các em học sinh tại chương trình

Đối với các em, chiếc lồng đèn trao tay không chỉ là món đồ chơi đêm tết Đoàn viên mà còn là ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn, giúp các em cảm nhận trọn vẹn sự quan tâm và tình yêu thương của cộng đồng.

Tiếp sức cho giấc mơ đi học của trò vùng cao

Không dừng lại ở những giây phút vui chơi ngắn ngủi, niềm vui của học sinh Điện Biên còn được nhân lên gấp bội khi các điều kiện học tập, sinh hoạt hằng ngày của các em được cải thiện trực tiếp thông qua các hạng mục hỗ trợ thiết thực:

Tại xã Mường Pồn: 345 học sinh Trường PTDTBT tiểu học Mường Pồn đón nhận 345 chiếc áo ấm mới, 345 phần quà Trung thu. Phòng học của các em được trang bị thêm 25 bộ bàn ghế chuẩn quy cách, 3 bộ máy tính phục vụ môn tin học cùng 3 suất học bổng "Con nuôi Đồn Biên phòng" tiếp sức cho các em nhỏ hoàn cảnh đặc biệt.

Tại xã Na Sang: 500 học sinh Trường PTDTBT TH & THCS Sa Lông háo hức nhận 2.500 quyển vở mới, cùng 226 chiếc chăn ấm mùa đông trao tận tay các em học sinh bán trú ở lại trường.

Tại xã Mường Chà: Các em nhỏ điểm trường Huổi Tang (Trường Mầm non Nậm Tin) từ nay không còn phải đi trên con đường đất lầy lội nhờ công trình đường bê tông và mái hiên mới vừa khánh thành. Tại trường trung tâm, một góc thư viện sinh hoạt tràn ngập sách truyện cùng hàng trăm phần quà Trung thu, lốc sữa tươi đã được chuyển đến tận tay các em ở điểm trường lẻ.

Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương là hoạt động do nhãn hàng 247Express tổ chức

Đồng hành cùng chương trình, diễn viên Thúy Ngân nghẹn ngào khi chứng kiến ánh mắt ngây thơ của các bé: "Tận mắt thấy các em vượt dốc lội suối mỗi ngày để đến lớp, tôi cảm thấy thương các em như người nhà. Nhìn các con cười tít mắt chia nhau từng viên kẹo, tôi mới hiểu chính sự hồn nhiên của các em đã cho những người thực hiện chương trình một mùa Trung thu đáng nhớ nhất".

Ngày chia tay, những bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy tay đoàn công tác, mắt xoe tròn lưu luyến. Những nụ cười rạng rỡ và ước mơ được tiếp tục đến trường của trẻ em vùng biên Điện Biên chính là hành trang ý nghĩa nhất để chuỗi hành trình CSR "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" của 247Express tiếp tục lăn bánh đến những vùng đất mới.