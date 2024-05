Nữ diễn viên Christie Brinkley gợi cảm ở tuổi 70

Christie Brinkley khoe đôi chân dài trong chiếc váy đỏ của nhà thiết kế Norma Kamali (78 tuổi) có đường xẻ cao đến đùi và tay áo cực dài, ấn tượng, tung bay trong gió khi Brinkley tạo dáng trước ống kính.

Christie Brinkley đã bước sang tuổi 70 nhưng trông rất trẻ trung PAGE SIX

Christie Brinkley chọn mốt tóc gợn sóng bồng bềnh rẽ sang một bên, tô điểm đôi môi đỏ cùng màu trang phục.

Trên số báo hoành tráng kỷ niệm 60 năm ấn hành của Sports Illustrated, Christie Brinkley xuất hiện ở trang bìa, diện chiếc váy ánh kim cùng với những huyền thoại khác như Martha Stewart, Tyra Banks, Chrissy Teigen và Kate Upton.

Bà mẹ ba con đã lên Instagram để chia sẻ bức ảnh này cũng như hai ảnh bìa khác của nhóm trong trang phục bikini, kèm theo thông điệp chân thành để đánh dấu lần thứ 8 bà xuất hiện trong trang phục bikini kể từ năm 1975.

Christie Brinkley khoe đôi chân dài trong chiếc váy đỏ của nhà thiết kế Norma Kamali PAGE SIX

"Tôi vô cùng biết ơn qua những chuyến đi chụp ảnh vui vẻ với áo tắm", bà viết trong chú thích, lưu ý thêm rằng cảm thấy "may mắn" biết bao khi quen được những phụ nữ trong ảnh.

"Nếu ai đó đến gặp khi tôi thời có mái tóc uốn xoăn, làn da rám nắng trong buổi chụp ảnh đầu tiên với tạp chí Sports Illustrated nổi tiếng và thì thầm 'họ vẫn mời bạn chụp ảnh ở tuổi 70', tôi sẽ cười nhạo và gọi họ là kẻ điên. Nhưng bây giờ tôi biết rằng không ai muốn trở nên vô hình vì tuổi tác hoặc vì dân tộc, giới tính, hoặc bất cứ điều gì vì khác. Vì vậy, cảm ơn Sports Illustrated", Brinkley thổ lộ.

Christie Brinkley không lạ gì với việc tạo dáng trong bộ bikini. Bà thường chia sẻ những bức ảnh chụp bên bờ biển trên mạng xã hội từ biệt thự của bà ở Parrot Cay, cách Miami (Mỹ) 925 km về phía đông nam.

Christie Brinkley từng là người mẫu bikini của tạp chí Sports Illustrated PAGE SIX

Bà còn kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 hôm 2.2.2024 bằng cách đăng một bức ảnh mặc trang phục khoe bụng và nói với người hâm mộ rằng: "Cuối cùng thì tôi cũng hạnh phúc khi có người nhìn lại mình".

Vào tháng 3.2024, người sáng lập thương hiệu Bellissima Prosecco đã chia sẻ một số tin tức đáng buồn: Christie Brinkley được chẩn đoán mắc bệnh ung thư da nhưng may mắn được phát hiện sớm.

Christie Brinkley từng tham gia nhiều phim như National Lampoon's Vacation (1983), Mad About You (1994), Jack and Jill (2011), Nightcap (2016)…