Nữ diễn viên Han So Hee bị nhóm du khách nước ngoài quấy rối?

Tuy nhiên, trong đoạn video này còn có sự xuất hiện của những hành khách người ngoại quốc. Những người này được cho đã có hành vi bất lịch sự và thiếu tôn trọng đối với nữ diễn viên sinh năm 1994.

Cụ thể, nhóm du khách vô cớ cười cợt, rồi quay sang chỉ trỏ, xì xào với nhau một cách đầy khiếm nhã. Đối mặt với cảnh bị chế giễu công khai, ngôi sao 9X tỏ ra bình thản, không bận tâm, cô quay sang liếc nhìn họ một lúc trước khi tập trung trở lại cảnh vật bên ngoài. Đáng nói, đoạn clip này đã được Han So Hee dùng nhạc nền để giấu đi âm thanh thật và lời nói tại hiện trường.

Hình ảnh trong đoạn video Han So Hee ngắm phố xá về đêm trên xe buýt INSTAGRAM XEESOXEE

Cư dân mạng đã ngay lập tức để lại bình luận trái chiều: "Những người nước ngoài thật thô lỗ"; "Họ đang chế giễu cô ấy sao"; "Ai mà không nhìn khi có người mặc những bộ quần áo như vậy trên xe buýt cơ chứ"; "Hy vọng cô ấy ổn"; "Tôi thấy mọi người đang làm quá vấn đề, quấy rối ở đâu? Họ chỉ mỉm cười và vẫy tay với máy ảnh. Họ không xâm phạm không gian riêng tư của cô ấy".



Thời gian gần đây, cuộc sống riêng tư của Han So Hee luôn trở thành đề tài hot trên mặt báo. Hồi đầu năm, nữ diễn viên vướng vào scandal "tình tay ba" chấn động làng giải trí xứ Hàn khi công khai hẹn hò với tài tử Ryu Jun Yeol. Vụ việc khiến hình ảnh của Han So Hee bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô mất lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nói thất vọng với cách cư xử, giải quyết vấn đề của Han So Hee. Thậm chí, ngôi sao phim My name còn bị nhiều nhãn hàng hủy hợp đồng hợp tác.



Thái độ coi thường khán giả của Han So Hee sau scandal tình ái khiến công chúng ngán ngẩm BOUCHERON

Nhưng dường như mọi phản ứng tiêu cực từ khán giả không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống và sự nghiệp của nữ diễn viên. Sau khi scandal nổ ra, cô vẫn vui vẻ và tươi tắn xuất hiện trước truyền thông, vẫn tham dự sự kiện và chuẩn bị ra mắt bộ phim mới.