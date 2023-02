Biểu tượng tình dục Hollywood Raquel Welch qua đời ở tuổi 82

Raquel Welch qua đời sau một cơn bệnh được xác nhận trong một tuyên bố của Jane McKnight, người quản lý của bà ở Los Angeles.

Raquel Welch thu hút sự chú ý của công chúng với vai diễn trong bộ phim phiêu lưu khoa học viễn tưởng Fantastic Voyage năm 1966. Bà đóng vai một thành viên của đội y tế được thu nhỏ sau đó tiêm vào cơ thể của một nhà ngoại giao bị thương. Bà mặc bộ đồ lặn bó sát trong một cảnh đáng nhớ và bị kháng thể tấn công.

Raquel Welch tại khách sạn Beverly Hilton ở California năm 2014 Reuters

Thành công của bà trong phim này được nối tiếp bằng sự xuất hiện mang tính biểu tượng vào cuối năm đó qua bộ phim giả tưởng thời tiền sử One Million Years BC miêu tả những người thời xưa cùng tồn tại với khủng long.

Mặc dù Raquel Welch chỉ có một vài lời thoại trong One Million Years BC nhưng những bức ảnh mặc bikini da hươu khiến bà trở thành người nổi tiếng và là một biểu tượng toàn cầu.

Cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970 bà đóng vai chính trong Bedazzled, Bandolero!, 100 Rifles, Myra Breckinridge, Hannie Caulder…

Bà đã giành được giải Quả cầu vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim nhạc/hài kịch cho vai diễn trong bộ phim ăn chơi trác táng The Three Musketeers năm 1973.

Raquel Welch (trái) và Geraldine Chaplin trong phim The Three Musketeers IMDb

Vai diễn những phụ nữ mạnh mẽ, có ý chí của bà được cho là định hình lại những định kiến.

Tạp chí Playboy từng xếp bà ở vị trí thứ 3 trong danh sách "100 ngôi sao quyến rũ nhất thế kỷ 20". Mặc dù chụp ảnh cho tạp chí này vào năm 1979, nhưng bà chưa bao giờ khỏa thân hoàn toàn.

Trong một cuốn hồi ký, hướng dẫn tự lực cánh sinh xuất bản năm 2010 có tên Raquel: Beyond the Cleavage, bà viết: "Tôi chắc chắn đã sử dụng cơ thể và sức hấp dẫn giới tính của mình để tạo lợi thế trong công việc, nhưng luôn trong giới hạn. Tôi cảm thấy rằng sự bí ẩn của người phụ nữ là một phần của sức hấp dẫn. Sức mạnh của trí tưởng tượng mạnh mẽ sẽ kích thích hơn là cảnh tình dục trên máy quay hoặc ảnh khỏa thân hoàn toàn".

Bà sinh ra ở Chicago, cha là kỹ sư hàng không đến từ Bolivia. Gia đình chuyển đến California khi bà còn nhỏ. Sau đó, Raquel học múa ba lê trước khi tham gia loạt cuộc thi nhan sắc.

Bà kiếm sống trong thời gian ngắn bằng nghề người mẫu và nhân viên phục vụ cocktail trước khi tham gia đóng phim và lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh điện ảnh với những vai nhỏ năm 1964 trong bộ phim truyền hình A House is not a Home và vở nhạc kịch Roustabout của Elvis Presley. Bộ phim cuối bà đóng năm 2017 là How to Be a Latin Love.

Raquel Welch có một sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ, xuất hiện trong hơn 30 bộ phim điện ảnh và 50 phim truyền hình. Với tư cách là một doanh nhân, bà kinh doanh thành công thương hiệu tóc giả HairUWear bên cạnh các sản phẩm trang sức và chăm sóc da.