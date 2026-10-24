Nữ diễn viên Như Ý Truyện 'đọ váy' Tăng Thanh Hà

Tối 23.10, sự kiện thời trang thường niên Vogue Forces of Fashion 2026 chính thức diễn ra tại Tô Châu (Trung Quốc). Nữ diễn viên, ca sĩ Trần Hạo Vũ, mỹ nhân từng thủ vai Thư phi trong bộ phim đình đám Như Ý Truyện, trở thành tâm điểm trên thảm đỏ khi diện một sáng tạo của nhà thiết kế người Việt Nguyễn Phúc Tuấn.

Tăng Thanh Hà (phải) và mỹ nhân Như Ý Truyện Trần Hạo Vũ cùng diện mẫu thiết kế của Nguyễn Phúc Tuấn Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong vỏn vẹn 4 ngày, trang phục của nhà thiết kế gốc Huế xuất hiện cùng các ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ (trước đó là Địch Lệ Nhiệt Ba). Đây cũng là thiết kế Việt Nam duy nhất góp mặt tại thảm đỏ Vogue China năm nay.

Thiết kế mà Trần Hạo Vũ chọn khoác lên mình mang sắc tím pastel, thuộc bộ sưu tập Numéro 6: Vũ khúc cố đô. Chiếc đầm làm từ 100% lụa tơ tằm Bảo Lộc, được hoàn thiện hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.

Trang phục gây ấn tượng mạnh nhờ phom dáng trễ vai bất đối xứng, kết hợp cùng chiếc mũ trùm phồng lớn ôm lấy khuôn mặt và phần vạt đuôi xòe rộng. Tạo hình này mô phỏng hình ảnh chiếc áo mưa căng gió trong những trận mưa đặc trưng của xứ Huế.

Trần Hạo Vũ diện đầm tím lụa Bảo Lộc

Trước khi chính thức bước vào sự kiện, Trần Hạo Vũ còn cẩn thận thực hiện riêng một bộ ảnh nghệ thuật lấy cảm hứng từ tranh sơn dầu cổ điển với chiếc đầm này. Khi tiến ra thảm đỏ, cô cầm theo chiếc dù trong suốt đọng những hạt nước nhỏ, tái hiện trọn vẹn tinh thần câu chuyện "cơn mưa cố đô" mà tác giả gửi gắm.

Chiếc đầm độc đáo này từng được diễn viên Tăng Thanh Hà khoác lên mình trong một bộ ảnh thời trang tại Việt Nam trước đó. Việc cả hai mỹ nhân của hai làng giải trí cùng chọn chung một thiết kế tạo nên màn "đọ sắc" đầy ấn tượng.

Trần Hạo Vũ sinh năm 1992, là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á qua vai diễn Thư phi Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan trong Như Ý Truyện. Năm 2024, cô tiếp tục hâm nóng tên tuổi khi xuất sắc giành vị trí quán quân chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 5.

Chia sẻ về sự xuất hiện của đứa con tinh thần tại thảm đỏ xứ Trung, nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn không giấu được sự xúc động. Anh cho biết khoảnh khắc nhìn thấy thiết kế tâm huyết của mình sải bước cùng một ngôi sao hàng đầu trên thảm đỏ danh giá là kỷ niệm rất khó quên.