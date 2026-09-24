Nữ diễn viên phim hơn 700 tỉ nói gì khi diễn cùng Hồng Đào?

Dịp giỗ Tổ sân khấu năm nay, Lê Hạ Anh xuất hiện giản dị dâng hương, tri ân Tổ nghiệp. Với nữ diễn viên, đây là một ngày đặc biệt để cô bày tỏ sự biết ơn vì vẫn có sức khỏe, tinh thần và cơ hội tiếp tục theo đuổi công việc mình yêu thích.

Hạ Anh cho biết sau hơn 10 năm làm nghề, cô vẫn mong muốn được thử sức với những vai diễn khác nhau thay vì bị đóng khung trong một hình tượng cố định.

Sinh năm 1995, quê Gia Lai, Lê Hạ Anh từng theo học ngành Tài chính ngân hàng trước khi bén duyên với nghệ thuật sau cuộc thi Ngôi sao thời trang 2011. Từ một diễn viên “tay ngang”, cô dần góp mặt trong nhiều dự án như Cả một đời ân oán, Đánh cắp giấc mơ, Lưới trời… Những năm gần đây, Hạ Anh được chú ý nhiều hơn khi đảm nhận vai O Hồng trong Mưa đỏ, bộ phim điện ảnh có doanh thu hơn 700 tỉ đồng. Nữ diễn viên cho biết cô vui khi nhân vật để lại dấu ấn với khán giả bởi vẻ ngoài mong manh nhưng vẫn mạnh mẽ, kiên cường.

Sau Mưa đỏ, Hạ Anh tiếp tục xuất hiện trong Lên hương với vai Ngọc Ánh. Theo cô, đây là một nhân vật có nhiều khác biệt, đặc biệt ở mối quan hệ mẹ con với nhân vật do Hồng Đào đảm nhận. Nói về trải nghiệm diễn cùng đàn chị, Hạ Anh cho biết cô không cảm thấy áp lực. Ngược lại, cách nhập vai của Hồng Đào giúp cô dễ bước vào cảm xúc của nhân vật hơn. “Có những phân đoạn tôi không còn cảm giác mình đang diễn nữa mà thật sự sống trong khoảnh khắc đó. Tôi cảm thấy ấm ức thật, cảm thấy tại sao mình lại bị bỏ rơi thật. Những cảm xúc đó cứ tự nhiên tuôn ra", Hạ Anh chia sẻ.

Lê Hạ Anh cho biết những phân đoạn diễn cùng Hồng Đào giúp cô dễ bước vào cảm xúc của nhân vật hơn ẢNH: ĐPCC

Nữ diễn viên cho biết thêm, việc được làm việc cùng NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, nghệ sĩ Hồng Đào là cơ hội để cô học hỏi những kinh nghiệm khó có thể tìm thấy ở nơi khác. "Các cô truyền đạt cho tôi những điều rất khó học được ở đâu khác. Đó là những kinh nghiệm và trải nghiệm trong nghề, giúp tôi trau dồi nhiều hơn", cô nói.

Lê Hạ Anh không muốn lặp lại chính mình

Sau hơn một thập niên theo đuổi diễn xuất, Hạ Anh thừa nhận bản thân vẫn thường tự tạo áp lực với mỗi vai mới. Theo cô, diễn viên cần liên tục quan sát, học hỏi và đào sâu nhân vật để tránh lặp lại cách diễn cũ. "Tôi vẫn luôn giữ tiêu chí là cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân. Khi đến với một vai diễn, tôi muốn khán giả thấy một hình ảnh khác và phù hợp với nhân vật đó", cô bày tỏ.

Lê Hạ Anh muốn mỗi vai diễn mang một màu sắc khác nhau, thay vì lặp lại hình ảnh quen thuộc ẢNH: NVCC

Với Hạ Anh, điều đáng mừng nhất là mỗi vai diễn có thể để lại một dấu ấn riêng. Từ O Hồng trong Mưa đỏ đến Ngọc Ánh trong Lên hương, nữ diễn viên cho biết cô vẫn muốn tiếp tục thay đổi và tìm kiếm những nhân vật mới.

Hạ Anh nói cô xem sự yêu thương của khán giả là động lực để tiếp tục gắn bó với nghề. Nữ diễn viên mong muốn trong chặng đường tiếp theo, mình vẫn có thể mang đến những vai diễn đủ khác biệt để khán giả nhớ đến từng nhân vật thay vì chỉ nhớ đến một hình ảnh quen thuộc.