Nữ diễn viên phim trăm tỉ 'đọ sắc' cùng Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc

Tuy không phải người mẫu chuyên nghiệp nhưng nữ diễn viên Phương Anh Đào vẫn tự tin sải bước cùng loạt mỹ nhân như Hoa hậu Thanh Thủy, Phương Linh, Xuân Hạnh tại Lễ hội áo dài TP.HCM.
Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc khoe sắc với áo dài
Trong khuôn khổ Lễ hội áo dài TP.HCM, nhà thiết kế Trung Đinh trình làng hai bộ sưu tập mang tên Kiếp tằm, vàng son và khát vọng và Thành phố vươn mình. Chất liệu của các mẫu áo dài đều được làm bằng lụa tơ tằm. Đêm diễn cũng quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt như Hoa hậu Thanh Thủy, Thiên Ân, Bảo Ngọc, Ngọc Châu, Xuân Hạnh, Phương Linh, Nam vương Tuấn Ngọc, diễn viên Phương Anh Đào, "chị đẹp" Huyền Baby...
