Nữ diễn viên phim trăm tỉ 'đọ sắc' cùng Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc

Sau 2 năm đăng Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Thanh Thủy vẫn giữ được "sức nóng" của mình. Cô thường xuyên được các nhà thiết kế chọn "chọn mặt gương vàng" ở những vị trí quan trọng trong các bộ sưu tập. Cô cũng là gương mặt được các nhãn hàng quốc tế yêu thích