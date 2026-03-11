Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nữ diễn viên phim trăm tỉ 'đọ sắc' cùng Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc

Minh Hy
11/03/2026 07:01 GMT+7

Tuy không phải người mẫu chuyên nghiệp nhưng nữ diễn viên Phương Anh Đào vẫn tự tin sải bước cùng loạt mỹ nhân như Hoa hậu Thanh Thủy, Phương Linh, Xuân Hạnh tại Lễ hội áo dài TP.HCM.

Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc khoe sắc với áo dài

Trong khuôn khổ Lễ hội áo dài TP.HCM, nhà thiết kế Trung Đinh trình làng hai bộ sưu tập mang tên Kiếp tằm, vàng son và khát vọngThành phố vươn mình. Chất liệu của các mẫu áo dài đều được làm bằng lụa tơ tằm. Đêm diễn cũng quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt như Hoa hậu Thanh Thủy, Thiên Ân, Bảo Ngọc, Ngọc Châu, Xuân Hạnh, Phương Linh, Nam vương Tuấn Ngọc, diễn viên Phương Anh Đào, "chị đẹp" Huyền Baby...

Nữ diễn viên phim trăm tỉ đọ sắc Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Trung Đinh giới thiệu đến công chúng hai bộ sưu tập áo dài tôn vinh vẻ đẹp của lụa tơ tằm Việt Nam và quảng bá hình ảnh thành phố năng động, nghĩa tình, giàu bản sắc

Ảnh: KIẾNG CẬN TEAM

Nữ diễn viên phim trăm tỉ đọ sắc Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc - Ảnh 2.

Hoa hậu Ngọc Châu tỏa sáng với áo dài được nhuộm thủ công trên nền lụa tơ tằm theo phong cách tả thực

Ảnh: KIẾNG CẬN TEAM

Nữ diễn viên phim trăm tỉ đọ sắc Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc - Ảnh 3.

Theo Trung Đinh, dự án lần này được thực hiện trong thời gian rất gấp rút, chỉ 10 ngày cho hai bộ sưu tập. Chất liệu được anh chọn là lụa tơ tằm không dệt, tận dụng khả năng bám dính tự nhiên của sợi tơ mà không cần đến kỹ thuật dệt bằng máy móc

Ảnh: KIẾNG CẬN TEAM

Nữ diễn viên phim trăm tỉ đọ sắc Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc - Ảnh 4.

Với chiều cao 1,86 m, Hoa hậu Bảo Ngọc dễ dàng khiến mình trở nên nổi bật giữa nhiều mỹ nhân. Trong thời gian này, cô đang chuẩn bị cho hành trình "chinh chiến" tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 73

Ảnh: KIẾNG CẬN TEAM

Nữ diễn viên phim trăm tỉ đọ sắc Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc - Ảnh 5.

Sau 2 năm đăng Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Thanh Thủy vẫn giữ được "sức nóng" của mình. Cô thường xuyên được các nhà thiết kế chọn "chọn mặt gương vàng" ở những vị trí quan trọng trong các bộ sưu tập. Cô cũng là gương mặt được các nhãn hàng quốc tế yêu thích

Ảnh: KIẾNG CẬN TEAM

Nữ diễn viên phim trăm tỉ đọ sắc Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc - Ảnh 6.

Trên sân khấu, diễn viên Phương Anh Đào ghi điểm với nụ cười tỏa sáng. Tuy không phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng cô vẫn hoàn thành tốt phần trình diễn của mình

Ảnh: KIẾNG CẬN TEAM

Nữ diễn viên phim trăm tỉ đọ sắc Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc - Ảnh 7.

Phương Anh Đào còn tự tin đọ sắc với Thanh Thủy và Bảo Ngọc. Trong những năm gần đây, nữ diễn viên 9X là gương mặt đắt giá của điện ảnh khi liên tục góp mặt trong các bộ phim trăm tỉ như Mai, Báu vật trời cho...

Ảnh: KIẾNG CẬN TEAM

Nữ diễn viên phim trăm tỉ đọ sắc Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc - Ảnh 8.

"Chị đẹp" Huyền Baby bày tỏ niềm vinh dự khi được trở thành đại sứ Lễ hội áo dài TP.HCM

Ảnh: KIẾNG CẬN TEAM

Nữ diễn viên phim trăm tỉ đọ sắc Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc - Ảnh 9.

Trong bộ sưu tập Kiếp tằm, vàng son và khát vọng, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khoe nhan sắc ngọt ngào và thần thái sang trọng. Trong năm 2026, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 cũng trở lại "đường đua" phim ảnh với vai chính trong tác phẩm Hẹn em ngày nhật thực

Ảnh: KIẾNG CẬN TEAM

Nữ diễn viên phim trăm tỉ đọ sắc Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc - Ảnh 10.

Không kém cạnh Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Á hậu Minh Kiên thử sức ở lĩnh vực diễn xuất với hai tác phẩm chiếu rạp là BUS: Chuyến xe một chiềuTrại buôn người

Ảnh: KIẾNG CẬN TEAM

Nữ diễn viên phim trăm tỉ đọ sắc Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc - Ảnh 11.

Trong khi đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh lại tập trung sản xuất những series trên YouTube

Ảnh: KIẾNG CẬN TEAM

Khám phá thêm chủ đề

