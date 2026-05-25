Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nữ diễn viên thoát chết sau khi bị tủ lạnh 272 kg đè lên người

Thanh Chi
Thanh Chi
25/05/2026 17:32 GMT+7

Laura Clery tiết lộ cô suýt chết vì bị chiếc tủ lạnh nặng khoảng 272 kg đè lên người khi đang ở nhà cùng con nhỏ. Nữ diễn viên Mỹ gọi trải nghiệm đó là 'đêm kinh hoàng nhất cuộc đời' cô.

Nữ diễn viên thoát chết sau khi bị tủ lạnh 272kg đè lên người - Ảnh 1.

Laura Clery vừa thoát chết sau tai nạn hy hữu

ẢNH: AFP

Trên trang cá nhân, Laura Clery chia sẻ video ghi lại cảnh cô được cố định cổ, thở máy trên xe cấp cứu sau khi thoát khỏi tình huống đe dọa đến tính mạng. Theo lời kể của nữ diễn viên, cô nhìn thấy con trai 7 tuổi của mình đang trèo lên tủ lạnh và thấy thiết bị này đang lung lay, dịch chuyển. "Tôi chạy tới để đẩy chiếc tủ lạnh trở lại vị trí cũ. Tôi nghĩ mình chỉ cần đẩy nhẹ nó vào rồi tiếp tục công việc... Nhưng ngay khi tôi đẩy, nó đã đổ xuống, đè lên người tôi", nghệ sĩ hài nhớ lại. 

Bà mẹ hai con tiếp tục: "Tôi không thể cử động. Không thể thở bình thường. Không thể nào thoát ra được và thấy mình đang dần mất ý thức. Tôi chỉ bất động, bị kẹt cứng dưới chiếc tủ lớn và nghĩ rằng đây là cách chết ngu ngốc nhất mà ai đó có thể trải qua". Clery gọi đó là đêm kinh hoàng nhất cuộc đời cô với tư cách là một bà mẹ đơn thân.

Nữ diễn viên thoát chết sau khi bị tủ lạnh 272kg đè lên người - Ảnh 2.

Nữ diễn viên 40 tuổi kể lại trải nghiệm bị tủ lạnh nặng 600 pound (khoảng 272 kg) đè lên người và bày tỏ sự biết ơn với những người hùng đã giải cứu mình

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM Laura Clery

Laura Clery cho biết sau một hồi trấn tĩnh, cô đã kịp với lấy điện thoại và gọi điện cầu cứu. "Tôi thực sự không biết mình có thể thoát khỏi đó an toàn hay không. Thật tạ ơn trời vì điện thoại của tôi nằm trong túi và tôi đã gọi được 911", cô kể. Nữ diễn viên cho biết lực lượng ứng cứu lập tức có mặt và phải cần tới nhiều người mới có thể nhấc chiếc tủ lạnh ra khỏi người mình. Clery lập tức được đưa đến bệnh viện trước khi tình trạng trở nên tệ hơn. Cô thấy may mắn vì tủ lạnh không đè trúng hai con.

"Tôi cứ nghĩ mọi thứ có thể diễn ra khác đi, tôi chỉ cảm thấy biết ơn vô cùng. Không có xương bị vỡ, con tôi ổn và an toàn… Tôi thật may mắn. Lực lượng ứng cứu rất bình tĩnh, tử tế và xử lý mọi thứ như những anh hùng thực thụ… Tôi vô cùng biết ơn", cô chia sẻ. Hiện Laura Clery đã về nhà và đang trong quá trình phục hồi. Trong video được chia sẻ hôm 25.5, nữ diễn viên 8X đang nằm tĩnh dưỡng, tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên con trai nhỏ.

Nữ diễn viên thoát chết sau khi bị tủ lạnh 272kg đè lên người - Ảnh 3.

Laura Clery là diễn viên hài sở hữu lượng fan hùng hậu trên mạng

ẢNH: AFP

Nữ diễn viên Laura Clery là ai?

Laura Clery sinh năm 1986 tại Mỹ, là một diễn viên hài, nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô từng tham gia một số bộ phim: Two Jacks, The Longest Week, Disaster Date, 2 Broke Girls… Nghệ sĩ được nhiều khán giả biết đến thông qua các tiểu phẩm hài và những nội dung vui vẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Laura Clery sở hữu trang Facebook có hơn 14 triệu người theo dõi, tài khoản Instagram có hơn 3,1 triệu người theo dõi và thu hút 7,6 triệu người theo dõi trên TikTok. 

Clery từng trải qua cuộc hôn nhân 10 năm với nhà sản xuất âm nhạc người Anh Stephen Hilton. Sau ly hôn, cô làm mẹ đơn thân, chăm sóc hai con: Alfie (7 tuổi) và Poppy (5 tuổi).

Tin liên quan

'Thần tiễn’ Jeremy Renner gãy hơn 30 chiếc xương trong tai nạn nguy kịch

'Thần tiễn’ Jeremy Renner gãy hơn 30 chiếc xương trong tai nạn nguy kịch

Jeremy Renner đang được chăm sóc, trị liệu tại nhà sau thời gian điều trị tích cực ở bệnh viện vì bị xe ủi tuyết cán lên người. Dù đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, tài tử được dự đoán mất khoảng 2 năm mới hồi phục hoàn toàn.

Khám phá thêm chủ đề

Laura Clery Tủ lạnh thoát chết diễn viên hài Mỹ Nữ diễn viên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận